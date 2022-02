Leipzig

Immer mehr Kindereinrichtungen bekommen durch die Corona-Pandemie personelle Probleme. In Leipzig fehlt derzeit allein in den städtischen Einrichtungen jede vierte Erzieherin. Nach Angaben des Amtes für Jugend und Familie sind „von 908 Fachkräften in kommunalen Kindergärten und -krippen 222 aufgrund Krankheit, Kind krank, Quarantäne oder Quarantäneauswirkungen abwesend (Stand: 27. Januar)“. Komplettschließungen hätten bislang allerdings vermieden werden können.

In elf Kitas werden einzelne Gruppe nicht betreut

Daher komme es zu „individuellen Anpassungen von Öffnungszeiten oder vereinzelt zu Notbetreuungen“, teilte die Stadt am Dienstag auf LVZ-Anfrage mit. Einschränkungen gebe es konkret in elf Kitas, wo derzeit ganze Kindergruppen wegen Quarantäne nicht betreut werden können und deshalb zu Hause bleiben müssen.

Die Stadt Leipzig betreibt 54 kommunale Kindertagesstätten mit rund 6300 Plätzen. Eine Rathaussprecherin wies darauf hin, dass jegliche Einschränkungen in den Einrichtungen sorgfältig geprüft werden, um sie auf ein Minimum zu reduzieren. „Sollte es dennoch zu einer Notbetreuung kommen, so sind zunächst die Berufsgruppen gemäß gültiger Schul- und Kita-Corona-Schutzverordnung zu betreuen“, hieß es weiter. Falls in diesen Fällen Kinder, die einen Anspruch auf Notbetreuung haben, das Angebot nicht nutzen und dadurch Plätze frei bleiben, würden diese nach Absprache mit der jeweiligen Kita-Leitung auch an andere Eltern, die durch die Verordnung nicht vorrangig behandelt werden, vergeben. Die Dauer der Notbetreuung werde täglich geprüft, um den Zeitraum so kurz wie möglich zu halten.

3G-Regel und PCR-Lolli-Tests

In den kommunalen Kitas sei schon früh damit begonnen worden, durch ein Bündel von Maßnahmen ein hohes Maß an Sicherheit sowohl für Kinder und Beschäftigte zu erreichen. Dadurch erhofft man sich im Rathaus, auch gut durch die sich jetzt aufbauende Omikron-Welle zu kommen. So sei „der größte Teil“ der Beschäftigten bereits vollständig gegen Covid-19 geimpft. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Wer über keinen ausreichenden Impfschutz verfügt, muss täglich einen negativen Testnachweis erbringen. Zusätzlich stellt die Stadt allen pädagogischen Beschäftigten mindestens zwei Schnelltests pro Woche zur Verfügung. In stark von Corona-Infektionen betroffenen Kitas setzt das Gesundheitsamt zudem PCR-Lolli-Tests (PCR) ein, um unerkannte Infektionen aufzudecken.

Von Klaus Staeubert