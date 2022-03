Die Gewerkschaft Verdi ruft für den 8. März in Leipzig zu Streiks auf. Betroffen sind am Dienstag unter anderem 50 städtische Kitas und Horte. Aber nicht alle davon sind komplett geschlossen.

Streik am Dienstag in Leipzig: 50 Kitas und Horte betroffen

Protest zum Frauentag - Streik am Dienstag in Leipzig: 50 Kitas und Horte betroffen

Protest zum Frauentag - Streik am Dienstag in Leipzig: 50 Kitas und Horte betroffen