Leipzig

Es ist ein Vertrauensbeweis: Die Israelitische Religionsgemeinde hat der Stadt Leipzig wichtige historische Unterlagen übergeben, die nun im Stadtarchiv sicher verwahrt werden.

„Sie sind für die Stadtgeschichte von unglaublicher Bedeutung“, freute sich Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), der am Freitag bei der Unterzeichnung des Vertrages dabei war. „Für uns ist dies ein ganz besonderer Moment, denn es ist ein deutliches Bekenntnis zur engen Verbundenheit zwischen der Gemeinde, ihren Gemeindemitgliedern und der Stadt“, sagte er. „Wir sind ein Teil Leipzigs – das ist für uns selbstverständlich“, so Küf Kaufmann, der Vorsitzende der Religionsgemeinde, die mehr als 1300 Mitglieder hat und damit nach Berlin die derzeit größte jüdische Gemeinde Ostdeutschlands ist.

Bislang wurde das Archiv in Eigenregie gehütet, das beispielsweise von ehemaligen Leipzigern und ihren Nachfahren aus aller Welt ebenso gefragt ist wie von Wissenschaftlern. „Akten über Hochzeiten oder Beschneidungen gibt es allerdings wenig. Die sind in der NS-Zeit meist alle vernichtet worden“, so Klaudia Kren, die Archivleiterin der Gemeinde.

Vom Synagogen-Inventar bis zur Deportationsliste

Übergeben werden rund zehn laufende Meter Akten, Mappen und Ordner, Fotografien sowie eine Mitgliederkartei der Gemeinde aus den 1930er-Jahren. Dabei handelt es sich um die Unterlagen von der Gründung der Gemeinde ab den 1830er-Jahren bis 1990. Dazu gehören beispielsweise Akten zur Gemeindesynagoge Mitte des 19. Jahrhunderts, Informationen über die Gottesdienste und das Inventar der Synagoge.

Blick auf Dokumente, die nun im Stadtarchiv Leipzig verwahrt werden. Quelle: Andrè Kempner

„Solche Aufzeichnungen, die einen Einblick ins Innere der Synagoge bieten, sind selten“, erläuterte Michael Ruprecht, der Direktor des Stadtarchivs. Einige Dokumente spiegeln Facetten des städtischen Lebens wider, die sich so in der amtlichen Überlieferung nicht finden lassen. Dazu gehören auch viele zum dunkelsten Kapitel der Stadtgeschichte, da die NS-Behörden Originale nach dem Kriegsende oft vernichtet haben. So sind die Reste einer „Gestapokartei“, Deportationslisten und die sogenannten Heimeinkaufsverträge für das Ghetto Theresienstadt dabei. Mit letztgenannten Verträgen wurden insbesondere ältere Juden gezwungen, ihre Vermögenswerte dem NS-Regime zu übergeben. Vor 80 Jahren sind von Leipzig aus die ersten sogenannten Judentransporte nach Riga, Theresienstadt, Belzyce sowie Auschwitz gefahren. Viele Akten betreffen auch andere mitteldeutsche Städte.

Stadtarchiv macht Akten digital zugänglich

Übergeben wurde ein so genanntes Depositum. Die Dokumente verbleiben im Eigentum der Gemeinde. „Ich gebe Ihnen Brief und Siegel, dass Ihre Unterlagen sicher aufbewahrt und für die Wissenschaft zugänglich sind“, betonte Ruprecht. Vor allem digital. Das freute Kaufmann, der noch einen aktuellen Wunsch äußerte: „Ich hoffe, dass mal die Zeit kommt, wo man den Krieg als solches archivieren kann. Ich bete dafür!“

Am Wochenende ist Tag der Archive

Info: Dieses Wochenende, am 5. und 6. März 2022, ist bundesweiter Tags der Archive. Neben dem Stadtarchiv präsentieren sich dann auch sechs weitere Leipziger Einrichtungen rund ums Motto „Fakten, Geschichten und Kurioses“ mit digitalen und interaktiven Formaten.

www.tagderarchive.de

Von Mathias Orbeck