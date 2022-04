Leipzig

Um sich diesem Thema angemessen zu nähern, sollte zunächst kurz geklärt werden, wo Leipzig in Sachen Architektur gegenwärtig steht. Offenbar gibt es hier keinen Mangel an herausragenden Baumeisterinnen und Baumeistern. Im aktuellen Büro-Ranking des renommierten Fachportals Baunetz kommt Leipzig jedenfalls gleich sechs Mal unter die „Top 100“ der besten Architekten in Deutschland. Und zwar mit den Büros: Atelier ST, Lena Unger/Jan Meier, Summacumfemmer, KO/OK Architektur, Knoche Architekten, Schulz und Schulz. Noch häufiger in dem Ranking vertreten sind nur Berlin, München und Stuttgart.

Bundesweit betrachtet findet „Architektur made in Leipzig“ also viel Anerkennung. Umso merkwürdiger ist, dass der hiesige Stadtrat im Januar 2022 einen Beschluss gefasst hatte, der in der Fachwelt inzwischen für immer mehr Diskussionen sorgt – und vor allem für viel Kopfschütteln. Auf Antrag der Linken strich die Ratsmehrheit seinerzeit zwei Passagen aus dem Konzept zur künftigen Verwaltungsunterbringung in Leipzig. Wie berichtet, sind zur Zusammenfassung von Ämtern auch große Neubauten an der Prager Straße vorgesehen.

Rettungsinseln im Meer der Trivialitäten

Die Planer müssen dabei nun nicht mehr für eine „herausragende Architektur mit dem Ziel einer städtebauliche Adressbildung und Einbindung in vorhandene Quartiersstrukturen“ sorgen. Ebenfalls von der Stadtratsmehrheit gestrichen wurde die Vorgabe, dass für die neuen Häuser Architekturwettbewerbe durchzuführen sind. Stattdessen soll es ausreichen, wenn der Leipziger Gestaltungsbeirat für Architektur mit den Projekten befasst wird. Dieses Gremium hat aber nur eine beratende Funktion, es liefert selbst keine Entwürfe.

Im sächsischen Landesverband vom Bund Deutscher Architekten (BDA) wird der Verzicht auf Wettbewerbe keinesfalls als Petitesse gesehen. „Ein tradiertes und seit mehr als 150 Jahren auch in unserer Stadt überaus erfolgreiches Instrument mit einem Federstrich aus der Hand zu geben, lässt mich erstaunt zurück“, sagt Ronald Wanderer, der lange in leitenden BDA-Funktionen tätig war, auch die Initiative Leipziger Architekten mitbegründet hatte. Zuletzt gehörte er für fünf Jahre zur Doppelspitze des Leipziger Sachverständigenforums für Kunst im öffentlichen Raum.

Den renommierten DAM-Preis 2022 erhielt das Leipziger Architekturbüro Summacumfemmer mit Büro Juliane Greb für das genossenschaftliche Wohnhaus "SanRiemo" in München. Quelle: Florian Summa

DAM-Preis 2022 für Leipziger Architekten-Paar Fast zeitgleich mit dem Streich-Beschluss im Leipziger Stadtrat hat das Deutsche Architekturmuseum (DAM) seine höchste Auszeichnung erstmals nach Leipzig vergeben. Im Rennen um den DAM-Preis 2022 weit vorn lag beispielsweise auch die neue Zentrale des Axel-Springer-Verlages in Berlin. Doch gewonnen hat ein zukunftsweisendes Wohnhaus für fast 100 Menschen in München. Dessen Gestaltung hatte die Wohnbaugenossenschaft „Kooperative Großstadt“ durch einen offenen Architekturwettbewerb klären lassen. Weil der Erstplatzierte bei dem Wettbewerb den vorgegebenen Kostenrahmen nicht einhalten konnte, erging der Zuschlag 2017 an das junge Leipziger Architekturbüro Summacumfemmer (2015 im Tapetenwerk gegründet) in Arbeitsgemeinschaft mit dem Büro Juliane Greb (heute in Gent ansässig). Inzwischen ist ihr Wohnhaus „SanRiemo“ im Münchner Stadtteil Riem fertiggestellt, gilt als leuchtendes Vorbild für soziales, klimagerechtes und kostengünstiges Bauen. Zum Beispiel können die 27 Wohnungen ganz einfach vergrößert oder verkleinert werden, wenn etwa eine Familie Kinder bekommt oder sich ein Paar trennt. Das Haus sei ein „Gegenpol zum vielerorts betriebenen Reißbrett-Wohnungsbau“, lobte die Jury des DAM in Frankfurt/Main. „Mit seiner gläsernen Fassade aus beweglichen Fenstertüren, seinen türkisen Elementen, dreieckigen Einschnitten und einer vorgelagerten Schicht aus gewelltem Polycarbonat setzt das Siegerprojekt eine heitere, bunte Note in ein gesichtsloses Neubaugebiet auf einem ehemaligen Münchener Flugfeld.“ Ohne Wettbewerb hätten junge Architekten wie Anne Femmer und Florian Summa, die in Leipzig leben und arbeiten, kaum Chancen, so große Projekte zu verwirklichen. Das Paar bekleidet seit 2020 zudem die Professur für Integrale Architektur an der TU Graz.

„Die Ergebnisse öffentlicher Bauaufgaben haben Vorbildcharakter“, gibt Wanderer zu bedenken. „Sie sind häufig Rettungsinseln im Meer der Trivialitäten – der allzu oft gesichtslosen, ja ganz und gar seelenlosen Neubauten.“ Leider würden auch in Leipzig die Ränder der Straßen und Plätze immer öfter mit Häusern bepflastert, denen man keine Qualität bescheinigen könne. „Weil diese Bauten eben nicht unter Zugrundelegung eines Architekturwettbewerbs umgesetzt wurden, sondern ausschließlich wirtschaftlichen Parametern – von wem auch immer – genügen mussten“, kritisiert Wanderer. Viele Städte und Gemeinden in Deutschland hätten deshalb längst solche Wettbewerbe in ihr Leitbild oder als Selbstverpflichtung festgeschrieben. Wenn die Stadt Leipzig jetzt bei ihren kommunalen Bauvorhaben davon abrücke, werde sie es in Zukunft deutlich schwerer haben, private Investoren für hochwertige Beiträge zur Lebenswelt der Bürgerinnen und Bürger zu bewegen.

Linke verweisen auf Steuersparsamkeit

So grundsätzlich habe es die Linke mit ihrem Vorstoß aber gar nicht gemeint, erklärt die stellvertretende Fraktionschefin Franziska Riekewald. „Die Formulierung mit der herausragenden Architektur stammte aus einem Antrag der Grünen und hätte dann für wirklich jeden Verwaltungsbau gegolten. Das ging uns – auch aus Gründen der Steuersparsamkeit – einfach zu weit.“ Die Linke sei nicht gegen Architekturwettbewerbe, betont sie. „An herausragenden Stellen wie dem Wilhelm-Leuschner-Platz würden wir darüber überhaupt nicht diskutieren.“ Jedoch sei noch unklar, wo letztlich wirklich neue Bürogebäude für die städtischen Ämter entstehen sollen. „Unter Umständen kann das irgendwo im dritten Hinterhof passieren.“ Deshalb wollte ihre Fraktion eine Einzelfallprüfung erreichen, wo Wettbewerbe sinnvoll sind oder wo sie ohne Gefahr fürs Stadtbild aus Kostengründen unterbleiben könnten, argumentiert Riekewald.

Vor dem Bau des Leipziger Völkerschlachtdenkmals – hier bei einer Friedensaktion am 9. März 2022 – wurden sogar zwei Architekturwettbewerbe durchgeführt. Da keiner der Entwürfe die Ansprüche voll erfüllte, bekam letztlich der Berliner Architekt Bruno Schmitz (der zuvor schon das Kyffhäuserdenkmal entworfen hatte) den Auftrag. Doch durch die Wettbewerbe waren bereits klare Vorstellungen für das Bauwerk in Leipzig-Probstheida entstanden. Quelle: Jan Woitas, dpa

In dem jetzt gültigen Ratsbeschluss steht das so detailliert freilich nicht drin. Zum Gestaltungsprozess der kommunalen Gebäude fehlen dort belastbare Aussagen, während zum Beispiel verbindlich festgelegt wird, dass alle Häuser klimaneutral zu errichten und zu betreiben sind. Gerade um eine Vielzahl von Aufgaben für den jeweiligen Standort bestmöglich zu erfüllen, brauche es den Wettstreit der Ideen, argumentiert Architekt Wanderer. Beim Thema Klimaschutz gehe es auch um Nachhaltigkeit des Baumaterials, um Flexibilität der Räume, Licht und Wärme. „Eine hohe Qualität der gebauten Umwelt sollte eigentlich unverhandelbar sein“, findet er. „Denn sie nimmt voraus, wie wir in Zukunft miteinander leben wollen, wie wir miteinander arbeiten, wie wir die Energiewende umsetzen wollen, die Bildungsoffensive meistern, bezahlbares Wohnen für alle ermöglichen.“

Bayern München gleich als Meister festlegen

„Natürlich kennen wir die Argumente gegen Architekturwettbewerbe, sie seien zu teuer und zu zeitaufwendig“, erklärt Alexander Georgi vom BDA-Landesvorstand Sachsen. Doch diese Ansicht sei schlichtweg falsch. „Wir glauben, dass in einem Wettbewerb mit der vernünftigsten Lösung meist auch die wirtschaftlichste gewinnt und so geringere Baukosten entstehen als ohne Wettbewerb.“ Sein Berufsstand sei oft mit jahrelangen Projektverzögerungen konfrontiert, die sich aus Genehmigungs- und Entscheidungsprozessen ergeben und sehr viel Geld verschlingen. „Ein Wettbewerb dauert in der Regel drei Monate. Das Terminargument können wir daher ebenfalls nicht gelten lassen.“

Auch im Sport oder in der Musik lasse sich gut beobachten, dass Wettbewerbe zu Höchstleistungen führen. Nicht anders verhalte es sich in der Architektur. Ob Leipzigs Hauptbahnhof, das heutige Bundesverwaltungsgericht, das Völkerschlachtdenkmal oder die neue Propsteikirche – zu signifikanten Bauwerken sei die Messestadt fast immer durch konkurrierende Verfahren gekommen, sagt Georgi. „Wettbewerbe legen die Latte für eine angemessene Gestaltung hoch. So entstehen Wahrzeichen.“ Die Entscheidung des Stadtrates erscheine ihm so, als würde man vorab Bayern München als deutschen Fußballmeister festlegen, um sich die aufwendige Austragung der Bundesliga zu sparen.

