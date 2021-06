Leipzig

31,5 Grad hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagnachmittag von seiner Messstation in Leipzig-Holzhausen als höchsten Wert des Tages vermeldet – damit ist zumindest ein kleiner Rekord gebrochen: An keinem 17. Juni war es bisher so warm wie in diesem Jahr. Der bisherige Rekord für diesem Tag lag bei 31,4 Grad (2019).

Die beiden anderen sächsischen Großstädte Dresden und Chemnitz erreichten mit 32,5 und 29,5 Grad ebenfalls hohe Temperaturen, lagen jedoch unter ihren jeweiligen Höchstwerten.

Freitag bis zu 35 Grad

Doch die Hitze ist noch nicht vorbei, der Höhepunkt kommt erst noch: Am Freitag rechnen die Experten des DWD mit bis zu 35 Grad. „Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir auch den heutigen Tagesrekord knacken werden“, sagt Meteorologe Florian Engelmann. Der Höchstwert für den 18. Juni liegt in Leipzig bei 33,8 Grad und wurde im Jahr 2002 gemessen.

Dass auch der absolute Temperaturrekord der Stadt in den kommenden Tagen überboten werde, ist laut Engelmann aber eher unwahrscheinlich. Er liegt bei 38,4 Grad und wurde am 30. Juni 2019 aufgestellt. „Normalerweise treten diese extremen Temperaturen eher im Juli und August auf, im Juni ist das unüblich“, sagt Engelmann.

Die Hitze, verbunden mit der aktuell noch niedrigen Luftfeuchtigkeit, sorgt jedoch nicht nur für Badewetter: Die Waldbrandgefahr in Sachsen ist in den letzten Tagen immer weiter gestiegen – in Teilen Nordsachsens herrscht aktuell die höchste Gefahrenstufe 5.

Das Betreten von Wäldern in Delitzsch, Eilenburg und Umgebung ist damit abseits der öffentlichen Straßen aktuell streng verboten, bei Torgau musste am Donnerstagnachmittag bereits ein Waldbrand gelöscht werden. Auch im Landkreis Leipzig herrscht hohe, in der Stadt zumindest mittlere Waldbrandgefahr.

Am Wochenende Gewitter wahrscheinlich

Abhilfe könnte die feuchte Luft schaffen, die am Samstag die Region Leipzig erreicht. Da Hoch Yona langsam abzieht, breiten sich Wolken leichter aus und ab Samstagnachmittag bestehe in Leipzig ein geringes Gewitter-Risiko. „Die Luft ist momentan heiß und energiegeladen“, sagt Engelmann. „Wenn durch die höhere Luftfeuchtigkeit Gewitter entstehen, kann es zu Starkregen, Hagel und Windböen kommen.“

Am Sonntagabend und in der Nacht zum Montag sei dies besonders wahrscheinlich, da dann ein neuer Schub Feuchtigkeit auf Leipzig zukomme. Zumindest für alle Hitzegebeutelten ist das jedoch keine schlechte Nachricht: Dank der Gewitter kühlen sich die Temperaturen bis Mitte der kommenden Woche auf etwa 25 Grad ab.

Von rok