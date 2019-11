Leipzig-Hbf, November ’89: Überfüllte Bahnsteige und eine Tote

Leipzig

Meine Rückreise in die Bundesrepublik wird ein Albtraum. Eigentlich wollte ich am Freitag, den 24. November, morgens von Halle nach Hamburg zurückfahren. Ehe ich in die DDR fuhr, hatte ich schon von den „unbeschreiblichen Szenen“ gehört, die sich auf den Bahnhöfen der DDR abgespielt hatten, weil viel mehr Leute in den Westen reisen wollten, als die Züge fassen konnten. Die vielen Eindrücke, vor allem in Leipzig, ließen mich erst einmal die Gedanken an meine Rückkehr verdrängen. Aber dann schlug ich Mittwoch auf dem Weg zur Diskussion mit Christa Wolf in der „Moritzbastei“ die Leipziger Volkszeitung auf und las mit großer Beklemmung den Artikel „Und keiner schaute auch nur auf seinen Nebenmann“. Eine 59-jährige Frau war im Leipziger Bahnhof durch das Gedränge auf dem Bahnsteig vor einen Zug gestürzt (oder geschubst worden?) und verlor ihr Leben. Dieser tragische Unfalltod war auch Thema während der Diskussion mit Christa Wolf und wurde dort als bestürzende Folge der Massenhysterie und sich rasch ausbreitender Irrationalität aufgrund der Öffnung der Westgrenzen gewertet.

Der tödliche Unfall In einem Beitrag, der am 22. November 1989 in der LVZ erschienen ist, wurde der tragische Tod einer Frau auf dem Leipziger Hauptbahnhof thematisiert. Gedanken zu einem tragischen Unfall auf dem Hauptbahnhof „Am 21. 11. 1989“, so vermeldete ADN gestern Nachmittag, ,,kam es durch starken Andrang auf dem Hauptbahnhof Leipzig zu einem schweren Unfall. Eine 59jährige Bürgerin stieß im Gedränge bei der Einfahrt des Ex 100 Gera-Leipzig-Berlin gegen die Wand eines Wagens, rutschte zwischen Wagen und Bahnsteig. Sie verstarb an den Folgen des Unfalls.“ Wir kamen mit unserer Leserin Frau Hager, die diesen Unfall mit erlebte, ins Gespräch. „Dicht gedrängt“, so schilderte sie uns, „standen die Menschen gegen 7 Uhr bei Einfahrt des Zuges an der Bahnsteigkante. Darunter viele junge Muttis mit Kinderwagen, Kleinstkindern an der Hand. Als der Zug in die Halle einfuhr, setzten sich die Menschen rücksichtslos in Bewegung. Keiner achtete mehr auf den anderen, alles stürzte vorwärts. Plötzlich sah ich die Frau, die in diesem Gedränge zwischen Wogen und Bahn-steig gerutscht war. Ein etwa 60-jähriger Mann rief hilflos „Mama“ und wollte sie hochziehen. Es war schrecklich, und mit Entsetzen stellte ich fest, dass keiner der Umstehen-den auch nur etwas .davon bemerkt hatte. Alle drängten und schoben sich zu den Türen hinein, sogar durch das Fenster versuchten sich erwachsene Menschen zu hangeln.“ Frau Hager ist erschüttert über diese Hysterie, die junge Muttis vergessen läßt, daß sie Verantwortung für ihre Kinder tragen. Und es stimmt sie traurig, daß Menschen so würdelos miteinander umgehen. Um das „Begrüßungsgeld“ nicht zu verpassen, setzen sie Menschenleben aufs Spiel. ,.Auch ich hätte diese Frau sein können“, meint sie nachdenklich. Elke Rath Der Quelle: Leipziger Volkszeitung

Rappelvoller Bahnsteig

Ich habe nun große Sorgen um meine Rückreise nach Hamburg und überlege ständig, wie ich es wohl am geschicktesten anstelle, um dem Hauptreisestrom auszuweichen. Ist das überhaupt möglich? Und wenn ja, wie? Ich entschließe mich nach langem Hin und Her schon am Donnerstagabend zu fahren, und zwar ab Leipzig, da ich annehme, dass hier der Zug nach Hamburg eingesetzt würde. Laut Fahrplan soll der Zug um 21 Uhr abfahren, ein weiterer um 22 Uhr. Vorsichtshalber bin ich schon gegen 20 Uhr auf dem Bahnsteig. Er ist voll von Menschen! Sie stehen dicht an dicht an der Bahnsteigkante, um sich einen günstigen „Startplatz“ zu sichern. Die später Kommenden können sich nur weit hinten einreihen – mit weniger Chancen beim Sturm auf den Zug. Ich sehe Frauen mit Kinderwagen, viele Familien mit mehreren kleinen Kindern (jedes Kind 100 DM Begrüßungsgeld „wert“), mit denen sie sich offenbar in die „Schlacht“ stürzen wollen. Und es wird tatsächlich wie eine „Schlacht“ um die Plätze im Zug...

Lebensgefährliches Gedränge auf dem Leipziger Bahnhof

Mir wird immer mulmiger zumute. Vor allem, als ich erfahre, dass der Zug gar nicht in Leipzig eingesetzt wurde, sondern in Dresden und der ihm folgende in Zwickau. Die Wagen kommen also schon voll bis an den Rand in Leipzig an. Der Zug aus Dresden läuft langsam in den Bahnhof ein. Eine Frauenstimme aus dem Lautsprecher beschwört die Menschen fast verzweifelt, nicht zu nahe an die Bahnsteigkante heranzutreten. Der Zug, der nun zum Stehen kommt, ist wie erwartet völlig überfüllt. Niemand will aussteigen. Von außen sieht man, dass viele Menschen dichtgedrängt in den Gängen stehen. Ich trete instinktiv ein paar Schritte zurück (wie andere neben mir auch), weil ich nicht in das lebensgefährliche Gewühl und Gedränge an den Zugtüren geraten will. Die Türen werden von außen aufgerissen und nun versuchen viele Menschen, mit aller Gewalt in den Zug zu kommen. Kinder schreien voller Angst, auch Frauen, und Männer brüllen, um ihre Familien in diesem Chaos zusammenzuhalten. Die Menschen stoßen sich gegenseitig weg, Familien werden auseinandergerissen. Der Vater ist schon drin, ein Kind auch schon, und die Mutter mit zwei anderen Kindern noch draußen, ohne jede Chance, sich noch hineinzuzwängen. Es ist ein schrecklicher Anblick, eine furchtbare Situation. Mir kommen plötzlich Erinnerungen an die Erzählungen meiner Mutter, wie sie im Februar 1945 hochschwanger in überfüllten Zügen von Schlesien über Dresden nach Schleswig-Holstein geflohen war. Aber hier flüchten die Menschen nicht. Sie wollen einkaufen.

Jeder gegen jeden – Ellbogengesellschaft pur

Ellbogengesellschaft pur, jeder gegen jeden! Eine halbe Stunde steht der Zug, weil viele Menschen mit Gewalt die Türen aufhalten, obwohl doch unübersehbar ist, dass kein Millimeter mehr Platz im Zug ist. Bahnpolizei ist weit und breit nicht zu sehen. „Die haben doch Angst vor uns“, wird mir von einem Leipziger gesagt. Die wenigen Beamten der Reichsbahn schaffen es mit großer Mühe, die Türen doch zu schließen, und der Zug kann im Schritttempo aus dem Bahnhof fahren.

Die gleichen Szenen spielen sich ab, als der ebenfalls überfüllte Zug aus Zwickau einläuft. Ich stehe völlig resigniert beiseite, mit Tränen in den Augen, habe es schon aufgegeben, an diesem Abend noch die DDR in Richtung meiner westlichen Heimat verlassen zu können. Mir schießen so viele Gedanken durch den Kopf: Das ist also Deutschland im November 1989. Oder: Wie soll ich bloß jemals aus der DDR rauskommen? Am besten, ich fliege morgen von Leipzig nach Prag oder Budapest und von dort nach Hamburg...

Dann höre ich plötzlich, dass am Ende des Zuges noch ein paar Stehplätze zu ergattern wären. Wie in Trance laufe ich mit meinem Gepäck, ein Koffer und eine Tasche, dorthin – und tatsächlich: Ich kann den Waggon besteigen und bekomme einen Stehplatz. Überall höre ich, wie Menschen empört und gleichzeitig traurig darüber sind, wie viele ihre kleinen Kinder wegen der 100 DM in diese Hölle mitnehmen, ja mitschleppen. „Warum hat die Bundesregierung das Begrüßungsgeld nicht begrenzt auf Kinder ab 16 Jahre?“, ist eine Frage, die ich oft höre. Wir stehen nun die ganze Nacht hindurch dicht an dicht im Gang. Es ist sehr warm und stickig. Man kann kaum Kleidung ablegen. Wo sollte man sie auch hinlegen oder aufhängen?

Zur Person Volker Diel (Jahrgang 1945) lebt seit 1953 in Hamburg. Dort studierte er Volkswirtschaftslehre (Abschluss 1971). Diel ließ sich ab 1973 zum Berufsschullehrer ausbilden, wurde aber 1978 aus politischen Gründen aus dem Hamburger Schuldienst entlassen. Von 1979 bis 2007 war er als Lehrer in der Erwachsenenbildung tätig. 2001 gründete er die Betriebszeitung „Das blaue Wunder“ im Berufsförderungswerk Hamburg, deren Chefredakteur er bis 2007 war.

Chaos und verzweifelte Aggressionen auch im Magdeburger Bahnhof

Und dann fahren wir um halb zwei nachts in den Bahnhof von Magdeburg ein. Ich sehe aus dem Fenster. Der Bahnsteig: schwarz von Menschen. Sie alle wollen noch in d i e s e n Zug nach Westen. Wie schon in Leipzig werden die Türen von außen aufgerissen. Einzelne besonders sportliche junge Männer zwängen sich sogar durch die geöffneten Fenster! Der Mann neben mir, mit dem ich mich ein paar Mal unterhalte, ruft mir zu, ich solle bloß schnell das Fenster wieder zumachen, damit nicht auch bei uns Leute durchs Fenster reinklettern. Wir stehen doch schon zentimeterdicht aneinander gepresst! Die Menschen draußen auf dem Bahnsteig und die „Glücklichen“ im Zug – sie stehen sich fast feindselig gegenüber. Kaum zu ertragen! Die draußen auf dem Bahnsteig beschimpfen uns drinnen im Zug, wir hätten doch noch genügend Platz für sie, das würde man doch sehen! Auch hier bleibt der Zug eine halbe Stunde stehen, weil die Türen von den Magdeburgern blockiert werden. Wir „Glücklichen“ im Zug fürchten sogar, dass unsere Landsleute draußen die Gleise besetzen...

Ich denke heute noch mit Grauen an diese Szenen in Magdeburg und mache mir Vorwürfe: Vielleicht hätten wir im Zug doch noch etwas zusammenrücken können?

BRD-Bürger brauchte in der Uni „Gastausweis für Ausländer“

