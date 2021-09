Leipzig

Das Technische Zentrum der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) in Heiterblick bekommt Konturen: Am Mittwoch wurde auf dem Areal an der Teslastraße der erste Teil der größten Straßenbahn-Abstellhalle in Betrieb genommen, die das Unternehmen je hatte. Die Halle ist 202 Meter lang und aktuell 40 Meter breit – wenn sie im Mai 2022 komplett fertig ist, wird die Breite 60 Meter betragen. Dann werden insgesamt 27 Millionen Euro in das Großprojekt geflossen und 12.000 Quadratmeter Hallenfläche verfügbar sein. Die bislang größte Halle der Leipziger Verkehrsbetriebe befindet sich im Straßenbahnhof Angerbrücke und ist 180 Meter lang.

180 Fahrzeugeinheiten finden Platz

Die Halle in Heiterblick ist so konzipiert, dass im Endausbauzustand 180 Fahrzeugeinheiten mit einer Länge von 15 Metern abgestellt werden können. Aktuell führen zehn Gleise in den fertiggestellten Hallenteil, von denen sieben angeschlossen sind. In der Endausbaustufe sollen die Bahnen auf 15 Gleisen herausrollen können.

Zehn Gleise münden in den fertigen Abschnitt der neuen Abstellhalle – sieben davon sind bislang angeschlossen. Quelle: Christian Modla

Beim Bau haben die LVB Nachhaltigkeit groß geschrieben. Deshalb ist das Hallendach begrünt und so konzipiert, dass es einen Teil des Regenwassers speichern kann. Die Dachkonstruktion besteht aus Holz. „Das sind ein nachhaltiger Baustoff, der auch hilft, CO2 zu reduzieren“, so Martin Engelmann, Projektleiter Liegenschaften der LVB. Nicht zu sehen, aber ebenfalls innovativ sind Schwellen aus recyceltem Kunststoff, die in den neu verlegten Gleisen verbaut wurden. „Sie stammen von einem Anbieter aus Magdeburg, der ein amerikanisches Patent nutzt. Der Kunststoff ist extrem hart.“

Projekt ist im Kostenplan

Noch wichtiger für die LVB ist, dass ihre Bahnen nicht mehr im Freien abgestellt werden müssen, weil das vor allem im Winter die sensible Sicherheitstechnik enorm belastet. „Zum Beispiel die Sensorik der Türen“, schildert Robert Richter, stellvertretender Betriebsleiter im Fahrzeugmanagement der LVB. „Und unsere Mitarbeiter müssen jetzt nicht mehr in Wind und Wetter arbeiten.“ Das Schneeschippen zwischen den Bahnen könne man sich künftig auch sparen.

Die neue Abstellhalle ist 202 Meter lang. Quelle: Christian Modla

Obwohl die neue Riesen-Halle seit April 2020 bei laufendem Betrieb entsteht und in den vergangenen Monaten fast überall in Deutschland die Baukosten angezogen haben, liegt das Projekt in Heiterblick sowohl im Kosten- als auch im Zeitplan. „Das wird auch bis Mai 2022 so bleiben“, glaubt Projektleiter Engelmann.

Mit der Inbetriebnahme der neuen Halle werden Bahnen vom Straßenbahnhof Paunsdorf nach Heiterblick verlegt. „Wir reduzieren dort die Abstellflächen“, erzählt Engelmann. Trotzdem sei die Aufgabe des Standortes Paunsdorf noch nicht wirklich in Sicht. „In Paunsdorf befindet sich unsere Betriebswerkstatt für die täglichen Arbeiten“, erläutert der Projektleiter. „Solange wir hier in Heiterblick keine Betriebswerkstatt haben, kann Paunsdorf nicht aufgegeben werden.“ In Paunsdorf seien auch die Gleismittelabstände zu gering. Deshalb könnten dort nur schmale Bahnen abgestellt werden – die breiteren, die die LVB seit einiger Zeit wegen des gestiegenen Fahrgastaufkommens anschaffen, passen dort nicht mehr hin. „Auch der Verschleiß einzelner Teile der Gebäudetechnik ist in Paunsdorf vorangeschritten.“

Infrastruktur wird gefördert

In Heiterblick gibt es bislang „nur“ eine Hauptwerkstatt, in der die turnusmäßigen Hauptuntersuchungen der Leipziger Straßenbahnen stattfinden. Doch für die künftige Betriebswerkstatt ist dort bereits ein Baufeld reserviert. Wie zu hören ist, will der LVB-Aufsichtsrat auf seiner nächsten Sitzung über den Bau der neuen Betriebswerkstatt beraten. Aktuell ist vorgesehen, mit diesem Vorhaben im Jahr 2023 in Heiterblick zu beginnen und es bis 2026 fertigzustellen.

So soll das Technische Zentrum der LVB in Heiterblick einmal aussehen: Die Hauptwerkstatt (gelb) ist fertig, die Abstellhalle (vorn, dunkelgrün) ist zu zwei Dritteln fertig und der Bau der Betriebswerkstatt (blau) wird vorbereitet. Noch saniert werden müssen die vorhandenen alten Gebäude (hellgrün). Quelle: Leipziger Gruppe

Dass die LVB beim Ausbau ihres Technischen Zentrums so stark Gas geben können, liegt an den guten Förderbindungen für Infrastrukturobjekte. So wird die neue Halle zu 75 Prozent vom Freistaat Sachsen gefördert. Hinzu kommen Fördermittel des Zweckverbandes für den Nahverkehrsraum Leipzig. Dadurch müssen die LVB „nur“ zehn Millionen Euro Eigenmittel bereitstellen.

Von Andreas Tappert