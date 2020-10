Leipzig

Leipzig baut in den nächsten beiden Jahren seine Angebote für betreutes Wohnen aus: So sollen in der ehemaligen Asylunterkunft Deiwitzweg 36 neue Plätze entstehen. Darüber hinaus plant die Stadt Ersatzneubauten für die Kitas Nordstraße 43-45 und Hohe Straße 19. Geprüft wird, dort ebenfalls jeweils 16 Plätze zu integrieren – etwa in einer oberen Etage. Das hat der Stadtrat auf Initiative der Linken beschlossen, die wie andere Fraktionen ein Umsteuern im Bereich Hilfen zur Erziehung fordern. Dazu seien zusätzliche Betreuungsplätze in Leipzig nötig.

Kosten haben sich seit zehn Jahren vervierfacht

„Die Fallzahlen haben sich seit 2010 verdoppelt, die Kosten auf das fast Vierfache gestiegen“, sagt Steffen Wehmann (Linke). Für 2020 zeichnet sich ein Mehrbedarf von 37 Millionen Euro gegenüber dem Planansatz ab (Stand Juni). Dabei liegt der Etat für Hilfen zur Erziehung bereits bei rund 150 Millionen Euro. Das belastet den Hauhalt Leipzigs sehr. Die Hilfen sind eine Pflichtaufgabe. Der Allgemeine Sozialdienst (ASD) macht regelmäßig Hausbesuche, wenn es um vernachlässigte Kinder oder Eltern geht, die mit der Erziehung überfordert sind. Je nach Sachlage wird dann entschieden, ob ambulante Beratungen, die stationäre Unterbringung der Sprösslinge in einer Wohngruppe oder einem Heim beziehungsweise bei einer Pflegefamilie notwendig sind.

Linke: Erweiterungen in Kitas prüfen

„Es darf natürlich nicht vergessen werden, dass es sich um 3770 Einzelschicksale von Kindern und Jugendlichen handelt.“ Dennoch sei ein Konzept notwendig, wie der Entwicklung gegengesteuert werden kann. Notwendig sei, zusätzliche Plätze in Leipzig zu schaffen, um eine teure und oft fachlich nicht begründete Unterbringung der Betroffenen zu vermeiden. Die Linken regen an, generell bei Kita-Neubauten Plätze für betreute Wohngruppen zu schaffen. Und auch Erweiterungen in bestehenden Kitas zu prüfen. Letzteres hält Sozialbürgermeister Thomas Fabian ( SPD) für unrealistisch: „Wir haben bereits jede Kita geprüft, ob wir dort zusätzliche Kitaplätze schaffen können.“

CDU : Mehr Priorität für Familien in der Jugendhilfe

Karsten Albrecht ( CDU): „Die jährlichen Kostensteigerungen sind immens. Das sollte uns wachrütteln, das Thema Familie in der Prioritäten der Jugendhilfe anders einzuordnen.“ Oberstes Ziel sei, den Kindern zu helfen und die Fallzahlen zu verringern. Dabei war allerdings schon im Vorjahr absehbar, dass das im Etat 2020 bewilligte Geld nicht ausreicht. Schon 2019 musste ein Nachschlag von 24,69 Millionen Euro bewilligt werden. Ein Problem: 300 bis 400 Kinder und Jugendliche müssen Jahr für Jahr außerhalb Leipzigs untergebracht werden.

Grüne: Konzeptionslosigkeit im Jugendamt

Das Jugendamt war daher aufgefordert, der Kostenexplosion – die übrigens keine Besonderheit Leipzigs ist – entgegenzuwirken. Die Grüne beklagen die Konzeptionslosigkeit des Jugendamtes und fordern personelle und strukturelle Veränderungen. Die seit 2015 überfällige Teilfachplanung Hilfen zur Erziehung stecke seit Jahren „in der konzeptionellen Sackgasse“. Grünen-Stadtrat Michael Schmidt: „Ich erwarte, dass endlich die Voraussetzungen für gelingende Familienarbeit gelegt werden. Hierzu gehört, dass betroffenen und mit der Erziehung überforderten Familien passgenaue sozialpädagogische und sonstige Hilfen zuteilwerden, die engmaschig das Ziel verfolgen, Kinder – sofern eine stationäre Unterbringung das Mittel der Wahl war – zeitnah zu ihrer Herkunftsfamilie zurückzuführen.“

Von Mathias Orbeck