Leipzig

Damit hatte in Leipzig wohl niemand gerechnet: Am Samstagnachmittag spielte die Band Kraftklub ein spontanes Konzert auf der Leipziger Karl-Heine-Straße. Rund 40 Minuten begeisterte die Chemnitzer Band um Sänger Felix Kummer vor der Kneipe „Noch besser Leben“ das schnell herbeigeströmte Publikum. Um die 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer jubelten und tanzten mit.

Es war für Kraftklub das erste Konzert seit Beginn der Corona-Pandemie – 930 Tage waren seit dem letzten Live-Auftritt vergangen. „Wir hatten bei dem schönen Wetter einfach Lust draußen zu spielen und sind spontan in den Zug gestiegen und nach Leipzig gefahren“, so Felix Kummer gegenüber der LVZ.

In einer Instagram-Story der Band ist zu sehen, wie sie Hauptbahnhof ankommt und in die Tram Richtung Westen steigt. Ob das Spontankonzert einen weiteren Hintergrund hat, wollte Kummer noch nicht verraten. Nur so viel sagte er: In den nächsten Tagen würden weitere Informationen in den Sozialen Medien folgen. Möglicherweise deutete er damit s neue Album an.

Von LVZ / lg