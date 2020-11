Leipzig

Corona bereitet schon in Leipzig große Sorgen. Umso mehr wütet die Pandemie in der 1300 Kilometer entfernten bosnischen Partnerstadt Travnik. Der gerade neu gewählte Vorstand des Partnerstadtvereins Leipzig-Travnik versucht zu helfen.

Der Vorstand des Vereins Leipzig-Travnik: Sabine Willenberg und Heike König organisieren Hilfe für die bosnische Partnerstadt. Quelle: Kempner

Anzeige

1997 nach den Kriegswirren auf dem Balkan in Leipzig gegründet, organisierte der Verein in den ersten Jahren des Wiederaufbaus zuerst Hilfstransporte. Danach seien die Partner aber schnell auf Augenhöhe angekommen, erzählt die neue Vorsitzende Heike König. Schon vor Corona angekurbelt wurde zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit. Und so arbeitet die 57 000 Einwohner-Stadt an einem Radverkehrskonzept, schafft neue Wege für Zweiräder und will bald sogar den „Korso Dralevacica“ aufbauen – und damit eine bisherige Hauptstraße zur Fußgängerzone umbauen.

Ärzte im Krankenhaus infiziert

Eine wichtige Rolle spielt bei allen Vereinsaktivitäten Azem Ejubovic. Der Bosnier war über 22 Jahre Angestellter des Vereins, wurde jetzt im Sommer von der Stadt Travnik als Angestellter für internationale Zusammenarbeit übernommen. Das Problem: „Er ist momentan in Quarantäne“, weiß König. Seine Schwiegermutter sei positiv auf Corona getestet, seine Frau habe Symptome, es sei aber völlig unklar, wann sie getestet werden könne. Von den drei Krankenhäusern sei eines geschlossen, „alle Ärzte dort sind infiziert“, weiß König. In den anderen beiden würden sich die Betten mit den Patienten bereits auf dem Flur stapeln. König: „Und bis vor Kurzem gab es in Travnik gar keine eigene Testmöglichkeit.“ Maximal 50 Tests pro Tag seien über Sarajewo abgewickelt worden. Inzwischen gebe eine kommunale Testapparatur, „aber die ist zu langsam“, so die zweite Vereinsvorsitzende Sabine Willenberg.

Senioren waren weggesperrt

Der Verein habe nun über den kommunalen Corona-Solidarpakt der Bundesregierung Mittel für ein Gerät beantragt, das die Testungen beschleunigt und damit die Kapazitäten erhöht. „Es fehlen auch Mittel für Aufklärungsmaterial zu Corona etwa für Schulen“, erzählt Willenberg. Die seien nun ebenso beantragt wie Gelder, um den während des Shutdowns im Frühjahr/Sommer lange Zeit weggesperrten Senioren in den Heimen jetzt wieder wenigstens kleinere Ausflüge in die Nachbarschaft zu ermöglichen, erzählt König.

Die über 23 Jahre gewachsene Partnerschaft zwischen beiden Städten mit vielen privaten Kontakten habe einen gute Basis geschaffen, jetzt auch diese Corona-Zeit zu überstehen, glaubt König. Auch wenn private Besuche derzeit nicht gingen, sogar die geplante jährliche Bürgerreise zu Pfingsten ausfallen musste.

Von Jörg ter Vehn