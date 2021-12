Leipzig

Hannah ist anhänglich. Immer wieder sucht sie nach ihrem Pflegevater, den sie wie selbstverständlich „Papa“ nennt. Sie krabbelt auf seinen Schoß, sucht seine Nähe, umschlingt ihn. Diesem kleinen Mädchen ist wohl das Beste passiert, was einem Kind passieren kann, wenn es im alten Zuhause einfach nicht mehr bleiben kann. Die Fünfjährige lebt auf einem alten Bauernhof in Leipzig-Rehbach bei Christian Heckmann. Der hat sie mit drei Jahren aufgenommen; die Eltern waren nicht in der Lage, ihr Kind zu erziehen. Umgangssprachlich würde man wohl von „schwierigen Verhältnissen“ sprechen, aber das trifft es nicht ganz. Die Lage war so ernst, dass ein Gericht entschied, Hannah von ihren leiblichen Eltern zu trennen.

Zur Galerie Christian Heckmann lebt mit seinen drei Pflegekindern in Rehbach bei Knauthain. Für Kinder sind Haus und Hof ein wahres Idyll, wie wir während unseres Reportage-Besuchs feststellen konnten.

Aus dem Kinderheim nach Rehbach

Hannah ist ein aufgewecktes Mädchen, sie spricht gut und viel. Zur Rehbacher Pflegefamilie von Christian Heckmann gehören noch zwei weitere Kinder, die hier schon seit fünf Jahren wohnen: Dominik (9) und Sarah (8). Ihre Mutter war mit der Erziehung überfordert; im Einvernehmen mit dem Jugendamt kamen die Geschwisterkinder zunächst ins Kinderheim Tabaluga.

„Dann stand ich plötzlich alleine auf meinem Hof“

Im Jahr 2016 spielt Christian Heckmann erstmals mit dem Gedanken, Pflegekinder aufzunehmen. Mehrere Jahre zuvor hat er den alten Vierseithof in Rehbach gekauft. Es gab eine gescheiterte Ehe, die beiden eigenen Kinder waren erwachsen. In den schwierigen Jahren lebten sie im Wechselmodell bei den Eltern. „Dann stand ich da plötzlich alleine auf meinem Hof und fand das einfach schade“, erzählt Christian Heckmann. „Ich bin einfach von Herzen gern Vater und mein Bedarf am Vater-Sein war noch lange nicht gedeckt.“

Blick über den Tellerrand

Christian Heckmann ist ein Typ, mit dem man gern am Küchentisch sitzt. Kommunikativ, aufmerksam, freundlich. Wenn er aus seinem Leben erzählt, dann setzt sich das Puzzlebild seiner neuen Familie wie selbstverständlich Stück für Stück zusammen. So, als wäre alles darauf hinaus gelaufen, genau so zu werden, wie es jetzt ist. Christian Heckmann wächst in Leipzig auf; in der christlich geprägten Großfamilie werden immer wieder mal fremde Kinder aufgenommen. „Dieses Ineinandergreifen, dieses Füreinander-Da-Sein – das hat mich geprägt“, sagt er. Christian Heckmann erlernt den Beruf des Meliorationstechnikers – eine DDR-spezifische Ausbildung, bei der es um die Bodenverbesserung von Acker- und Weideland geht. Eigentlich will er Pfarrer werden, bekommt aber zunächst keinen Studienplatz.

Er verweigert den Wehrdienst und muss für anderthalb Jahre zu den Bausoldaten. Seine Aufnahmeprüfung am Theologischen Seminar in Leipzig fällt in die politische Wende. Christian Heckmann und einige Kommilitonen denken, sie könnten die verkrustete Theologenausbildung gleich mit reformieren. Die Beharrungskräfte von Dozenten und Alt-Semestern sind jedoch stärker als die des Politbüros – Christian Heckmann bricht sein Studium ab. Er reist einige Monate lang durch Westdeutschland, durch Italien und Frankreich und stößt in der Zeit auf therapeutische Sozialprojekte in ländlichen Regionen. Ein halbes Jahr lebt er in Großbritannien und arbeitet zusammen mit geistig behinderten Menschen auf einem Großbauernhof in Wales. „Da hatte ich schon mal den Gedanken, so etwas einmal selbst aufzubauen“, erinnert sich der 55-Jährige.

Interesse an Reformpädagogik

Nach seiner Rückkehr studiert Christian Heckmann Sozialpädagogik in Freiburg/Breisgau und Erfurt. In dieser Zeit beschäftigt er sich mit reformpädagogischen Konzepten, wird nach dem Examen Lehrer an der Freien Alternativschule in Connewitz und legt berufsbegleitend ein Montessori-Diplom ab. Später arbeitet Christian Heckmann neun Jahre in der Erziehungsberatung des Jugendamtes, studiert nebenbei Sozialmanagement, leitet dann einen Hort in Schönefeld. Schließlich wechselt er zum Allgemeinen Sozialdienst der Stadt, wo er acht Jahre mit den harten Fällen zu tun hat, die Familien auch sein können. Christian Heckmann macht Kontrollgänge, er berät Eltern und macht Hilfsangebote. Und wenn es nicht anders geht, wenn das Wohl der Kleinsten akut gefährdet ist, dann ist er auch daran beteiligt, Strukturen zu durchbrechen und Kinder aus ihren Familien zu holen.

Christian Heckmann (Mitte) mit seinen Pflegekindern Sarah (8), Dominik (9) und Hannah (5, von rechts) in Rehbach. Quelle: André Kempner

Mit fast allen Wassern gewaschen

Christian Heckmanns neues Lebensmodell in Rehbach ist keines, was er gezielt so konstruiert hat. „So etwas muss sich finden.“ Viele Schicksale hat er begleitet – und eben auch seine eigenen Erfahrungen mit einer zerbrechenden Familie machen müssen. Man kann wohl sagen, dass der Mann mit fast allen Wassern gewaschen ist. Als Pädagoge, als Berater, als Therapeut, als Vater, als Mensch. Theoretisch wie praktisch braucht ihm keiner was erzählen. Um die Pflegeelternschulung bei der Diakonie kommt er trotzdem nicht herum, nachdem er dort kundgetan hat, dass er Kinder aufnehmen möchte. Mit Betonung auf der Mehrzahl. „Ein Kind und ich – da wären wir doch ein bisschen allein gewesen hier“, sagt Christian Heckmann und zeigt auf das große Wohnzimmer mit den hohen Decken des selbst ausgebauten Kuhstalls.

„Emotional unterversorgt“

Die Bilder aus vollen Heimen kennt Christian Heckmann nur zu gut. Die Kinder, die sofort die Perspektive spüren, die schnell in einer Traube an den fremden Erwachsenen hängen. „Das ist ein Überlebensreflex.“ Der Pädagoge weiß um die gute Arbeit in den Einrichtungen, aber auch um die oft wechselnden Bezugspersonen. Es sind nicht die einfachsten Kinder, mit denen der frisch ausgebildete Pflegevater schließlich die Anbahnungsphase einleitet: Dominik und Sarah, damals vier und drei Jahre alt, leiden an „emotionaler Unterversorgung“, an Defiziten in der Motorik, in der Verarbeitung von Wahrnehmungen. Es gibt deutliche Symptome von Hospitalismus: Sie schaukeln und wippen mit dem Oberkörper, wirken manchmal wie weggetreten. Ihre Sprache ist deutlich unterentwickelt und sie haben Ess-Störungen. Kaum ausgeprägte graphomotorische Fertigkeiten bereiten in der Schule noch heute Probleme. Christian Heckmann will keine Sündenbock-Debatte: „Es sind immer verschiedene Notlagen, die dazu führen, dass Kinder nicht in ihrer Herkunftsfamilie bleiben können – Krankheiten, Überforderung, Lebenswegentscheidungen von Eltern und vieles mehr.

Christian Heckmann mit seinen Pflegekindern Dominik (9) und Sarah (8) sowie Pferd Gorki. Quelle: André Kempner

„Kinder merken, wenn man unsicher ist“

Die Entwicklung einer Beziehung ist für Pflegeeltern eine sensible Angelegenheit. Zu viel Nähe am Anfang darf es nicht geben, falls sich später herausstellt, dass es doch nicht passt. Die Kinder haben oft heftige Bindungsbrüche hinter sich und sind auf der Suche nach einer verlässlichen Bezugsperson. Nochmalige Verletzungen müssen unbedingt vermieden werden. Aber nach mehreren Begegnungen mit Dominik und Sarah spürt Christian Heckmann, dass es passt, dass es eine Bindung gibt. Dasselbe Gefühl hat er einige Jahre später, als er Hannah aus einer Kurzzeitpflege-Einrichtung in die Familie holt. „Diese Kinder brauchen eine ganz besondere Geborgenheit und Sicherheit, man muss das aus tiefer, innerer Überzeugung tun. Kinder merken, wenn man unsicher ist. Und je sicherer ich bin, umso sicherer werden sie.“

Christian Heckmann mit den Pflegekindern. Quelle: Kempner

Expertise ist gefragt

Sicherheit vermittelt Heckmann in vielerlei Hinsicht. Aber wie geht das alles – auch finanziell? Der Pädagoge betreibt offiziell eine Erziehungsstelle der Diakonie Leipzig. Für jedes Kind gibt es ein Pflegegeld – sowohl für den Haushaltsaufwand, als auch für die erzieherische Leistung. Zurzeit befindet sich Christian Heckmann im Erziehungsurlaub – wie es danach weitergehen soll, steht noch nicht fest. Klar ist: Diese Pflegekinder brauchen besonders viel Unterstützung. Und immer wieder ist seine besondere Expertise gefragt. Aufgrund nach wie vor bestehender Entwicklungsverzögerungen gewährt die Krankenkasse für die beiden Großen sogar eine Pflegestufe.

„Was machst Du da eigentlich?“

Wenn er all das den Menschen in seinem Dorf erklären kann, dann würden Vorbehalte schnell abgebaut, erzählt Christian Heckmann. Deswegen sind ihm diejenigen am liebsten, die durchaus kritisch fragen: Was machst Du da eigentlich? „Dann kann man Unsicherheiten und Missverständnisse ausräumen.“ Ein alleinerziehender Pflegevater mit drei „angenommenen“ Kindern auf einem Bauernhof – so ein Lebensmodell in einem bürgerlichen Umfeld wirft halt Fragen auf. „Das darf man den Leuten nicht übelnehmen“, findet der Mittfünfziger, „ich lebe nicht das Leben meiner Altersgruppe.“ Inzwischen aber stoße er überwiegend auf Anerkennung; Christian Heckmann gehört mit seinen Kindern zur Dorfgemeinschaft. Dominik und Sarah haben alle drei Wochen Kontakt zu ihrer Mutter. In der Vorweihnachtszeit war sie zum Plätzchenbacken da. Christian Heckmann ist froh darüber – und er rechnet der Frau hoch an, dass sie ihre eigenen Kinder in andere Hände gegeben hat. Bei den Treffen ist immer eine Erziehungsstellenberaterin der Diakonie dabei.

Blick ins Wohnzimmer der Rehbacher Pflegefamilie. Quelle: André Kempner

Drei quietschfidele Kinder

Es hat sich viel entwickelt auf dem Rehbacher Vierseithof. Eine kleine Familie ist entstanden. Wer mit Christian Heckmann durch den Garten hinter dem Haus schlendert, der trifft auf ein Paradies für Kinder. Enten laufen durch ein Gehege, es gibt ein Pferd, Alpakas und sogar eine kleine Hundezucht. Dominik, Sarah und Hannah sind drei quietschfidele Kinder, viele der Entwicklungsstörungen konnten unter der Fürsorge von Christian Heckmann beseitigt werden, die Hospitalisierungssymptome bei den Großen sind fast komplett verschwunden. Solche Fortschritte nehmen nicht alle wahr. „Manche denken: Ein Jahr Therapie – und alles ist wieder normal, aber so ist es eben nicht.“ Beziehungsabbrüche und Entwicklungsrückstände wirken oft ein ganzes Leben nach. Christian Heckmann wünscht sich manchmal etwas mehr Rücksicht und Toleranz, mehr Integrationsbemühungen in der Gesellschaft. Und mehr Geduld: „Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.“

