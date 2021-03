Leipzig

Die Traditionsfleischerei Opitz, die ihren Firmensitz in Knauthain hat, feiert am 1. Juli ihr 30-jähriges Firmenjubiläum. Vater Thomas (67) ist heute ein wichtiger Berater seines Sohnes Christoph, der in fünfter Generation als Fleischer arbeitet, und auch Tochter Susann packt beim hauseigenen Partyservice kräftig mit an. Der Junior geht jetzt neue Wege und setzt dabei auf ein exklusives und aromatisches Ostschwein.

Fleischermeister Christoph Opitz aus Leipzig hat das aromatische Ostschwein entdeckt und verkauft es in seinem Laden. Quelle: Regina Katzer

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie alles begann

In einer liebevoll gestalteten Familienchronik hat Thomas Opitz die Firmen-Geschichte mit historischen Fotos bebildert. Den Grundstein seines Unternehmens hat der Familienvater 1990 gelegt – bis dato war der Leipziger bei der Handelsorganisaton (HO) und der Produktionsgenossenschaft des Handwerks (PGH) beschäftigt. „Die Wende steckt noch in den Köpfen und Familie Opitz bereitet sich auf die berufliche Selbstständigkeit vor“, schrieb er damals. Der Fleischermeister trat in die Industrie- und Handelskammer ein und kaufte seiner Ehefrau Evelyn einen Imbisswagen, der am Connewitzer Kreuz stand. Mit einem Kredit über drei Millionen D-Mark kurbelte er 1993 das Geschäft richtig an, expandierte nach Grünau ins Allee-Center und erlebte Ende der Neunzigerjahre eine goldene Zeit. Heute sei alles anders, erzählt der Sohn.

Thomas Opitz (liegend) feierte am 5. September 1996 mit Ehefrau Evelyn und seiner Belegschaft das fünfjährige Firmenjubiläum in der Filiale im Allee-Center. Quelle: privat

Start zum Wandel

Seit 2019 ist Fleischermeister und Fleisch-Sommelier Christoph der Chef im Hause Opitz. Unter dem Motto „Vergeude keine Krise“ ist der 36-Jährige mittendrin zu reformieren und umzugestalten, er will ordentliche Produkte anbieten, die fair gehandelt werden. In der neuen Essenskultur drehe sich alles um den Genuss, so Opitz. Dem müsse auch die Viehwirtschaft Rechnung tragen – in Haltung und Fütterung der Tiere. Im Sommer 2019 hatte er eine sagenhafte Begegnung, die sein bisheriges Geschäftsmodell radikalisierte und sein Umdenken beschleunigte.

Zur Galerie Fleischermeister Christoph Opitz aus Leipzig hat das aromatische Ostschwein, das vom Aussterben bedroht war, wiederentdeckt.

Ein Schwein aus längst vergangener Zeit

Das Ehepaar Wouter und Caroliene Uwland züchten seit drei Jahren im Saalekreis eine DDR-Schweinerasse aus den Siebzigerjahren, die kurz vorm Aussterben stand. Der Name der Rasse „Leicoma“ wurde von den ehemaligen Zuchtbetrieben in Leipzig, Cottbus und Magdeburg abgeleitet und steht heute für ein besonderes Aroma. „In der Corona-Zeit hatte auch ich Zeit, mir Gedanken zu machen und neue Pläne zu schmieden“, plaudert Christoph Opitz. Er sei herumgereist; auf der Suche nach neuen Qualitäten habe er den Holländer von der Gimritzer Zucht kennengelernt – und dabei das Schweinchen Leicoma entdeckt.

Niedlich anzusehen: Das Ostschwein wächst langsamer und schonender als die Tiere der modernen Hybridzuchten. Quelle: Caterina Hoffmann

Acht Monate bis zum Genuss

Bis zum Genuss des „Leicoma“, das auch mit Trockenfutter und in Auslaufhaltung groß wird, sind es acht Monate. „Somit drei mehr als beim herkömmlichen Hybrid-Schwein“, erklärt der Fleischermeister. Am Ende kommt ein rotes Fleisch mit einem größeren Fettanteil auf den Tisch. Gemeinsam mit Wouter Uwland, der den größten von derzeit sieben Leicoma-Betrieben in Deutschland bewirtschaftet, will Fleischermeister Opitz noch in diesem Jahr einen Mastbetrieb kaufen. Deshalb reist Christoph Opitz nun durchs Land, um Landwirte und Fleischer zusammen zu bringen. „Ich habe schon zehn Fleischereien aus ganz Mitteldeutschland am Haken, die vom saftigen ,Leicoma’ überzeugt sind.“

Neues aus der Fleischtheke

Die Geschäfte servieren neuerdings auch Leicoma-Wurstsorten wie Walnuss-Knacker, Preiselbeer-Leberwurst und einen besonderen Schinken aus dem Ostschwein. Aktuell werde eine Hanf-Salami produziert, die ab Mitte März in den Filialen erhältlich ist, freut sich Christoph Opitz über eine weitere Spezialität aus seinem Hause. Und demnächst steht er mit seinen fleischigen Waren auch auf Märkten zum Verkauf.

Von Regina Katzer