Leipzig

Am Klinikum St. Georg laufen die Vorbereitungen für den nächsten großen Wurf: Am Donnerstag hat Geschäftsführerin Iris Minde einen Bauantrag für den Zentralbau II abgegeben. Das neue internistische Zentrum soll in naher Zukunft verschiedene Bereiche unter ein Dach bringen; es bildet dann auch den neuen Haupteingang und das neue Herz des Geländes.

Der Zentralbau II schließt rechts an das aktuelle Zentralgebäude mit der Notaufnahme (Haus 20) an und soll mit diesem verbunden werden. Die Polikliniken (Haus 12) werden abgerissen. Die Straße zum Brandverletztenzentrum fällt weg; die Zufahrten werden umverlegt. Investsumme: knapp 160 Millionen Euro; rund 100 Millionen fördert der Freistaat.

Sobald das neue Ambulanzgebäude gegenüber des Parkhauses in Betrieb geht (voraussichtlich Ende 2022), ist Baustart. Die Baugrube könnte somit Anfang 2023 ausgehoben werden. Fünf Jahre lang sollen die Bagger rollen. Es ist das größte Projekt in der Geschichte des Klinikums.

Rechts neben Haus 20 mit dem Hubschrauberlandeplatz, hinter dessen Glasfassade sich auch die Notaufnahme befindet, entsteht das neue Zentralgebäude mit 344 Betten. Auf dem Areal befinden sich derzeit noch die Polikliniken. Quelle: André Kempner

Platz für 344 Betten

Auf 39.000 Quadratmetern Geschossfläche entsteht im Zentralbau II Platz für 344 Betten. Im Erdgeschoss soll „Sachsens größte und modernste zentrale Notaufnahme“ inklusive Kindernotaufnahme entstehen, wie Geschäftsführerin Minde erklärt. Das erste Obergeschoss wird die neue Intensiv- und Überwachungsebene mit Brustschmerz- und Schlaganfalleinheit (insgesamt 92 Betten). Im zweiten Stock kommen die Kinder- und Jugendmedizin (59 Betten), die Nachsorge für Frühgeborene (13) und die Kinderdialyse (8) unter. Das dritte Obergeschoss wird zum Kardiologischen und Neurologischen, der vierte Stock zum Onkologischen Zentrum. Technik und Gebäudeversorgung kommen ins fünfte Obergeschoss und in den Keller. Für Diagnose und Therapie stehen unter anderem drei Herzkatheterplätze und ein Computertomograph zur Verfügung.

Der neue Zentralbau am Klinikum St. Georg Breite: 111 Meter Höhe: 20 Meter Gesamtfläche: 39.000 Quadratmeter Dach-Grünfläche: 4.700 Quadratmeter Fenster: 450 Betonbedarf: 35.000 Kubikmeter Erdaushub: 57.000 Kubikmeter Haustechnik: Zwei Notfallaggregate zur Absicherung bei Stromausfällen, neun Lüftungsanlagen, 5.000 Meter Wasserleitungen, 2.200 Lichtschalter, 9.000 Steckdosen. Unterlagen zum Bauantrag: 72 Aktenordner.

4700 Quadratmeter großes Gründach

Einige Häuser auf dem aktuellen Campus sind in die Jahre gekommen; sie haben viele Treppen, verfügen teilweise noch über Drei-Bett-Zimmer mit weniger modernen Bädern und Toiletten. Künftig soll sich das ändern: Es entstehen moderne Zwei-Bett-Einheiten; die Hälfte der Räume bieten einen Blick ins Grüne. Darüber hinaus sei der nächste Schritt zum Umbau des dezentralen und mehr als 100 Jahre alten Campus-Geländes auch betriebswirtschaftlich sinnvoll, betont Minde.

Der neue Zentralbau II bildet auch den neuen Haupteingang und das neue Herz des Geländes. Quelle: Klinikum St. Georg

Denn nicht nur für die Patienten entfallen viele Wege, das Personal kann ebenfalls schneller unterwegs sein. Energetisch und ökologisch ist der Neubau auch: Auf dem 4700 Quadratmeter großen Gründach (entspricht 20 Kleingärten) können bis zu 940 Kubikmeter Niederschlagswasser gespeichert werden – das sorgt im Sommer zudem für Verdunstungskühle. Ein spezielle Fußbodentechnik wärmt im Winter und kühlt im Sommer; auch eine hinterlüftete Fassade spart Klimatisierungskosten in den heißen Monaten.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geschäftsführerin Iris Minde und Aufsichtsratschef Torsten Bonew mit den Unterlagen für den Bauantrag. Quelle: Klinikum St. Georg

„Vorgezogenes Weihnachtsgeschenk“

„Das ist ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk“, sagt Aufsichtsratschef Torsten Bonew mit Blick auf den Bauantrag. Die Planungen für den Komplex reichten weit zurück, erklärt Leipzigs Finanzbürgermeister. Der Stein sei bereits zu Zeiten der früheren sächsischen Gesundheitsministerin Christine Clauß (von 2008 bis 2014 im Amt) ins Rollen gebracht worden. Für die Weiterentwicklung des Krankenhauses sei der Bau ein großer Schub, so Bonew. Das gelte auch für die Attraktivität des Klinikums als Arbeitgeber.

Von Björn Meine