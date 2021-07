Leipzig/Dresden

Die beiden Großstädte Dresden und Leipzig steuern als erste Regionen in Sachsen auf eine Rückkehr der Maskenpflicht beim Einkaufen zu. Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz stabil über 10 steigt, müssen laut Corona-Schutzverordnung unter anderem in den Läden wieder Masken getragen werden. In Dresden ist das nun der Fall: Der Wert wurde laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag den fünften Tag in Folge überschritten und lag bei 12,4 – damit gilt ab Samstag in der Landeshauptstadt wieder die Maskenpflicht in Geschäften und auf Märkten.

Leipzig meldete am Donnerstag eine Inzidenz von 13,3 (+2,2) und lag damit den zweiten Tag über der 10er-Grenze. Wenn die Inzidenz bis Sonntag nicht sinkt, könnte die Maskenpflicht am Dienstag kommender Woche zurückkehren.

Auch in Restaurants würde dann wieder Maskenpflicht gelten

In anderen Bereichen hat eine Überschreitung der 10er-Grenze laut Corona-Schutzverordnung ebenfalls Folgen. In den Innenräumen von Lokalen müssten dann ebenfalls wieder Masken getragen werden, nur nicht am Tisch. Auch in Kulturstätten, in Volkshochschulen, Hotels oder auf Messen und Kongressen hieße es dann wieder: Maske auf!

Allerdings gilt in Sachsen weiterhin die 5+2-Regel: Der Inzidenz-Wert 10 muss fünf Tage infolge überschritten werden, dann tritt nach zwei weiteren Tagen die Maskenpflicht wieder in Kraft. Ein Tag mit einem Wert unter 10 würde die Zählung von vorn beginnen lassen.

Mediziner äußern sich skeptisch

Sachsen hatte als erstes Bundesland die Maskenpflicht im Einzelhandel gelockert. Seit dem 16. Juli durften Kunden – bei einer Inzidenz unter 10 und wenn es der Abstand hergab – ohne Maske in die Geschäfte gehen. Der Handelsverband Sachsen hatte diesen Schritt als Erleichterung begrüßt. Mediziner äußerten sich allerdings auch skeptisch.

Die Sieben-Tage-Inzidenz besagt, bei wie vielen Menschen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen eine Corona-Neuinfektion festgestellt wurde.

Von LVZ/dpa/nöß