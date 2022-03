Leipzig: Kriegsflüchtlinge campieren nachts vor dem Rathaus – jetzt vergibt die Stadt feste Termine

Leipzig

Die Situation vor dem Ankommenszentrum im Neuen Rathaus war am Dienstagmorgen nach wie vor prekär. Etwa 200 Menschen aus der Ukraine warteten auf ihre Registrierung. Viele berichteten, dass sie die Nacht vor dem Rathaus verbrachten – aus Sorge, ihren Warteplatz zu verlieren. Die Vergabe von Nummern funktionierte nicht wie geplant. Doch ab sofort sollen feste Termine vergeben werden, wie das Rathaus am Dienstag mitgeteilt hat.

Viel Geduld, kaum Kritik

Karina (17) ist mit Mutter, Schwester, Oma und Tante sowie mit zwei Kindern (6 und 3) aus Kiew geflüchtet. Zum Glück sind sie in einem Leipziger Hotel untergekommen, wo sie auch versorgt werden. Doch für die Anmeldung bei der Stadt steht die Familie in wechselnder Besetzung nun schon die zweite Nacht in Folge an, wie Karina erzählt. Sie beschwert sich nicht, aber eine etwas andere Verfahrensweise hatte sie in Deutschland schon erwartet. Angestellt hatten sich die sieben Ukrainer am Eingang eines länglichen Zeltes vor dem Rathaus, und nach zwei Nächten sind sie nun am anderen Ende der Warteschlange angekommen. Eine Bearbeitungsnummer habe man bislang nicht erhalten, berichtet Karina. Eine andere Frau steht mit ihrer Familie, zu der zwei Kinder zählen (9 und 1), nach eigenen Angaben auch schon seit dem Vortag um 18 Uhr vor dem Neuen Rathaus an. Man übt sich in Geduld: „Wenn uns hier geholfen wird, dann ist es schon gut“, sagt die Frau, die ebenfalls aus Leipzigs Partnerstadt geflohen ist. Es geht nicht richtig voran, die Verwaltung kommt offensichtlich mit der Bearbeitung nicht hinterher.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Security kontrolliert vermeintliche Helfer

Hinzu kommt inzwischen ein Folgeproblem: Wenn viele Leute dringend ein knappes Gut benötigen, dann lockt das auch Akteure mit unlauteren Absichten an. Vereinzelt machen bereits vermeintliche Helfer ihr Geschäft und vertreiben mutmaßliche Termine. Seitdem die Stadt davon Wind bekommen hat, nimmt die Security alle verdächtigen Leute genau unter die Lupe, wie Stadtsprecher Matthias Hasberg erklärt.

Neues Ankommenszentrum soll nächsten Mittwoch starten

Die Verwaltung hatte am Montag mitgeteilt, das Ankommenszentrum in den kommenden Tagen neu aufzustellen. Doch mehr Schalter und frühere Öffnungszeiten gibt es erst ab kommender Woche, das neue und größere Zentrum geht voraussichtlich am Mittwoch, dem 23. März, in Betrieb.

„Keine Notwendigkeit, vor Ort zu warten“

Nach bisheriger Praxis war der Einlass zwischen 9 Uhr und 15 Uhr möglich. Zur Öffnung wurden Wartenummern vergeben, die zum Einlass bis 15 Uhr berechtigten. Somit hätte keine Notwendigkeit bestanden, durchgängig vor Ort zu warten, wie das Verwaltungsdezernat mitteilt. „Dennoch warteten in den vergangenen Tagen zahlreiche Personen vor Ort, oft für mehrere Stunden, bei Kälte und schlechter Witterung.“

Deutliche Kapazitätserweiterung ab nächster Woche

Darauf hat die Stadt nun reagiert. Um die Situation zu entspannen, werden nach Angaben des Verwaltungsdezernats seit Dienstagnachmittag feste Termine für eine Registrierung vergeben. Während dieser Terminvergabe erfolge bereits ein Beratungsgespräch. Das sei nötig, weil Zuständigkeiten und Dringlichkeit der Anliegen stark variieren würden, so die Verwaltung. Termine würden zunächst täglich für den Zeitraum von 9 bis 18 Uhr vergeben – für die Tage bis zur Eröffnung des neuen, größeren Ankommenszentrums. Von denjenigen, die bis dahin keinen Termin bekommen, werden die Kontaktdaten aufgenommen. Sie sollen benachrichtigt werden, wenn Termine am neuen Standort verfügbar sind. Eine deutliche Kapazitätserweiterung (mehr Schalter, längere Öffnungszeiten) werde mit Hochdruck vorbereitet, könne nach jetzigem Stand aber erst ab der nächsten Woche umgesetzt werden.

Schutz vor Terminhandel und Fälschungen

Die Termine werden mit einer formalen Bestätigung vergeben, um Terminhandel und Fälschungen zu verhindern. Aus dem selben Grund und wegen der noch engen Kapazitäten habe man sich gegen eine Online-Vergabe entschieden. Außerdem würden viele Handy-Verträge von Geflüchteten in Deutschland nicht richtig funktionieren, ergänzt Stadtsprecher Hasberg.

90 Tage Zeit

Die Stadt weist darauf hin, dass sich ukrainische Staatsbürgerinnen und -bürger bis zu 90 Tage visumfrei in der Europäischen Union aufhalten können und zunächst von der Meldepflicht befreit sind. „Die zeitnahe Vorsprache im Ankommenszentrum ist nur dann nötig, wenn Menschen dringend auf Sozialleistungen angewiesen sind“, teilt die Verwaltung mit, „medizinische Versorgung kann ebenfalls kostenfrei in Anspruch genommen werden.“ Das Ankommenszentrum der Stadt sei nicht zuständig für Personen, die in den Erstaufnahmen des Freistaats untergekommen sind (Registrierung durch den Freistaat) und auch nicht für Personen, die sich nur kurzzeitig in der Stadt aufhalten, etwa weil sie in andere Städte weiterreisen.

Stadt wehrt sich gegen Vorwürfe

Die Verwaltung wehrt sich indes gegen den Vorwurf, ihre Kapazitäten nicht schneller erweitert zu haben. „Der Aufbau des Ankommenszentrums mit einem im bundesweiten Vergleich extrem breiten Angebotsspektrum innerhalb weniger Tage war für alle Beteiligten ein Kraftakt“, so das Verwaltungsdezernat. Seit Inbetriebnahme arbeite man an einer Erweiterung, für die geschultes Personal notwendig sei. Hierzu werde derzeit intern Personal umgelenkt und angelernt. „Die aktuell im Ankommenszentrum aktiven Kolleginnen und Kollegen arbeiten an der Grenze der Belastbarkeit.“ Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien meist bis 20 Uhr zur Bearbeitung der täglich rund 200 Registrierungen im Dienst gewesen. Es müsse sichergestellt werden, dass Personen korrekt identifiziert werden – in der Regel auf Basis von Dokumenten in kyrillischer Schrift. Die Gewährung finanzieller Leistungen durch das Sozialamt erfordere sorgfältige Prüfungen – auch das brauche Zeit.

Von Björn Meine