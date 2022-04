Leipzig

In Heiterblick ziehen die Straßenbahnmodernisierer des Leipziger Unternehmens Iftec immer größere Kreise. Das Tochterunternehmen der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) – an dem Siemens zu 50 Prozent beteiligt ist – wächst kontinuierlich und gewinnt immer mehr Kundschaft, die ihre Straßenbahnen instand setzen oder modernisieren lässt.

Aktuell sind Bahnen aus Düsseldorf und Nürnberg in der riesigen Werkstatt in der Bautzner Straße 67 a in Arbeit – und Ende vergangenen Monats traf auch die erste von zehn Straßenbahnen eines neuen Großauftrages aus Rostock ein.

Alte Bahnen rollen im Zehn-Wochen-Takt an

Das 30 Meter lange und 30 Tonnen schwere Gefährt wurde Nachts mit einem überlangen Schwerlasttransporter in die Werkshalle gefahren. Inzwischen steht der Wagenzug auf einer Hebebühne und die ersten Teile sind demontiert. „Bis März nächsten Jahres wird diese Bahn fertig sein“, erzählt Iftec-Standortleiter Christian Morenz. Spätestens im Mai soll eine zweite „Pilot-Bahn“ aus Rostock eintreffen und schließlich nach der „Umbau-Pilotphase“ im nächsten Jahr dann weitere Bahnen im Acht- bis Zehn-Wochen-Takt anrollen.

„Die ersten beiden Bahnen sind für uns Portotypen, an denen wir sehen, wo sich der genaue Instandsetzungsbedarf vor allem an der Karosserie befindet“, meint Morenz. „Anschließend gehen die Arbeiten deutlich schneller voran.“ Ende 2024 sollen alle Bahnen komplett überholt sein – zu einem Stückpreis von 1,1 Millionen Euro. Bis dann wollen die Rostocker auch entscheiden, ob sie noch fünf weitere Fahrzeuge dieses Typs in Leipzig fit machen lassen.

Iftec-Monteure arbeiten auch die Fahrgestelle neu auf. Quelle: André Kempner

Die Iftec-Monteure wissen noch nicht, welche Überraschungen sie erwarten, wenn sie die beiden Prototypen komplett auseinander nehmen. Denn die Bahnen wurden schon 1994 gebaut und sind seit 28 Jahren auf Rostocks Straßenbahngleisen im Einsatz. Um wirklich alle Schwachstellen aufzuspüren, werden jetzt sogar die Skelette der Bahnen sandgestrahlt; zum Beispiel, um den Zustand der Schweißnähte bewerten zu können. Denn bei so langen Dienstzeiten setzt Korrosion der Karosserie und den Schweißnähten massiv zu.

So sieht manches verrostete Kabelschutzrohr der Rostocker Straßenbahn aus. Quelle: Ove Arscholl

„Eigentlich sind Straßenbahnen etwa 30 bis 32 Jahre im Dienst und werden dann ausgemustert“, erzählt Iftec-Geschäftsführer Peter Tesch. Doch die Rostocker wollen ihre Bahnen noch mindestens zehn weitere Jahre nutzen und lassen sie deshalb bei der Iftec nicht nur überholen, sondern auch modernisieren – also mit Neuerungen wie Fahrgast-TV-Monitoren, LED-Türsignalen, Kollisionswarnsystemen und USB-Ladeschnittstellen ausstatten. Sogar das Design sollen die Leipziger Spezialisten verändern, damit die Bahnen im Rostocker Stadtbild moderner aussehen.

Wertschöpfung wird nach Leipzig geholt

Aufträge wie diese werden in der Iftec als „Lebensverlängerungen“ bezeichnet und sind inzwischen eine Stärke der Leipziger. „Wir profitieren dabei von den Erfahrungen, die wir als Instandhalter für die LVB gemacht haben“, sagt Tesch. Dieses Wissen stamme unter anderem von der Wartung der Leipziger Tatra-Straßenbahnen. Denn auch die Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) schicken aktuell nach wie vor regelmäßig Tatra-Bahnen auf Tour, die in den 1980er Jahren in Dienst gestellt wurden und inzwischen rund 40 Jahre auf Leipzigs Straßenbahngleisen rollen.

Der Auftrag aus Rostock ist auch aus einem anderen Grund ein Novum in der Iftec-Geschichte. Denn bislang hat das Unternehmen moderne Elektronikkomponenten mit Hilfe eines Partners in die zu überholenden Fahrzeuge implantiert – jetzt machen das acht Iftec-Spezialisten selber. „Wir haben Wertschöpfung nach Leipzig geholt“, betont Tesch. Dies sei auch schon bei anderen Arbeiten gelungen und werde systematisch ausgebaut.

Trotzdem arbeiten die Experten auch mit anderen Partnern zusammen. Der Einbau neuer elektrischer Baugruppen wird zum Beispiel mit Hilfe eines Konstruktionsbüros in Chemnitz entworfen. „Wir schicken den Rostockern Entwürfe zu, bis sie passen“, schildert Morenz. Die ersten Ideen werden bereits erarbeitet.

Teile werden mit 3D-Druck produziert

Das neue Außendesign der Fahrzeuge stellen die Rostocker selber bereit. Bislang ist völlig offen, wie die Rostocker Fahrzeuge am Ende aussehen werden, wenn sie die Iftec-Hallen verlassen. „Ich gehe aber davon aus, dass sie weiter das hanseatische Blau haben werden“, so der Standortleiter.

Auch die Zusammenarbeit mit Siemens zahlt sich immer mehr aus. So ist dieser Gesellschafter und Partner bei der Anwendung von 3D-Druck bei der Fahrzeugfertigung. „Dadurch können wir in Zukunft alte Teile, die es nicht mehr gibt, in geringen Stückzahlen selber produzieren“, schildert Tesch.

Beim Lackieren gehen die Iftec-Manager bald eigene Wege: Während der Großteil der modernisierten Bahnen bislang außerhalb von Leipzig ihre Farben erhalten, wird das schon ab Jahresmitte in einer neuen Lackiererei auf dem Iftec-Gelände an der Bautzner Straße geschehen. „Das spart uns viele Wege“, meint Tesch.

Kundenkreis reicht bis nach Norwegen

Die Iftec hat ihren Mitarbeiterstamm in den vergangene Jahren kontinuierlich ausgebaut. Hatte der Bereich Modernisierung 2019 noch 43 Mitarbeiter, so sind es jetzt rund 60. Und im Gesamtunternehmen – also einschließlich der Bereiche Oberbau, Unfallinstandsetzung, Hauptinstandsetzung und Oberleitungsbau – sind es schon rund 530 geworden.

Auch die Auftragsbücher der Leipziger Straßenbahnmodernisierer sind randvoll. Doch für jeden abgearbeiteten Auftrag muss ein neuer akquiriert werden. Die letzten Bahnen des Düsseldorf-Auftrags werden zur Jahresmitte ausgeliefert und Ende 2023 wird auch die letzte Nürnberger Straßenbahn fertig sein. Dann sollen neue Wagen von anderen Straßenbahnunternehmen eintreffen. „Wir bewerben uns aktuell auf vier bis fünf neue Aufträge“, erzählt Morenz. Genaueres will er aus Wettbewerbsgründen nicht verraten.

Die Iftec akquiriert mittlerweile im gesamten deutschsprachigen Raum ihre Aufträge – also in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für österreichische Firmen wurden bereits Unfallfahrzeuge instandgesetzt, für Schweizer Unternehmen Weichen geliefert. Weil die Iftec-Monteure auch Sonderfahrzeuge reparieren, gehen sogar Aufträge aus weiter entfernten Regionen ein. So haben sie zum Beispiel auch schon ein Schienenschleiffahrzeug aus Norwegen repariert.

Von Andreas Tappert