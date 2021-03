Leipzig

Aufatmen unter Leipzigs Einzelhändlern. Trotz steigender Inzidenzwerte und angekündigter „Ruhezeit“ zu Ostern, soll auch in Zukunft „Click and Meet“ in Leipzigs Geschäften möglich sein. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) kündigte an, dass in der neuen Corona-Schutzverordnung Einkaufen nach Terminbuchung auch dann möglich sein wird, wenn Städte und Landkreise den Inzidenzwert von 100 überschreiten. Stattdessen solle dafür eine Testpflicht für Kunden gelten.

Händler fordern App zur Dokumentation von Testergebnissen

Tobias Oehme, Vorsitzender von City Leipzig Marketing, begrüßt diesen Schritt der Landesregierung. Jetzt gelte es jedoch, an anderen Stellen zu handeln. „Die Test-Infrastruktur ist auf kommunaler und Landkreis-Ebene noch immer nicht ausreichend“, sagt Oehme. Dies gelte zum einen für die Kapazitäten der professionellen Testzentren, etwa in Apotheken oder im Neuen Rathaus. Zum anderen sei die Verfügbarkeit von Laientests noch immer nicht gewährleistet, so Öhme weiter. „Wir fordern daher von der Landesregierung eine Taskforce fürs Testen.“

Die Aufgabe einer solchen Taskforce liegt für Oehme etwa darin, eine gemeinsame Benutzeroberfläche zu schaffen, um Testergebnisse zu dokumentieren und bei Bedarf vorzuzeigen. „Wie kann sonst der Besitzer eines Geschäfts nachvollziehen, ob das Testergebnis seiner Kunden tatsächlich echt und aktuell ist?“ Bei der Stadt Leipzig hat sich die Werbegemeinschaft daher bereits für die Luca-App zur Kontaktnachverfolgung starkt gemacht. Ob diese in der Messestadt zum Einsatz kommt, bleibt aktuell jedoch fraglich.

Von hem