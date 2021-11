Leipzig

In weniger als vier Wochen ist es soweit – Weihnachten steht vor der Tür. Somit startetet auch schon die Suche nach einem Weihnachtsbaum, der besinnliche Stimmung mit sich bringt. Wir bieten Ihnen einen Überblick, wo Sie Ihren Weihnachtsbaum in Leipzig kaufen können und was es für Angebote gibt.

Weihnachtsbaum gegen Einsamkeit

Am Wilhelm-Leuschner-Platz stehen die Nordmanntannen am Montagmittag ringsum aufgereiht. Teils sind sie bereits in Netz eingewickelt, teils stehen sie noch frei. Von ganz klein bis groß ist für jeden Geschmack und jede Preisklasse etwas dabei. „Die kommen aus dem dänischen Betrieb Thomson“, erklärt Verkäufer Hans-Jürgen Lehmann. Der Hauptverkaufspunkt sei zwar am Cottaweg, doch auch am Wilhelm-Leuschner-Platz war die Nachfrage am Wochenende groß. Über 100 Bäume hat er hier bereits verkauft. Dennoch fehle die Laufkundschaft vom Weihnachtsmarkt und dem Krystallpalast, sagt Lehmann.

Den Verkauf der Tannenbäume am Wilhelm-Leuschner-Platz übernimmt Hans-Jürgen Lehmann. Seit Samstag hat er bereits über 100 Bäume verkauft. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

„Viele holen den Baum jetzt schon aus Tradition. Aber dann sollte man ihn erstmal noch draußen lagern“, rät er. Ein paar Minuten später kommt bereits ein junger Mann auf den Platz. Er will seinen Baum in den nächsten Tagen aufstellen, denn die Weihnachtsfeiertage verbringe er sowieso zu Hause bei den Eltern. Schon letztes Jahr holte er sich eine eigene Tanne. „Dann fühlt man sich nicht so einsam“, bemerkt er.

Auch Enno Dietrich hat sich bereits eine Nordmanntanne ausgesucht. Viel Volumen soll sie haben, und grüne Nadeln. Es ist der erste Baum, den der junge Vater selbst kauft. „Wir sind gerade eine Familie geworden, da ist das wirklich schön.“ Zufrieden trägt er seine Nordmanntanne davon.

Hier sind die Verkaufsstellen für Weihnachtsbäume in Leipzig Auengarten (bis 23.12.) Auto Saxe Rückmarsdorf (ab 1.12.) Bauhaus Leipzig Festplatz Cottaweg (bis 23.12) Friedenskirche Gohlis Gohlis-Park (vom 7. bis 23.12.) Hagebaumarkt Leipzig Heinrich-Schütz-Platz (vom 2. bis 23.12.) Herbarium Leipzig (bis 23.12.) Hellweg Leipzig Hit Markt Huygensplatz (vom 2. bis 23.12.) Hornbach Leipzig Leipziger Radrennbahn Lindenauer Markt (vom 3. bis 23.12.) Mariannenpark Neumarkt Leipzig (nur am Mittwoch dem 1.12.) Obi Markt Leipzig Platz am Völkerschlachtdenkmal (6. bis 23.12.) Riebeckstraße / Stötteritzer Straße Riebeckstraße / Ecke Lipsiusstraße (vom 3. bis 23.12.) Richard-Lehmann-Straße / Karl-Liebknecht-Straße (vom 3. bis 23.12.) Rohrteichsstraße / Schönefelder Alle (bis 23.12.) Schreberbad Toom Baumarkt Leipzig-Plagwitz Wilhelm-Leuschner-Platz (bis 22.12.)

Tannen aus der Region

Wer Wert auf regionale Herkunft legt, kauft seinen Baum am besten bei der Fasanerie Doberstau. „Wir sind die größte Weihnachtsbaumkultur im Großraum Leipzig“, erzählt Inhaber Ulrich Haberland. Einige 10.000 Bäume wachsen bei ihm in Zschernitz, vorwiegend Blaufichten und Nordmanntannen. In Leipzig findet man die Exemplare bislang an der Friedenskirche in Gohlis und am Schreberbad an der Käthe-Kollwitz-Straße (jeweils von 10 bis 18 Uhr).

Eine Nordmanntanne in der Größe 1,70 Meter kostet bei Haberland etwa 28 Euro. Durch die Pandemie sei die Nachfrage nach Weihnachtsbäumen nicht gesunken. „Die Kunden halten Treue. Gerade in diesen Zeiten besinnen die Leute sich wieder auf das Traditionelle. Und dazu gehört ein Weihnachtsbaum“, sagt Haberland.

Ulrich Haberland verkauft Weihnachtsbäume aus der Region. Quelle: Wolfgang Sens

Damit der Baum auch bis zum Heiligabend erhalten bleibt und nicht alle Nadeln verliert, rät er dringend dazu, einen frischen Baum zu kaufen. „Wenn der Baum frisch aus der Region kommt, hält er mehrere Monate. Das ist besser als ein Baum, der wochenlang in einem Logistikzentrum lag.“ Auf seinem Betrieb in Zschernitz können Käuferinnen und Käufer ihren Baum sogar selbst schlagen. Das sei ein schöner Ausflug für die Familie, sagt er.

Bio-Bäume aus dem Topf

Bio-Weihnachtsbäume gibt es in Leipzig im Auengarten und im Westwerk. Angeboten werden sowohl Nordmanntannen, Fichten, als auch Bäume im Topf. Eine zwei Meter große Nordmanntanne kostet hier etwa 50 Euro, die Topfbäume um die 40 Euro. Doch warum sind die Bäume „bio“? „Alle Tannen haben das zertifiziert Siegel von Bioland“, erklärt Christian Mehlgarten, Geschäftsführer vom Auengarten. „Das bedeutet, dass kein Dünger oder Spritzmittel verwendet wird.“ Die Topfbäume würden außerdem keine Waldflächen beanspruchen, da sie in einer Gärtnerei heranwachsen. Ein Großteil der Tannen stamme jedoch nicht aus Sachsen, sondern aus anderen Teilen Deutschlands. „Das Problem ist, dass es kaum Bio-Produzenten in Ostdeutschland gibt“, erklärt Mehlgarten.

Das Angebot der Topfbäume komme in Leipzig bislang gut an. „Die Leute fragen schon gezielt danach.“ Dazu gibt es ein besonderes Angebot: „Der Baum kann nach Weihnachten wieder bei uns abgegeben werden, wir pflegen ihn in der Gärtnerei und bewahren ihn bis nächstes Jahr auf.“

Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt auch Ulrich Haberland. „Immer wenn wir einen Baum absägen, pflanzen wir einen Neuen. Die alten Bäume werden nach Weihnachten kompostiert und werden so ebenfalls in den Kreislauf zurückgeführt. Das ist also durchaus nachhaltig.“

Von Yvonne Schmidt