Leipzig

Herr und Frau Reichenbach, die sich hochgradig verschmutzt und teils tiefe Rissen zeigten, sind inzwischen „aufgehübscht“. Der Bankier Christian Wilhelm und seine Ehefrau Johanna Christiana sind auf einem Gemäldepaar zu sehen, das Ludwig Geyer 1816 gemalt hat. Der Maler war übrigens der Stiefvater von Richard Wagner, der schon zu Lebzeiten von dessen leiblichem Vater bei der Familie wohnte und arbeitete.

Es ist ein Bild, mit dem viele Geschichten aus der Leipziger Vergangenheit erzählt werden können. Und es ist zudem noch von malerischer Qualität, soll daher im Alten Rathaus – dessen erstes Obergeschoss gerade umgebaut wird – einen Ehrenplatz erhalten. Daher lässt sich die Hieronymus-Lotter-Gesellschaft die Restaurierung beider Gemälde auch 12.000 Euro kosten, die mittels Spenden gesammelt werden.

Die Hieronymus-Lotter-Gesellschaft Leipzig hat das historisches Gemäldepaar von 1816 restaurieren lassen: Dargestellt sind der Bankier Christian Wilhelm Reichenbach und seine Ehefrau Johanna Christiana, gemalt von Ludwig Geyer. Quelle: Stadtgeschichtliches Museum

Historischer Ratsschrank kehrt bis April 2022 zurück

„Wir haben mehrere Projekte am Laufen“, erzählt Eric Buchmann, der Vorsitzende der Hieronymus-Lotter-Gesellschaft. Die hat sich am 3. Dezember vor 25 Jahren gegründet und seitdem dem Stadtgeschichtlichen Museum etwa eine halbe Million Euro für diverse Projekte zukommen lassen. Geholfen wurde beispielsweise 2017, das Original-Porträt von Johann Sebastian Bach aus dem Jahr 1746 konservieren zu lassen.

Eric Buchmann, Vorsitzender der Hieronymus-Lotter-Gesellschaft, im Oktober 2019 vor dem historischen Ratsschrank von 1592. Das Meisterstück der Handwerkskunst wird restauriert und kehrt bis spätestens April 2022 ins Alte Rathaus zurück. Quelle: Hieronymus-Lotter-Gesellschaft

Adventskalender statt Lotterbude

Restauriert wird momentan auch der historische Ratsschrank, den der Leipziger Tischlermeister Gregor Ansorge anfertigte. Dieses Meisterwerk der Handwerkskunst steht seit 1592 in der Ratsstube, gehört also zum Ur-Inventar. Derzeit wird er ebenfalls restauriert – befindet sich in der Werkstatt in Kohren-Sahlis. „Die Schadstellen waren größer als zunächst vermutet, dadurch hat sich die Restaurierung verzögert“, so Buchmann. Spätestens im April 2022 soll er zurückkehren – mit Wiedereröffnung des ersten Obergeschosses nach der Modernisierung.

Auch eine Fotosammlung zur Friedlichen Revolution ’89 und mehrere Patentschriften für das Sportmuseum hat der Förderverein angekauft. Wie viel möglich ist, unterscheidet sich von Jahr zu Jahr. „Wenn ich aufs nächste Jahr schaue, habe ich allerdings Bauchschmerzen. Uns gehen viele Einnahmen verloren, da der Weihnachtsmarkt und damit auch die Lotter-Bude abgesagt wurde und wir dort keinen Glühwein ausschenken können“, so der Fördervereinschef. Als Ersatz wird ein Adventskalender mit Schweizer Schokolade angeboten, von denen es noch einige Exemplare beim Förderverein gibt.

Eine Schmuckkassette mit „Allerlei Leipzig“

Wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, kann auch im Fachgeschäft Meissener Porzellan unter den Rathaus-Arkaden fündig werden. Das hat mit der Lotter-Gesellschaft eine Schmuckkassette mit „Leipziger Allerlei – Allerlei Leipzig“ aufgelegt. Inhalt sind Schälchen aus dem begehrten Meissener Porzellan, ein kleines Buch sowie ein Dekoblatt mit Erläuterung. „Meissener Porzellan gehört zu Leipzigs Geschichte wie Bach und Lotter. Bei uns kann sich jeder, der für das ‚weiße Gold‘ schwärmt, ein Stück Leipziger Geschichte mit nach Hause nehmen“, erzählt Bodo Zeidler, der Mitglied in der Hieronymus-Lotter-Gesellschaft ist.

Das Besondere: Jede Porzellan-Kassette wird zum Unikat, da interessierte Kunden sie sich aus mehreren Motiven, Büchern und Schälchen selbst zusammenstellen können. Die kleinen Büchlein mit Anekdoten aus der Stadtgeschichte stammen aus der Feder des Schriftstellers Karsten Pietsch, der regelmäßig die Leipziger und ihre Gäste als Hieronymus Lotter verkleidet durch die Stadt führt. Pro verkaufter Kassette bekommt der Förderverein drei Euro. Die ersten 500 Euro sind bereits überwiesen.

Die Lotter-Gesellschaft hat jetzt 154 Mitglieder. Buchmann: „Mich freut besonders, dass viele junge Leute dabei sind.“ Ermöglicht wurde übrigens von der Gesellschaft auch die umfangreiche Publikation zur Ausstellung „Schnee von gestern?“, die derzeit leider geschlossen ist.

http://www.lotter-gesellschaft.de/

Von Mathias Orbeck