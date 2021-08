Leipzig

In den Waldbeständen des vorderen und hinteren Rosentals im Zentrum-Nordwest haben Baumpflege- und Fällarbeiten begonnen. Wie das Amt für Stadtgrün und Gewässer mitteilte, werden bis Mitte September drei Fachfirmen schrittweise „die Gefahren an öffentlichen Straßen, an und um Spielplätze und an stark genutzten Waldwegen beseitigen“. Laut der Behörde steht es um Verkehrssicherheit in der Grünanlage stellenweise nicht zum Besten.

Bäume durch Trockenheit und Hitze geschädigt

Die Leipziger Stadtförster hatten bei ihren regelmäßigen Baumkontrollen zuletzt zahlreiche abgestorbene oder geschädigte Bäume im Rosental festgestellt. Deshalb würden aktuell an vielen Gehölzen Äste zurückgeschnitten oder Kronen eingekürzt, hieß es. 179 Bäume müssten gefällt werden – „darunter zahlreiche Bergahorne, die aufgrund der Rußrindenkrankheit abgestorben sind“. Dieses durch einen Pilz ausgelöste Schadbild habe sich in den vergangenen Jahren stark verbreitet, begünstigt durch Trockenheit und Hitze. Erkrankte Bäume stellten innerhalb kurzer Zeit eine akute Gefahr dar, „die ein schnelles Handeln erforderlich macht“.

Die Maßnahmen erfolgen nach vorheriger Begutachtung der betroffenen Bäume durch Fachleute des Amtes für Stadtgrün und Gewässer und werden wissenschaftlich begleitet. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass geschützte Tiere beeinträchtigt werden.

Amt warnt beim Waldbesuch vor Gefahren

Die Gefahren durch absterbende Bäume im gesamten Stadtwald nehmen nach Einschätzung der Experten im Technischen Rathaus deutlich zu. Das Amt für Stadtgrün und Gewässer rät deshalb: „Beim Waldbesuch ist derzeit besondere Vorsicht geboten. Viele Bäume sind geschwächt, weil es in den vergangenen drei Jahren zu wenig geregnet hat und sie dadurch anfälliger für den Befall mit Pilzen und Schädlingen sind.“ Erholungssuchende sollten daher immer „den Blick auch nach oben richten“ und sich nicht unter trockenen Baumkronen aufhalten.

