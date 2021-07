Leipzig

Der Naturschutzbund (Nabu) Leipzig veranstaltet jedes Jahr am 7. Juli den Mauerseglertag, um über Lebensweise und Bedürfnisse dieser Vögel aufzuklären und ihre Brutstätten besser zu schützen. Geplant ist eine Abendexkursion zu einer Brutkolonie. Sie beginnt am Mittwoch um 19 Uhr, die Teilnahme ist kostenlos, jedoch unter Einhaltung der Hygieneregeln. Nähere Informationen gibt es bei der Anmeldung – entweder per E-Mail an info@NABU-Leipzig.de oder telefonisch unter Ruf 0341 6884477.

Zwei Stunden genügen

Wie sich der Mauerseglerbestand entwickelt, ermittelt der Naturschutzbund Leipzig jährlich mit Zählungen. Interessierte Leipzigerinnen und Leipziger sind aufgerufen, im Juli oder August an einem beliebigen Ort, am besten zwischen 19 und 21 Uhr, Mauersegler und Schwalben zu zählen und die Beobachtungen zu melden.

Jungvögel lebendig eingemauert

Mauersegler sind in Leipzig noch zahlreich zuhause, doch das Überleben wird für sie immer schwerer. Die Flugkünstler bauen ihre Nester in Mauerspalten oder dicht unterm Dach. Durch das Baugeschehen gehen solche Nistplätze oft verloren, bei Sanierungsarbeiten werden sie häufig einfach entfernt, die Gebäudebrüter vertrieben oder die Jungvögel darin sogar lebendig eingemauert. Dem Nabu Leipzig werden immer wieder Fälle bekannt, die dann den Behörden gemeldet werden. Alle Leipzigerinnen und Leipziger sind darum aufgerufen, dem Naturschutzbund Mauersegler-Nistplätze zu melden, um sie bei Bauarbeiten schützen zu können. Diese Informationen werden auch der Naturschutzbehörde zur Verfügung gestellt.

Futterinsekten sind Mangelware

Zudem fehlt es auch den Mauerseglern an Insekten für die Nahrung. Und der Klimawandel bekommt ihnen ebenfalls nicht gut: In längeren Hitzephasen heizen sich Nistplätze unter Dächern so auf, dass die Jungtiere aus den Nestern flüchten, um dem Hitzetod zu entgehen. Derart verunglückte Jungvögel nimmt die Wildvogelhilfe des Nabu Leipzig auf. Die kleinen Mauersegler müssen von Hand aufgezogen werden – das erfordert Geschick, Zeit und auch Geld für die Futterinsekten. Der Nabu Leipzig bittet dafür herzlich um Spenden.

Von Kerstin Decker