Leipzig

Seit Tagen strahlt der Himmel gefühlt blau-gelb über Leipzig. „Doch wir können uns nicht sorglos daran freuen“, sagt Gesine Oltmanns von der Stiftung Friedliche Revolution. Bilder von den Kriegsverbrechen in der Ukraine lassen nicht so richtig Frühlingsgefühle aufkommen. Die Stiftung hat daher am Sonnabend spontan eine Solidaritätsveranstaltung mit Musik und Videobotschaften auf dem Augustusplatz organisiert, um Spenden für die Opfer des Krieges zu sammeln. Die Diktatur zeige sich durch den Angriff Putins auf eine Demokratie gerade in ihrer „schrecklichsten Dimension“. „Wir werden aber nicht zuschauen, wenn das Rad der Geschichte zurückgedreht werden soll“, so Oltmanns.

Gesine Oltmanns bei der Eröffnung der Veranstaltung „Leipzig stands with Ukraine“. Die Stiftung Friedliche Revolution sammelte am Sonnabend auf dem Leipziger Augustusplatz Spenden für Opfer des Putin-Krieges. Quelle: Christian Modla

„Es ist der Krieg eines bösen alten Mannes“ - das hat die Leipzigerin Friedrike Zeiner auf ihr Plakat geschrieben, denn sie will den Namen Putins nicht aussprechen. „Es ist kein Krieg der Völker“ steht auf der Rückseite. „Das ist mir wichtig, denn es ist nicht das russische Volk, von welchem der Krieg ausgeht. Daher müssen wir alle unterstützen, die in Russland mutig gegen den Krieg auftreten.“ Und der Leipziger Roman Schulz erzählt, wie schlecht er in den letzten Tagen schläft, sich innerlich zerrissen fühlt, weil ihn die Bilder mit den zerbombten Häusern nicht loslassen. Wie viele andere, die auf den Augustusplatz gekommen sind, versucht er zu helfen.

Friedrike Zeiner mit ihrem Plakat „Es ist kein Krieg der Völker!“ bei der Solidaritätskundgebung auf dem Augustusplatz. Quelle: Christian Modla

Starpianist Igor Levit, der am Samstagabend im Gewandhaus auftritt, ließ sich ebenfalls nicht lange bitten, auf der Bühne vor der Oper zu spielen. „Das ist doch selbstverständlich“, sagt er und lässt „People united“ erklingen, ein Lied mit dem Menschen in Chile gegen das Pinochet-Regime auf die Straße gegangen sind. Später greift auch Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) zur Gitarre und singt vom uralten Traum des Friedens.

Melanka Piroschik und Alexander Korus von der Band Moloch & Nadiya spielen bei „Leipzig stands with Ukraine“ ukrainische Volkslieder. Quelle: Christian Modla

Sängerin Melanka: „Freiheit ist nicht selbstverständlich“

Ukrainische Volkslieder kommen von Moloch & Nadiya. Sängerin Melanka findet eindringliche Worte: „Die Menschen, die die Ukraine verteidigen, verteidigen auch uns. Sie verteidigen die Freiheit und Demokratie“, sagt sie. Freiheit sei nicht selbstverständlich, könne wie in der Ukraine morgen vorbei sein. „Hört zu, was gerade gebraucht wird“, fordert sie die Zuhörer auf. Auch das Ensemble Klänge der Hoffnung der Stiftung Friedliche Revolution, in dem die Begegnungen von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund durch Musik gefördert wird, tritt auf der Veranstaltung auf. Wie alle ohne Gage.

„Stoppt Putin“ ist auf Plakaten ebenso zu lesen wie Forderungen, die Gas- und Öllieferungen aus Russland zu beenden. Es macht ein wenig Hoffnung, wenn ukrainische Kinder auf dem abgestellten Brunnen vor der Oper spielen. „Die Hilfsbereitschaft der Leipzigerinnen und Leipziger ist enorm“, lobt Rathauschef Jung und sagt, dass etwa 7000 bis 8000 Menschen bereits in Leipzig Zuflucht gefunden haben. „Viele wollen helfen, den Menschen, die kommen, aber auch jenen, die bleiben und kämpfen müssen oder die eingeschlossen sind.“

„Stop with killing“ – diese Botschaft ist vielen Besuchern der Solidaritätskundgebung mit der Ukraine wichtig. Quelle: Christian Modla

Viele, die nach dem Stadtbummel, auf dem Augustusplatz vorbeischauen, gehen spontan an die Spendenboxen. Der Erlös kommt der ukrainische Hilfsorganisation Vostok-SOS zugute, die seit 2014 wichtige zivilgesellschaftliche und humanitäre Hilfe in der Ostukraine leistet und jetzt vor allem in den angegriffen Städten und Dörfern hilft, wo es den Menschen an vielen fehlt.

Möglich sind auch direkte Spenden an Vostok-SOS über deren Partnerorganisation Liberco (IBAN: DE96 8309 4495 0003 3203 32) oder über die Stiftung Friedliche Revolution (IBAN DE35 8605 5592 1100 1111 11 – Stichwort: Ukrainehilfe).

Von Mathias Orbeck