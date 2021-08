Leipzig

Beim größten Bauvorhaben in Leipzig müssen sich die Einwohner an einen neuen Namen gewöhnen. Seit 2019 trieb die Immobiliengesellschaft Imfarr aus Wien das Milliardenprojekt Eutritzscher Freiladebahnhof voran. Bekanntlich sollen dort ab dem nächsten Frühjahr etwa 2400 Wohnungen, 96.000 Quadratmeter Büroflächen, Einzelhandel, Arztpraxen, Gastronomie und ein 5,5 Hektar großer Park entstehen. Einen Teil der Flächen übernimmt zudem die Stadt, um einen Sportcampus, Kultur- und Sozialeinrichtungen, zwei Kitas, zwei Schulen und Turnhallen zu errichten.

210 Millionen Euro an Schulden übernommen

Doch das Geschehen vor Ort dürfte künftig hauptsächlich mit einem anderen Namen verknüpft sein. Dabei handelt es sich um die Gateway Real Estate AG aus Berlin. Schon im Juli habe man einen Kaufvertrag über knapp 90 Prozent der Finanzierungsgesellschaft zum Projekt Freiladebahnhof unterschrieben, bestätigte Imfarr-Sprecher Matthias Euler-Rolle jetzt auf LVZ-Anfrage. Nach Angaben von Gateway betrug der Preis nur 54.000 Euro. Jedoch übernahmen die Berliner zugleich alle Verbindlichkeiten der Finanzierungsgesellschaft: 210 Millionen Euro.

Der Deal war offenbar kompliziert. Und das hängt mit der Geschichte des früheren Bahngeländes zusammen. Ende 2015 hatte die Leipziger CG-Gruppe das Kerngrundstück der 25 Hektar großen Brache zwischen der Roscher- und Theresienstraße von Privateigentümern gekauft – für 20 Millionen Euro. Laut CG-Gründer Christoph Gröner steckte sein Unternehmen dann weitere 40 Millionen Euro in den Erwerb von Nachbarflächen wie der Aral-Tankstelle, in die Umsiedlung ortsansässiger Firmen, den Abriss von Gebäuden, die Altlastensanierung und die Bauvorbereitung des ganzen Geländes. Hinzu seien jeweils zweistellige Millionen-Beträge für Planungsleistungen und Gutachten, Kreditzinsen sowie Umweltauflagen gekommen.

Rathaus wollte weitere Verkäufe vermeiden

Anfang 2019 verkaufte CG das Grundstück jedoch an die Wiener Imfarr. Wie berichtet, lag der Preis in einem Korridor zwischen 160 und 210 Millionen Euro – abhängig von der Erfüllung weiterer Leistungen. Gröner und Imfarr erklärten jetzt übereinstimmend, dieser Vertrag sei erfüllt und das Geld bezahlt worden. „Natürlich sind auch in der Immobilienbranche nicht nur Heilige unterwegs“, sagte Gröner. „Aber mit rund 800 Euro pro Quadratmeter liegen die Flächen in Eutritzsch nach wie vor weit unter den marktüblichen Preisen in Leipzig.“ Tatsächlich legte der unabhängige Gutachterausschuss der Messestadt gerade neue Zahlen vor, laut denen Bauland für mehrgeschossige Häuser nun im Durchschnitt 1130 Euro pro Quadratmeter kostet.

Nach dem Verkauf von 2019 kritisierte die Stadt Leipzig, sie sei nicht rechtzeitig informiert worden. Jede Übernahme verteuere letztlich die Mieten. Deshalb schmiedete das Rathaus eine Vereinbarung mit dem neuen Eigentümer Imfarr, laut der das Areal des Freiladebahnhofs oder Teile davon nur noch weiterverkauft werden dürfen, wenn die Kommune zustimmt. Andernfalls drohen Vertragsstrafen im zweistelligen Millionen-Bereich.

OBM stimmt nach Prüfung durch Ämter zu

Dies dürfte ein Motiv dafür gewesen sein, dass Imfarr jetzt nicht einfach die 25 Hektar Bauland veräußert hat, sondern die Finanzierungsgesellschaft für das neue Stadtviertel. Dadurch kommt es aber auch zu anderen Kontrollmehrheiten im Gesellschafterkreis der Firma L416 GmbH, der das Grundstück gehört, erläuterte das Baudezernat im Rathaus. „Die Prüfung durch das Rechtsamt sowie das Stadtplanungsamt ergab, dass die neuen Partner alle Anforderungen genauso gut oder besser erfüllen als die alten.“ Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) habe deshalb die Zustimmung der Stadt erteilen müssen und noch kurz vor seinem Urlaub erteilt.

An der Roscherstraße nutzt die Al-Rahman-Moschee mehrere Gebäude, die nun ebenfalls vom Berliner Investor Gateway gekauft wurden. Quelle: André Kempner

Gateway gehört zum Firmenreich des Baulöwen Norbert Ketterer, der aus Schwaben stammt, aber schon lange in der Schweiz lebt. Bereits im April hatte die LVZ vermeldet, dass sich der gut betuchte Immobilien-Unternehmer beim Freiladebahnhof engagieren will. Mit Gateway nutzte er dafür nun einen Projektentwickler, der sich auf Holzbauweisen spezialisiert hat. Diese sollen in Eutritzsch großflächig zum Einsatz kommen, obwohl dort auch Hochhäuser vorgesehen sind und der Anteil der Sozialwohnungen auf 30 Prozent festgeschrieben wurde.

Gemeinsam mit Imfarr hatte Ketterer in jüngster Vergangenheit Baugrundstücke für mehrere Milliarden Euro erworben – meist in deutschen Metropolen. Der 55-Jährige, der sich kaum fotografieren lässt, war früher viel in Leipzig aktiv. Unter anderem arbeitete er hier für die JUS AG, die der prominente Mega-Pleitier Jürgen (Utz) Schneider gegründet hatte: daher die drei Buchstaben.

Al-Rahman-Moschee ebenfalls betroffen

Mit dem aktuellen Deal in Eutritzsch hat Gateway auch eine Nachbarfläche an der Roscherstraße erworben, wo die Al-Rahman-Moschee unter anderem einen Plattenbau aus DDR-Zeiten nutzt. Der sächsische Verfassungsschutz schätzt den Ort als wichtigen Treff für radikale Islamisten ein. Mit dem Wachsen des nebenan geplanten Stadtviertels soll es auf diesem Areal ebenfalls Veränderungen geben. Der neue Großinvestor tritt unterdessen schon als Sponsor für das nächste Leipziger „Wasserfest aus der Kiste“ auf, welches am 12. September von 10 bis 18 Uhr im Innenhof der Plagwitzer Konsumzentrale stattfinden wird.

