Leipzig

Der Sommer in Leipzig hält für alle etwas bereit: Open-Air-Veranstaltungen mit Musik und Tanz, Konzerte im Freien oder das Schönauer Parkfest mit einem bunten Programm. Die Jüngsten kommen beim Trödeln und im Kindertheater auf ihre Kosten. Ausgewählte Tipps lesen Sie hier!

Tipps fürs Wochenende: Das ist am Freitag in Leipzig los

Die Rocker von „Wild Flowers“ spielen am Freitagabend im Biergarten vom Budde-Haus. Quelle: PR

Konzert unterm Ginkgobaum: Im Biergarten vom Budde-Haus wird es am Abend laut und rockig: Die Band „Wild Flowers“ spielen die Klassiker der Siebzigerjahre von den Rolling Stones, Neil Young, Bob Dylan bis Eric Burdon. Auf der Bühne agieren Andreas Mocker (Gesang, Gitarre), Ivo Spacek (Gesang, Gitarre, Mundharmonika), Peter Schoch (Gitarre), Ingo Zach (Perkussion, Gesang) und Winfried Röhrich (Bass). Eine Platzreservierung wird entweder telefonisch 0341 90960037 oder per E-Mail an ticket@budde-haus.de empfohlen. Der Eintritt ist frei.

Zwei Menschen, ein Gespräch: Am liebsten interviewt Journalist Volly Tanner Menschen, die dem neugierigen Leipziger ihre Lebenswege erzählen. Am Freitag ab 19 Uhr ist Andreas Schmidt (Leipzig Tourismus und Marketing) auf der Terrasse der Bibliothek Plagwitz „Georg Maurer” zu Gast. Voranmeldung per E-Mail an bibliothek.plagwitz@leipzig.de oder telefonisch unter 0341 123 260. Der Eintritt ist frei.

Wochenend-Tipps: Was ist am Sonnabend in Leipzig zu erleben?

Das Stück „Ich hab euch gesehen" feiert am Sonnabend Uraufführung. Quelle: Maria Turskiy

Uraufführung im KAOS: Die TheaterTeens der Kulturwerkstatt KAOS spielen am Sonnabend 19 Uhr eine Uraufführung anlässlich des 12. KAOS-Kultursommers. Das Jugendtheaterstück heißt „Ich hab euch gesehen“ von Autorin Agnes Gerstenberg – es geht um Freundschaft, die erste Liebe, Mut und Solidarität. Karten gibt es im Vorverkauf unter www.culton.de oder eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn an der Abendkasse. Weitere Vorstellung am Sonntag 19 Uhr.

Händel, Strauß und die Beatles: Das Salonorchester Halle spielt Open Air vorm Torhaus Dölitz zum Kaffee. Ab 15.30 Uhr erklingen Melodien von Händel, Strauß und den Beatles. Stilsicher und mit einem Augenzwinkern serviert. Limitierte Karten zu 5 Euro gibt es ab sofort im Torhaus Dölitz, 04279 Leipzig, Helenenstraße 24 oder vor der Veranstaltung. Freier Eintritt bis 18 Jahre.

Mit Paul auf dem Friedhof: Um 14 Uhr lädt der Sepulkralforscher und Publizist Alfred E. Otto Paul zu einer Führung über Leipzigs zweitgrößten Friedhof. Der Ostfriedhof wurde im Jahre 1879 geweiht und ist heute ein parkartig gestaltetes Areal. Hier fand auch Impresario Peter Degner, der im Januar 2020 starb, seine letzte Ruhestätte. Treffpunkt ist am Eingang in der Oststraße 119. Das Ticket kostet 9 Euro. Infos unter Telefon 034297 1 23 05.

Historischer Rundgang: Beim Wiederaufbau der Leipziger Moritzbastei in den 1970er-Jahren half die Bundeskanzlerin Angela Merkel mit. Welche anderen Geschichten die imposanten Gewölbe erzählen, erfahren Sie auf einer historischen Führung ab 11 Uhr. Treffpunkt ist am Ticket- und Infobüro am Kurt-Masur-Platz 1. Kinder unter 10 Jahren haben freien Eintritt.

Kindertheater im Garten: „Wie der Elefant zu seinem Rüssel kam“ mit dem Theater Fingerhut. Das Gartentheater Abtnaundorf in der Sternbachstraße 22 freut sich am Sonnabend 16 Uhr über viele Zuschauer. Karten bitte reservieren unter Telefon 0341 2 33 29 09.

Trödeln bei Lene: Ein Kinderflohmarkt lockt von 15 bis 18 Uhr Familien mit Kindern in den Lene-Voigt-Park in der Reichpietschstraße im Osten der Messestadt.

Wochenendtipps für Leipzig: Sonntag

Musik hält jung: Leipzigs erstes Familienorchester, gegründet 2008, spielt am Sonntagnachmittag auf der Parkbühne am Geyserhaus. Quelle: PR

Musik hält jung: Das erste Leipziger Familienorchester, das sich 2008 gegründet hat, spielt unter der Leitung von Dirigent Bernd Brückner ab 16 Uhr auf der Parkbühne Geyserhaus im Arthur-Bretschneider-Park. Das Sommerkonzert mit einem bunten Programm für die ganze Familie bestreiten 35 Musikerinnen und Musiker im Alter von 18 bis 88 Jahren. Der Eintritt ist frei.

Radtour zu Leipzigs Museumsgärten: Das Netzwerk für Natur und Landschaft LeipzigGrün lädt zu einer fünfstündigen Radtour von circa 18 Kilometern ein. Stationen der Ausfahrt sind das Bach Archiv, das Naturkundemuseum, das Schillerhaus, das Kleingärtnermuseum, das Psychiatriemuseum, die Galerie für Zeitgenössische Kunst, das Grassimuseum, das Mendelssohn-Haus und der Botanische Garten. Start ist 10 Uhr am Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig/Neubau im Böttchergäßchen 3 in 04109 Leipzig. Mit Picknick und Einkehr, ohne Anmeldung.

Was ist übers Wochenende in Leipzig los?

Die Sonderausstellung "Ulanen, Turkos, Mitrailleusen“ geht auf eine Zeitreise ins Jahr 1870/71". Quelle: Michel Kothe

Welt der Zinnfiguren: Die Sonderausstellung „Ulanen, Turkos, Mitrailleusen“ im Zinnfigurenmuseum des Torhaus Dölitz geht auf eine Zeitreise ins Jahr 1870/71. Erleben Sie Geschichte in einzelnen Szenen mit historischen Figuren und eindrucksvolle Dioramen. Sonnabend und Sonntag 10 bis 17 Uhr. Letzter Einlass ist 16.30 Uhr. Bitte beachten Sie, dass im Museum nur Bargeldzahlung möglich ist. Die Schau ist bis 20. Dezember zu sehen.

Einakter auf dem Hof: Das Theater Eumeniden spielt im Soziokulturellen Stadtteilzentrum in der Mühlstraße 14 die Stücke „Der Heiratsantrag und andere komische Einakter“. Aufgrund der eingeschränkten Platzzahl müssen die Karten vorab reserviert werden: per E-Mail an kontakt@muehlstrasse.de oder telefonisch 0341 / 9 90 36 00. Bei Regen findet die Vorstellung im Saal statt. Freitag und Sonnabend 20 Uhr, Sonntag 16 Uhr.

Mit seinem Song "Sag ihr auch" landete der Sänger einen großen Hit. Der 70-Jährige steht seit fast einem halben Jahrhundert auf der Bühne. Quelle: PR

Schönauer Parkfest: Als Höhepunkt des Grünauer Kultursommers gilt das Schönauer Parkfest, das bis Sonntag gefeiert wird. Beim Ein-Tages-Festival „Beatz im Block“ stehen Rapper:innen wie Ebow, OG Keemo und Die P am Freitagabend (Einlass ab 18 Uhr) auf der Bühne. Karten sind bei TixforGigs zu ordern. Der (freie) Sonnabend gehört ganz den Familien: Ab 14 Uhr gibt es ein buntes Bühnenprogramm mit der Band „Herjemine“, Showtanz und dem Markranstädter Carneval Club. Ab 19 Uhr spielen die Rockmusiker „Flecke & Co“. Auch der Sonntag wird musikalisch – mit Thomas Spillner, Franz & Isabell, Frank Vonthal mit Nancy und einem Konzert mit Sänger Gerd Christian (Foto) ab 16 Uhr.

Von Regina Katzer