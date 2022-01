Leipzig: Klinikum St. Georg verpflanzt Leichenknochen in Lebende

Leipzig

Am späten Montagnachmittag ist Andreas Engelmann aufgewacht – nach einer neunstündigen Operation. Es war nicht die erste, aber vielleicht eine der wichtigsten in den vergangenen Jahren. Vor 37 Jahren hatte er einen Unfall. Eine Frau war ihm unvermittelt vor das Motorrad gelaufen, er musste ausweichen, rutschte weg und landete mit seiner Maschine in einer fahrenden Straßenbahn. Ein Oberschenkel war dreimal gebrochen und fünffach gesplittert – Engelmann musste operiert werden. Immer wieder gab es in den Jahren darauf Probleme, zuletzt entzündete sich eine Schraube, die er noch im Knochen hatte. Viele Eingriffe und Komplikationen später könnte die Odyssee ein Ende haben. Ein interdisziplinäres Team am Klinikum St. Georg hat dem 58-Jährigen jetzt den Oberschenkelknochen eines Toten eingesetzt.

Schleifarbeiten im OP

Im Operationssaal 08 klingt es ein wenig wie in einer Werkstatt – es sieht nur anders aus. Auf dem OP-Tisch liegt Andreas Engelmann, sein Oberschenkel ist weit geöffnet. Zwei Meter entfernt steht Dr. Jörg Böhme an einem kleinen Tisch. Der Privatdozent und Chef der Unfallchirurgie trägt gerade eine zwei bis drei Millimeter dicke Schicht vom Spenderknochen ab. Den hat das Deutsche Institut für Zell- und Gewebeersatz aufbereitet; er enthält keine lebenden Zellen mehr und wird deshalb auch nicht vom Empfänger abgestoßen. Das Transplantat hat Jörg Böhme schon auf die passende Länge gebracht und zuvor auch ein Stück Zement entfernt, das den zerstörten Knochen des Patienten provisorisch ersetzt hatte. Mit seinen Schleifarbeiten bereitet er nun die Fortsetzung des Eingriffs durch seinen Kollegen Thomas Kremer vor. Der Chefarzt der Klinik für Plastische und Handchirurgie hat sich mit dem Thema Knochen- und Gelenkdurchblutung habilitiert und wird später dafür sorgen, dass der Spenderknochen richtig durchblutet und Teil seines neuen Körpers wird.

Eingriff am offenen Oberschenkel. Quelle: Björn Meine

Nägel, Platten, Schrauben

Doch noch ist es nicht so weit. Erst mal setzen Jörg Böhme und seine Assistenten das Transplantat ein, verschrauben es mit den verbliebenen Knochenenden. Und dann, wieder klingt es ein wenig nach Werkstatt, schlagen die Operateure einen mehr als 40 Zentimeter langen Titannagel durch das Innere der Verbindung von altem Knochen und neuem Transplantat. Zusätzlich wird das Ganze noch mit Schrauben und Platten stabilisiert. Das reicht aber nicht. „Wenn man den neuen Knochen da einfach nur reinsetzt, bleibt es ein toter Knochen, der irgendwann bricht“, erläutert Thomas Kremer. Mit seinem Team übernimmt der plastische Chirurg nun die Operation. Er entfernt ein Stück Wadenbein und setzt es an die Seite des Oberschenkelknochens, die sein Kollege Böhme zuvor angeschliffen hat. So können Blutgefäße und Nervenbahnen in den Knochen einwachsen und ihn zu neuem Leben erwecken. Drei bis vier Monate dauert das insgesamt.

In einer Nierenschale liegt ausgebauter Zement aus dem Oberschenkel des Patienten, der als vorübergehender Knochenersatz gedient hat. Quelle: Björn Meine

Viele Patienten vor Amputation bewahrt

25 solcher Operationen haben die Teams aus Unfallchirurgie und Plastischer Chirurgie schon durchgeführt – und damit viele Patienten vor einer Amputation bewahrt. Das Verfahren wird als „Capanna-Methode“ bezeichnet; es kommt bei Knochendefekten nach Verletzungen und Infektionen zum Einsatz. Das St. Georg sei mit dieser Technik führend im deutschsprachigen Raum, betonen die Chirurgen. „Es gibt einige konkurrierende Methoden, die ebenfalls gut funktionieren“, sagt Thomas Kremer. Für so große Knochenbereiche wie bei Andreas Engelmann hält er die gewählte Variante aber für die bestmögliche.

Viele Disziplinen arbeiten zusammen

Es ist der interdisziplinäre Charakter dieser Operation, der für den Erfolg wichtig ist. Knochenverbindungen herzustellen, für die bestmögliche Stelle die richtige von über hundert möglichen Schrauben auszuwählen und einzusetzen – das könne er nicht, sagt Thomas Kremer. Dafür ist er der Experte für rekonstruktive Mikrochirurgie – also die Gewebetransplantation von Muskulatur, Fettgewebe, Haut und Knochen. Deshalb – und weil man sich die lange Operationszeit einteilen kann – sei das Zusammenspiel mit den Unfallchirurgen ideal. Eine spezielle Arbeitsgruppe befasst sich am St. Georg regelmäßig mit der Wiederherstellung von Extremitäten bei verschiedenen Patienten. Auch mit anderen Disziplinen wird kooperiert, mit der Hals-Nasen-Ohren-Abteilung zum Beispiel.

Zwei Tage nach dem großen Eingriff ist Andreas Engelmann wohlauf. Quelle: André Kempner

Optimismus nach dem Eingriff

Zwei Tage nach dem Eingriff zeigen sich die Ärzte zufrieden. „Es lief alles nach Plan“, berichtet Unfallchirurg Böhme. Die Röntgenbilder stimmen auch Thomas Kremer optimistisch: „Es gibt keinen Hinweis auf eine Infektion.“ Und was sagt der Patient? „Mir geht es gut“, erklärt Andreas Engelmann. Der 58-Jährige aus Frankenheim bei Markranstädt macht sich schon manchmal Gedanken über den Spender. Ein Problem mit dem fremden Knochen hat er aber nicht: „Ich habe selbst einen Organspender-Ausweis, es ist gut, dass es so etwas gibt.“ In ein paar Tagen beginnt die Mobilisierung. Und wenn alles klappt, kann Andreas Engelmann in sechs Wochen beginnen, seinen neuen Knochen, der immer mehr zu seinem eigenen wird, zu belasten und mit ihm zu laufen.

Von Björn Meine