Leipzig

Am Leipziger Hauptbahnhof sind am Dienstag und Mittwoch die ersten Sonderzüge mit Geflüchteten aus der Ukraine angekommen, die vom polnischen Breslau aus nach Deutschland gereist sind. Um 10.50 Uhr am Mittwoch hielt eine aus Görlitz kommende Bahn am Gleis 16, wo mehrere hundert Menschen ausstiegen. Viele von ihnen sind bereits seit Wochen auf der Flucht und von Erschöpfung gezeichnet.

Viele Flüchtlinge wollen weiterreisen

Der Zug fuhr anschließend weiter zum Bahnhof Leipzig-Messe, wo die Geflüchteten eine Unterkunft finden konnten. Vom Hauptbahnhof aus fuhren auch Busse zur Erstaufnahmeeinrichtung in Mockau.

Etwa ein Viertel der geschätzt 400 bis 500 Geflüchteten wollte in Leipzig bleiben, der Rest in andere Städte und Bundesländer weiterreisen. Vor Ort koordinierten zahlreiche Freiwillige die Ankunft, nahmen die Geflüchteten in Empfang und teilten diese in Gruppen nach Reisezielen auf.

Hunderte Geflüchtete sammelten sich am Bahnsteig des Leipziger Hauptbahnhofs. Quelle: Matthias Puppe

Unter den Zuginsassen waren vor allem Frauen und Kinder, aber auch ältere Männer, teilweise in Rollstühlen. Bereits am Dienstagabend war der erste Zug mit rund 300 Flüchtlingen vom Bahnhof Görlitz direkt zum Bahnhof Leipzig-Messe gefahren. Der Zug am Mittwoch hatte zuvor auch am Hauptbahnhof in Dresden gestoppt.

Der Sonderzug mit Ukraine-Flüchtlingen fuhr vom Hauptbahnhof aus weiter zur Neuen Messe. Quelle: Matthias Puppe

Sonderzüge sollen Städte und Kreise entlasten

Die Landesdirektion Sachsen setzt die Züge der Länderbahn zur schnellen Weiterleitung der Geflüchteten aus der Ukraine ein. Ziel sei es, die Landkreise und Städte zu entlasten, wie die Landesdirektion am Mittwoch mitteilte. So sollen die Geflüchteten die Erstaufnahmeeinrichtungen in Sachsen schnell und direkt erreichen. Diese Unterkünfte stehen für jene Menschen bereit, die keine private oder kommunale Unterkunftsmöglichkeit haben.

Von LVZ/mpu/nöß