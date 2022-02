Leipzig

Die frisch sanierten Gebäude im Bauhausstil sehen schon von Weitem einladend aus. Das ist für Schulleiterin Mandy Frömmel aber nicht der alleinige Grund, warum so viele Schüler aufs Gymnasium am Palmengarten drängen. „Schon im alten Gebäude in der Uhlandstraße, in dem wir vier Jahre lang unser Domizil hatten, waren wir sehr gefragt“, sagt sie. Dies könne wohl nur am Schulprogramm liegen, das einige Besonderheiten aufweist, und eben die Schule im 21. Jahrhundert verkörpert. „Unser Schulkonzept ist auf die Zukunft ausgerichtet“, sagt Neuntklässler Felix Schönherr. Es greife wissenschaftliche Aspekte wie bewegte Pausen auf, und erprobe, wie die Schülerinnen und Schüler besser und effektiver lernen und sich individueller entfalten können. „Wir haben immer das Gefühl, selbst Ideen einbringen zu können und dabei auf offene Ohren zu stoßen“, ergänzt Mitschülerin Nurai Nilson.

Schulleiterin Mandy Frömmel unterrichtet das Fach Achtsamkeit. Fünft- und Sechstklässler lernen, mit Schulstress und Druck umzugehen sowie ihre Emotion besser kennen zu lernen. Quelle: André Kempner

Schulessen „mit Restaurantniveau“

Neuntklässler Felix Schönherr: „Unser Schulkonzept ist auf die Zukunft ausgerichtet.“ Quelle: André Kempner

Die Schule setzt auf Innovation mit konkreten Angeboten. So ist das sogenannte Klasse(n)kochen in der Mensa, in der regionale und fair gehandelte Produkte frisch zubereitet werden, eine Spezialität des Gymnasiums. Pro Woche unterstützt dabei jeweils eine Klasse der Stufe 6 bis 9 die beiden professionellen Köche und bereitet für die gesamte Schule das Mittagessen vor, kümmert sich um die Zutaten, die Herstellung, den Service und probiert Suppen, Desserts und andere Speisen aus. Das ist ein im Lehrplan verankerter, projektorientierter Unterricht. Dabei habe das Schulessen oft fünf, sechs Gänge und, wie die Schulleiterin sagt, „durchaus Restaurantniveau“. Eine selbst organisierte Schülerfirma betreibt zudem einen Kiosk mit gesunden Snack-Angeboten. Ziel sei es, dass die Kinder in den Pausen nicht herausgehen, um sich ungesundes Fast-Food zu holen.

Schüler der Klasse 9.1 beim Klasse(n)kochen in der Mensa des Gymnasiums am Palmengarten. Quelle: André Kempner

Ausgeschlafen zum Unterricht

„Gesundheit, Nachhaltigkeit, Verantwortung sind unsere Säulen“, betont Vizeschulleiterin Nicole Pohlhaus. Das Kollegium habe die Chance genutzt, eine neue Schule aufzubauen und Bildung neu zu denken. Natürlich sei das Gymnasium leistungsorientiert. Gesundheit spiele aber ebenso eine große Rolle. „Diese spiegelt sich in der Lebensweise, aber auch in der bewegten Schule und in unseren Anfangszeiten wider.“ Das Credo: Jeder Schüler sollte ausgeschlafen den Unterricht beginnen können. Ab Klasse 7 beginnt der Unterricht um 9 Uhr. Damit soll der Entwicklung des Gehirns Rechnung getragen werden, die Unterrichtszeiten an Leistungshochs und -tiefs angepasst werden – begleitet wird dies von Professoren der Universität Leipzig. „Um Leistungen zu steigern, wird viel Bewegung eingebaut.“

Schülerin Nurai Nilson: „Wir haben immer das Gefühl, selbst Ideen einbringen zu können.“ Quelle: André Kempner

Achtsamkeit ist ein Schulfach

Es gibt sogar ein Fach Verantwortung. Dabei suchen sich die Schüler selbstständig ein gemeinnütziges Projekt, ob die Gestaltung der schuleigenen Bibliothek oder die Ausbildung zum Schulsanitäter, helfen bei der Gestaltung von Plätzen für Jugendliche in Leipzig oder beim Tierschutz. Teil des Konzeptes ist das Fach Achtsamkeit, in dem die Fünft- und Sechstklässler lernen, mit Schulstress und Druck umzugehen, ihre Emotion besser kennen zu lernen und die Konzentration zu fördern. Dabei gehören Meditationen, Yoga, Qi-Gong, Tai-Chi dazu. „Sie lernen spielerisch, wie das Gehirn funktioniert und wie sie den Anforderungen eines Gymnasiums gerecht werden“, so Schulleiterin Frömmel.

Das Gymnasium am Palmengartenwurde erst im September 2021 offiziell eröffnet. Quelle: André Kempner

Chinesisch als dritte Fremdsprache

Ein Profil ist auch Chinesisch als dritte Fremdsprache, die gern gewählt wird. 710 Schülerinnen und Schüler werden derzeit in den Häusern an der Karl-Heine-Straße von etwa 60 Pädagogen unterrichtet.

Wie läuft die Anmeldung? Wann gibt es die Bildungsempfehlung? Die gibt es am 11. Februar 2022 an der jeweiligen Grundschule. Wann kann ich mein Kind anmelden? Die Eltern haben bis zum 4. März 2022 Zeit, ihre Kinder an den weiterführenden Schulen, also Oberschulen oder Gymnasien, anzumelden. Die Eltern können den gesamten Anmeldezeitraum nutzen. Es erfolgt keine Platzvergabe nach einer Anmeldereihenfolge. Die Anmeldung erfolgt wie im vergangenen Jahr kontaktarm. Nur Eltern, die ihr Kind ohne Bildungsempfehlung für das Gymnasium an dieser Schulart anmelden wollen oder für ihr Kind eine vertiefte Ausbildung anstreben, melden ihr Kind persönlich an. Für alle anderen gilt bevorzugt eine Anmeldung auf dem Postweg. An welcher Schule kann ein Kind angemeldet werden? Ihre Wunschschule können die Eltern frei wählen. Anders als bei Grundschulen gibt es bei Gym­nasien und Oberschulen keine Schulbezirke. Warum muss ich einen Zweit- und Drittwunsch angeben? Es stehen insgesamt in der Stadt Leipzig genügend Plätze an den weiterführenden Schulen zur Verfügung. Die Erfahrungen zeigen aber, dass das Wahlverhalten bezogen auf die jeweiligen Einzelschulen unterschiedlich ist. Daher wird für den Fall einer Nichtaufnahme an der Erstwunschschule ein Zweit- und Drittwunsch benötigt. Wer entscheidet, ob mein Kind angenommen wird? Die Schulleiter entscheiden entsprechend der Schulordnung und der vorhandenen Kapazitäten über die Aufnahme. Auch Zweit- und Drittwünsche können nur berücksichtigt werden, wenn genügend Plätze vorhanden sind. Wann erhalte ich Bescheid, ob mein Kind angenommen ist? Den Aufnahmebescheid erhalten die Eltern am 3. Juni 2022 von der aufnehmenden Schule.

Nicole Pohlhaus, die stellvertretende Schulleiterin, sagt: „Jeder Schüler sollte ausgeschlafen den Unterricht beginnen können.“ Quelle: Andre Kempner

Derzeit geht es bis Klassenstufe 9 – die Gebäude sind auf mehr als 1000 Kinder und Jugendliche ausgerichtet. Neben modernen Unterrichtsräumen und Fachkabinetten, die nach wie vor das Flair des Bauhausstiles atmen, ist auch eine neue Dreifeldsporthalle als Solitärgebäude entstanden.

Weitere Infos: https://schule-am-palmengarten.de/

Von Mathias Orbeck