Bauarbeiter stehen mit Luftballons in der entkernten Halle 12 auf der Alten Messe, die wieder aufgebaut wird. Doch eigentlich sind sie nur Beiwerk für die Architektur, die die Leipziger Fotokünstlerin Angela Liebich spielerisch arrangiert hat.

„Meine Inszenierung unterstreicht den Charakter der Architektur oder das Thema“, sagt die leidenschaftliche Fotografin, die nach ihrer klassischen Fotografie-Ausbildung und einem anschließenden Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (HGB) seit mehr als zwei Jahrzehnten freischaffend arbeitet.

Die Halle 12 auf der Alten Messe ist entkernt und wird neu aufgebaut. Bauarbeiter sind dort im Kalender „Fantastisches Leipzig 2022“ zu sehen (Ausschnitt). Quelle: (c) edition liebich

Kleine Bildgeschichten inszeniert

Es sind faszinierende Szenen, bei der eine ältere Dame und ein Mann mit Gartenzwerg in der historischen Schreber-Anlage als Laubenpieper posieren. Ein Junge wirkt in der Wassermühle Dölitz sehr nachdenklich. Alles sieht ein bisschen surreal aus. Doch jenes faszinierende Zusammenspiel von Bauwerk, Mensch und Bürgersinn ist erneut eine Liebeserklärung der Architektur-Geschichtenerzählerin an ihre Stadt Leipzig.

Liebich zeigt in ihren kleinen Bildgeschichten, wie hingebungsvoll sich Menschen um Leipzigs Gaslaternen, um die Kirchenruine Wachau und um das letzte echte Art Deco Café im mitteldeutschen Raum kümmern. Als Teil ihres Fotokunstprojektes „Fantastisches Leipzig“ ist erneut ein Kalender für 2022 erschienen.

Sie hat einen Blick dafür, hinlänglich bekannte Bauwerke in Szene zu setzen – wobei deren Detailreichtum manchmal im Verborgenen ruht. Aber sie lässt ihre Fans auch Neues entdecken, vor allem im Inneren der Gebäude. Dabei können die Betrachter viel lernen: Die Rückseiten der großformatigen Kalenderblätter (Höhe 68 Zentimeter, Breite 48 Zentimeter) bieten, kompetent und unterhaltsam, Wissenswertes über den jeweils vorgestellten Ort. Hanne Bahra hat die Texte geschrieben.

Blick ins Bankhaus Meyer & Co (Ausschnitt). Zu sehen im Kalender „Fantastisches Leipzig 2022“ Quelle: (c) edition liebich

Kalender ist Sammlerobjekt geworden

Der Kalender mit fantastischen Bildern ist längst zum Sammlerobjekt geworden. Dieses Jahr erscheint er bereits zum sechsten Mal – in limitierter Auflage von 2000 Stück. „Das mein Projekt trotz vieler coronabedingter Hindernisse zustande kam, verdanke ich wieder zahlreichen begeisterten Mitstreitern“, freut sich die Künstlerin. Sie hat in diesem Jahr erneut einen Laden im „Specks Hof“ angemietet. Dort können Interessenten bis 23. Dezember den aktuellen Kalender, aber auch Postkarten, Plakate und ihre Leipzig-Bilder aus den vergangenen Jahren in verschiedenen Größen erwerben. Darunter auch einige Großformate, die schon in Ausstellungen zu sehen waren. Neu ist eine Edition ausgesuchter Motive, die noch nicht in ihren Kalendern gedruckt worden sind.

Fotokünstlerin Angela Liebich vor ihrem Geschäft im „Specks Hof“ Dort wird sie bis 23. Dezember Leipzig-Motive und den aktuellen Kalender „Fantastisches Leipzig“ anbieten. Quelle: Christian Modla

Der Kalender kostet 36,90 Euro. Geöffnet ist das Ladengeschäft Montag bis Freitag von 12 bis 16 Uhr; samstags 10 bis 15 Uhr, Im November und Dezember soll dann länger geöffnet sein. Weitere Infos gibt es unter edition-liebich.com

Von Mathias Orbeck