Leipzig

Für viele Kinder dürfte die spannendste Frage an diesem Freitag sein, ob es der Weihnachtsmann trotz aller Corona-Schutzmaßnahmen bis zu ihnen schafft. Nicht wenige Erwachsene rätseln vor dem Fest hingegen, ob ihnen Frau Holle rechtzeitig ein paar Flocken vom Himmel schickt. Gerade in Leipzig klappt Letzteres leider nur selten. Seit 1980 lag in der Messestadt zu Heiligabend nur achtmal Schnee – das letzte Mal übrigens im Jahr 2010 mit einer etwa zehn Zentimeter hohen Decke.

Auch 2021 dürfte der Trend gegen die weiße Weihnacht nicht gebrochen werden. Zwar sind die Vorhersagen schwierig, weil sich Leipzig in der Nähe einer Zickzack-Linie befindet, die von der Nordsee bis zum Erzgebirge reicht. Diese Linie beschreibt die Grenze zwischen extrem kalten Luftmassen im Nordosten und sehr milden Luftmassen im Südwesten, erklärt Dominik Jung vom Portal wetter.net. Das Hoheitsgebiet verschiebt sich dabei immer wieder, sodass Leipzig wahrscheinlich im flotten Wechsel mal der einen und mal der anderen Luftmasse untersteht.

Heiligabend regiert noch Warmluft

Am 24. Dezember habe jedoch klar die Warmluft das Sagen. Bis zu 7 oder 8 Grad Celsius, viel Regen und viel Wind seien für den Freitag zu erwarten. „Schnee wird man zu Heiligabend nur in den Mittelgebirgen sehen“, prophezeit Jung.

Dass Leipzig erneut keine weiße Weihnacht bekommt, glaubt auch Cathleen Hickmann, diensthabende Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD). „Dafür ist es am Freitag mit 8 bis 9 Grad Celsius in der Spitze zu warm.“ Jedoch fallen die Temperaturen dann in der Nacht zum Samstag deutlich ab auf -2 bis -3 Grad, so die Fachfrau. „Weil weiterhin Niederschläge anstehen, könnten sie als Schnee herabfallen. Es ist nicht sicher, aber gut möglich, dass wir am Sonnabend-Vormittag eine Schneedecke in Leipzig und der Region haben, aber nicht mehr als fünf Zentimeter.“

Dauerfrost am Rest der Feiertage

Anschließend stecke die Leipziger Tieflandsbucht für den Rest der Feiertage im Dauerfrost – bei Temperaturen von maximal -1 Grad. „Wenn wir am Sonnabend tatsächlich eine Schneedecke bekommen, bleibt sie wahrscheinlich auch am zweiten Feiertag erhalten, obwohl dann keine neuen Niederschläge mehr zu erwarten sind.“ Ab Montag – da sind sich Hickmann und Jung ebenfalls einig – rutscht die Region wieder stärker unter den Einfluss der Warmluft. Dennoch könnten in der ersten Wochenhälfte hin und wieder noch ein paar Flocken fallen. Sie blieben aber nicht lange liegen.

In der zweiten Wochenhälfte seien die Temperaturen zu hoch für Eis oder Schnee, so Experte Jung. Zum Jahreswechsel sagten einzelne Simulationen frühlingshafte Zustände von bis zu 14 Grad Celsius für Leipzig voraus. „Aber das ist noch zu weit weg für eine verlässliche Prognose, also nicht wirklich wahrscheinlich.“ Zumal sich der Grenzverlauf zwischen Warm- und Kaltluft schnell ändern könne.

Von Jens Rometsch