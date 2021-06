Leipzig

Was der Verein Tiernothilfe Leipzig im Internet öffentlich machte, ist für viele Tierliebhaber ungeheuerlich: Ein Mitglied eines Wahrener Kleingartenvereins habe vergangene Woche versucht, einen gefangenen Waschbären in einer Badewanne zu ertränken. „Nur noch der Kopf ragte aus dem Wasser“, heißt es in dem Facebook-Post, der am vergangenen Freitag veröffentlicht wurde. Durch das beherzte Eingreifen einer Frau konnte der Waschbär aus dem Wasser gerettet werden – kurze Zeit später musste das Tier jedoch vom dazugerufenen Veterinäramt der Stadt eingeschläfert werden. Der Vereinsvorstand habe nichts von der Aktion gewusst, auf Facebook hagelte es dennoch vor allem wütende Kommentare: „Unser Verein hat mit Lebendfallen im letzten Jahr 17 Waschbären fangen lassen“, schreibt eine Nutzerin, „was mit den Bärchen geschehen ist, weiß ich nicht.“

Tiernothilfe: Kein Einzelfall

Laut Katrin Thiemicke von der Tiernothilfe Leipzig sei das kein Einzelfall. „Seit mehreren Jahren bekommen wir jeden Sommer Meldungen über solche Vorfälle in Kleingartenanlagen. Leider trauen sich die Leute aus Angst vor Repressalien fast nie, tatsächlich etwas zu unternehmen. Wer etwas unternimmt oder meldet, kann sich eigentlich gleich einen neuen Garten suchen.“

Auch Thiemicke weiß, dass die Waschbären Schäden verursachen und für viele Kleingärtner eine Plage sind. Trotzdem plädiert sie für eine friedliche Lösung. „Um die Waschbären gar nicht erst anzulocken, sollte man keine offenen Lebensmittel oder Komposthaufen im Garten haben und alle Zugänge zu möglichen Verstecken verschließen“, sagt die Tierschützerin. „Außerdem mögen Waschbären Ruhe; auch laute Geräusche und Licht können sie fernhalten.“

Nicht jeder darf Waschbären erlegen

Wer einen Waschbär fängt, muss hingegen mit einem tödlichen Ausgang für das Tier rechnen. Laut Jagdrecht darf der Waschbär als invasive Spezies nicht mehr ausgewildert werden, sobald er einmal gefangen wurde. Das heißt jedoch nicht, dass jeder die Tiere erlegen darf – dafür müssen laut Stadtverwaltung die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten vorhanden sein. Das Ertränken eines Tieres sei nicht mit dem Tierschutzgesetz vereinbar.

Mehr zum Thema:

Im Idealfall käme das Tier in eine der raren und überfüllten Auffangstationen, ansonsten muss ein Jäger das Tier töten. „Das kostet natürlich Geld, und manche nehmen die Sache dann einfach selbst in die Hand“, sagt Thiemicke. „Aber die Tiere mit der Schaufel totzuprügeln oder in der Regentonne zu ersäufen – solche Zustände darf es einfach nicht geben.“

Kleingartenverein ist bestürzt

Ähnlich sieht das auch Robby Müller, Vorsitzender des Stadtverbandes Leipzig der Kleingärtner (SLK). „Das ist Tierquälerei und wird von uns auf keinen Fall geduldet“, sagt Müller. „Der Vorstand des betroffenen Vereins war selbst furchtbar bestürzt.“ Die Aktion sei von einem einzelnen Vereinsmitglied ausgegangen. „Für diese Vorgehensweise haben wir kein Verständnis.“

Der Verband bietet Artikel und Schulungen zum Umgang mit Wildtieren an, bei einem konkreten Problem könne man den SLK auch anrufen. „Waschbären sind Wildtiere, und man möchte sie natürlich nicht unbedingt im Garten haben“, sagt Müller. „Sie fressen Lebensmittel und angebautes Obst, nisten sich im Dach ein oder holen die Brut der Vögel aus den Nistkästen. Wenn sie aber nichts zu fressen finden, ziehen sie meistens weiter.“ Er appelliert deshalb an die Gärtner, nie Reste vom Grillen oder Knochen im Garten liegen zu lassen. Wenn die Waschbären doch gefangen und getötet werden sollen, dürfe das nicht durch „Selbstjustiz“ geschehen.

Der Kleingärtner, der den Waschbär in Wahren ertränken wollte, soll nun wegen Störung des Vereinsfriedens aus dem Verein ausgeschlossen werden. Zudem wurde der Sachverhalt vom Veterinäramt an die Staatsanwaltschaft übergeben.

Von Robin Knies