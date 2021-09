Leipzig

Der Neue an der Schule heißt Pure Eddy, hat in Klassenräumen eine Ecke bekommen und erfreut sich großer Beliebtheit. Hinter dem Namen steckt ein Anti-Virus-Luftfiltergerät, das seit der vergangenen Woche in den Grundschulklassen der Leipzig International School steht und mehr Sicherheit vor Corona verspricht. Das ist neu in Sachsen, das im Gegensatz zu anderen Bundesländern das Lüften technischen Geräten vorzieht.

Dass sich die Schulleitung entgegen der Empfehlung aus Dresden zur Anschaffung der Technik entschlossen hat, „liegt an den zuletzt erneut gestiegenen Infektionsraten, insbesondere in der Grundschule“, sagt Johannes Barabas, kaufmännischer Leiter der privaten Einrichtung. „Wir sind von der Richtigkeit unseres Schrittes fest überzeugt.“

Löwenanteil aus Eigenmitteln

Pure Eddy, Kostenpunkt pro Exemplar 1250 Euro, erfasst automatisch die Raumgröße und filtert aus der zugeführten Luft laut Hersteller 99,97 Prozent der Schwebstoffe und Gerüche. Außerdem werden Viren, Bakterien und Pilzsporen beseitigt. Dass die International School ihre fünf Grundschulklassen bestücken sowie zwei weitere Raumluft-Desinfektionsgeräte in der Sekundarstufe finanzieren konnte, liegt an einem Zuschuss aus der US-Botschaft, der Löwenanteil aber stammt aus Eigenmitteln.

„Brauchen Lösungen für Präsenzunterricht“

„Der Einsatz der Geräte wird sich in ganz Sachsen durchsetzen“, prognostiziert Barabas. Er kann sich vorstellen, dass die International School in einer Art Vorreiterrolle diese Entwicklung befördern kann. In der Anschaffung der Geräte profitiert das Haus allerdings davon, Privatschule zu sein. „Ob privat oder öffentlich – das sollte man nicht gegeneinander ausspielen“, betont Schulleiterin Brandie Smith, „alle sind gleich von der Pandemie betroffen und brauchen Lösungen, damit der Präsenzunterricht garantiert ist.“ Jede Schule müsse die Möglichkeit bekommen, Luftfiltergeräte einzusetzen. „Ein weiterer Lockdown an den Schulen muss verhindert werden.“

Die Bildungsgewerkschaft GEW hatte bereits kritisiert, dass der Freistaat nicht gut genug für das Corona-Schuljahr gerüstet sei und unter anderem fehlende Luftfilter an den Schulen bemängelt.

Von Mark Daniel