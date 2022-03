Leipzig

Mindestens 13 städtische Kindertagesstätten und 21 Schulhorte bleiben am Dienstag in Leipzig geschlossen. Auch drei Betreuungsangebote an Schulen zur Lernförderung sind betroffen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligen sich an einem Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat. Eine Liste mit betroffenen Einrichtungen veröffentlicht die Stadt Leipzig am Wochenende im Internet.

Neben den vollständig geschlossenen Kitas, Horten und Betreuungsangeboten gibt es weitere 15 Einrichtungen, die am Dienstag nur eingeschränkt oder nur für eine Notbetreuung geöffnet sind. Die Eltern der geschlossenen Kitas und Horte wurden aufgefordert, sich um eine alternative Betreuung zu kümmern. Eine Notbetreuung ist demnach nicht vorgesehen.

Diese Kitas und Horte sind geschlossen Diese folgenden Einrichtungen werden sich voraussichtlich am Warnstreik beteiligen und bleiben daher geschlossen (Stand 6. März). Kindertagesstätten Alte Straße 2 Hans-Beimler-Straße 17 Hans-Otto-Straße 2a Hans-Otto-Straße 2b Kantatenweg 41a (Kindergartenbereich) Kleiststraße 58 Ludolf-Colditz-Straße (Kindergartenbereich) Möckernsche Straße 29 Paul-Küster-Straße 2a Schönbachstraße 63 Spinnereistraße 8 Stötteritzer Straße 1 Tarostraße 9 Horte Hort an der 24. Schule Hort an der 31. Schule Hort an der 33. Schule Hort an der 39. Schule Hort an der 46. Schule Hort an der 66. Schule Hort an der 100. Schule Hort an der Astrid-Lindgren-Schule Hort an der Brüder-Grimm-Schule Hort an der Clara-Wieck-Schule Hort an der Erich-Kästner-Schule Hort an der Ernst-Pinkert-Schule Hort an der Franz-Mehring-Schule Hort an der Schule Gießerstraße Hort an der Hans-Christian-Andersen-Schule Hort an der Joachim-Ringelnatz-Schule Hort an der Schule 5 im Stadtbezirk Mitte Hort an der Marienbrunner Schule Hort an der Pablo-Neruda-Schule Hort an der Schule am Addis-Abeba Platz Hort an der Wilhelm-Wander-Schule Betreuungsangebote Betreuungsangebot Schule zur Lernförderung „Adolph Diesterweg“ Betreuungsangebot Schule zur Lernförderung „Grünau“ Betreuungsangebot Schule zur Lernförderung „Johann-Heinrich-Pestalozzi“

Auch Einrichtungen der Behindertenhilfe betroffen

Von dem Streik sind auch Einrichtungen der kommunalen Kinder- und Jugendhilfe sowie Betreuungsangebote der Stadt für Menschen mit Behinderungen betroffen, worunter auch viele Kitas und Horte fallen. Der städtische Eigenbetrieb Behindertenhilfe teilte auf seinen Seiten mit, dass womöglich erst am Morgen des 8. März endgültig klar sei, welche Einschränkungen es gebe. Man bemühe sich aber darum, dennoch eine Betreuung organisieren zu können.

Hier gibt es eingeschränkte Öffnungszeiten Nach Angaben der Stadt sind diese Einrichtungen nur eingeschränkt oder für die Notbetreuung geöffnet (Stand 6. März). Kindertagesstätten Bornaische Straße 182 c (Notbetreuung nach Systemrelevanz von 7:00 – 16:00 Uhr) Dahlienstraße 75a (eingeschränkte Öffnungszeit von 7:00 – 16:00 Uhr) Diderotstraße 13/13a (Notbetreuung nach Systemrelevanz) Eisenacher Straße 38 (eingeschränkte Öffnungszeit von 7:00 – 15:30 Uhr) Eisenbahnstraße (Notbetreuung nach Systemrelevanz) Ferdinand-Rhode-Straße 17 (eingeschränkte Öffnungszeit von 7:30 – 16:00 Uhr) Gohliser Straße 5 (eingeschränkte Öffnung von 7:00 – 16:00 Uhr Grünauer Allee 18 (Notbetreuung nach Systemrelevanz) Gustav-Mahler-Straße (Notbetreuung nach Systemrelevanz) Kantatenweg 41a (Krippebereich nur Notbetreuung) Kantatenweg 41b (Notbetreuung nach Systemrelevanz) Ludolf-Coldtiz-Straße (Krippebereich nur Notbetreuung) Marschnerstraße 21 (eingeschränkte Öffnungszeit von 7:30 – 15:30 Uhr) Reichelstraße 3 (Notbetreuung nach Systemrelevanz) Seipelweg 16 b (Notbetreuung nach Systemrelevanz) Stollberger Straße 8 (Notbetreuung nach Systemrelevanz) Horte Hort an der 74. Schule Hort an der 85. Schule Hort an der 120. Schule Hort an der Geschwister-Scholl-Schule Hort an der Kurt-Masur-Schule Hort an der Schule am Auwald Hort an der Schule am Floßplatz Hort an der Schule am Leutzscher Holz Hort an der Schule Connewitz Betreuungseinrichtungen Betreuungsangebot am Förderzentrum für Erziehungshilfe

Dass am Internationalen Frauentag zu dem Warnstreik aufgerufen wird, ist kein Zufall. Es seien überwiegend Frauen, die in der Kinderbetreuung und der Sozialarbeit tätig sind, sagte Oliver Greie, Landesbezirksleiter bei Verdi. „Sie verdienen eine bessere Bezahlung, sozialverträglichere Arbeitsbedingungen und eine angemessene Wertschätzung.“

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigen in den Einrichtungen bessere Arbeitsbedingungen und mehr Gehalt durch höhere Eingruppierungen in den Entgelttabellen. Die Tarifverhandlungen waren pandemiebedingt im Frühjahr 2020 gestoppt worden. Zu einer ersten Runde in den Verhandlungen war die Gewerkschaft mit den Vertretern der Arbeitgeber nun Ende Februar zusammengekommen. Die nächsten Gespräche sind für den 21. und 22. März geplant.

