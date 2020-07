Leipzig

In den vergangenen Tagen wurden bereits die Gleise verlegt, das neue Gesicht der Straßenbahn-Haltestelle Goerdelerring wird langsam sichtbar. Vis-à-vis der Höfe am Brühl gibt es künftig statt vier Bahnsteigen nur noch drei. Ähnlich wie am Hauptbahnhof ermöglicht ein großer Mittelbahnsteig nach dem Umbau der zentralen LVB-Drehscheibe den Zugang zu zwei Gleisen. Vor dem Start der Bauarbeiten im März existierte noch für jede Spur ein eigener Bahnsteig.

Rund 18 Millionen Euro werden in den Umbau der zweitgrößten Haltestelle der Stadt investiert. Er soll laut Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) bis November abgeschlossen sein. Die Arbeiten schreiten derzeit mit großen Schritten voran. Mittlerweile wurden die ersten Fahrgastunterstände aufgestellt. Die Haltestelle ist voraussichtlich noch bis 30. August für den Verkehr komplett gesperrt. Das macht auch Umleitungen für zehn der 13 Straßenbahnlinien notwendig, die normalerweise über den Goederelerring fahren.

Überweg zwischen den Bahnsteigen geplant

Die Bahnsteige werden künftig größer sein, damit die Fahrgäste mehr Platz haben. In der Mitte soll es einen Überweg geben. Geplant ist zudem, die Bahnsteige mit Rampen und einem Blindenleitsystem barrierefrei zu gestalten.

Der Entwurf: So soll die Haltestelle nach Fertigstellung aussehen. Quelle: LVB

Durch den Umbau von vier auf drei Gleisen werden im Umfeld der Haltestelle weitere umfangreiche Bauarbeiten notwendig. So wird auch am Ranstädter Steinweg in Höhe der Jacobstraße – am Elstermühlgraben – sowie an der Einmündung zur Pfaffendorfer Straße im Bereich des Ringmessehauses gebaut. Auch an der Kreuzung von Käthe-Kollwitz-Straße, Goerdeler- und Dittrichring im Bereich der „Runden Ecke“ sowie am Tröndlinring zwischen Gerber- und Nordstraße rücken die Bauarbeiter an.

