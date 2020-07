Leipzig: Klinikum St. Georg zahlt Pflegern künftig eine Zulage

Leipzig

Nach den Ärzten gibt es nun auch für die Pflegekräfte des Leipziger Klinikums St. Georg einen neuen Tarifvertrag. Wie der kommunale Arbeitgeber und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Mittwoch mitteilten, einigten sie sich auf eine gestaffelte Tariflohnsteigerung für die 1760 Angestellten des nichtärztlichen Dienstes über fünf Prozent. 2,5 Prozent werden rückwirkend zum 1. April gezahlt, weitere 2,5 Prozent ab 1. November dieses Jahres. Die Tarifpartner vereinbarten auch eine Pflegezulage von monatlich 120 Euro. Außerdem erhalten die Beschäftigten im Schichtdienst zusätzliche Urlaubstage. Als weitere Verbesserung der Arbeitsbedingungen soll im Klinikum ab dem Jahr 2024 die 39-Stunden-Woche eingeführt werden. Der Vertrag läuft bis Ende 2024.

Verdi und das Klinikum verhandelten seit 4. März über einen neuen Tarifvertrag für die Angestellten des nichtärztlichen Dienstes. Bereits für das Jahr 2019 war eine Erhöhung um fünf Prozent ausgehandelt worden.

Anzeige

Verdi : Deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen

„Mit dem Ergebnis setzen wir das richtige Zeichen, denn klatschen alleine reicht nicht“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Bernd Becker. Als sehr positiv bezeichnete er den Einstieg in die Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit. Damit habe man eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen erreicht und die Lohndifferenz zu den Berufskollegen in den alten Bundesländern verringern können. Becker: „Das Ausbildungspaket, mit der Vergütung, den zwei zusätzlichen Prüfungsvorbereitungstagen im zweiten Ausbildungsjahr und der Aufnahme der Krankenpflege-Hilfe sowie der operations- und anästhesietechnischen Assistenz kann sich ebenfalls in der Region sehen lassen.“

Weitere LVZ+ Artikel

Klinikum : Attraktivität des Pflegeberufs steigt

Als deutliches Zeichen an die Belegschaft bewertete die Klinikleitung den Tarifabschluss.Außerdem werde damit die Attraktivität des Pflegeberufes erhöht. „Die Einigung honoriert die Leistung unserer Beschäftigten und verbessert insbesondere die Vergütung und die Arbeitsbedingungen im Pflegedienst“, erklärten die Geschäftsführerinnen Iris Minde und Claudia Pfefferle. Allerdings sei das Paket unter den aktuellen Rahmenbedingungen aber auch eine enorme wirtschaftliche Herausforderung.

Bereits am Vortag hatten sich Marburger Bund und Klinikum St. Georg auf eine gestaffelte Lohnsteigerung von 5,2 Prozent für die 450 Ärzte am Krankenhaus geeinigt.

Von K. S.