Leipzig: Jeder vierte Handwerksbetrieb in Frauenhand

Leipzig

Die Berufswelt wird attraktiver für Leipzigerinnen. Das belegen Zahlen der Handwerkskammer Leipzig und der Agentur für Arbeit Leipzig. Nicht nur sind weniger Frauen arbeitslos. Auch führen immer mehr ihren eigenen Handwerksbetrieb oder lassen sich in männerdominierten Handwerksberufen ausbilden. Dennoch arbeiten viele weiterhin in prekären Teilzeit- oder Minijobs, bemängelt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG).

Jeder vierte Handwerksbetrieb wird von eine Frau geführt

In der Stadt und im Landkreis Leipzig ist laut Angaben der Handwerkskammer mittlerweile jeder vierte der mehr als 9000 Handwerksbetriebe in Frauenhand. Zudem sei auch jeder vierte der derzeit knapp 740 Handwerkslehrlinge weiblich. Viele von ihnen entscheiden sich weiterhin für typische Frauenberufe wie Friseurin oder Lebensmittelfachverkäuferin. Doch immer mehr Frauen lassen sich in männerdominierten Berufen ausbilden. So ist jeder zweite Bäckerlehrling eine Frau, ebenso wie jeder dritte angehende Fahrzeuglackierer. Als Grund nennt Handwerkskammerpräsident Claus Gröhn unter anderem „hervorragende Karrierechancen und ein familienfreundliches Arbeitsumfeld“.

Trotz wachsender Beschäftigungszahlen: viele Arbeitsverhältnisse bleiben prekär

Insgesamt sind in Leipzig mittlerweile mehr als 133 000 Frauen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Laut Angaben der Arbeitsagentur Leipzig ist diese Zahl seit 2015 um knapp 7,6 Prozent gewachsen. Im selben Zeitraum sank die Zahl der arbeitslosen Frauen um mehr als 30 Prozent. Im Juni 2019 waren nur noch knapp 8200 Leipzigerinnen arbeitslos gemeldet. Die wachsenden Zahlen deuten jedoch nicht unbedingt auf bessere Beschäftigungsverhältnisse hin. Zu diesem Schluss kommt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) und beruft sich dabei auf Angaben der Bundesagentur für Arbeit und eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung.

In Leipzig würden danach 68 Prozent aller Minijobs und Teilzeitstellen von Frauen besetzt. Jörg Most, Geschäftsführer der NGG kritisiert: „Geringfügige Arbeit bedeutet für die Frauen nicht nur weniger Gehalt, sondern häufig auch geringere Aufstiegschancen, befristete Stellen und eine geringe Rente im Alter.“ Dennoch stehen Frauen finanziell in Ostdeutschland besser da. Im Schnitt verdienen Frauen bundesweit 21 Prozent weniger als Männer, in Ostdeutschland sind es laut Statistischem Bundesamt gerade einmal sieben Prozent.

Lesen Sie auch

Von Wiebke Stedler