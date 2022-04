Leipzig

Kinder legen in der 4. Klasse eine Fahrradprüfung ab, die von der Polizei abgenommen wird. Nach bestandener Prüfung erhalten sie einen Fahrradführerschein. Was so einfach klingt, ist in der Praxis ein großes Problem. Viele Kinder können an dieser Prüfung nicht teilnehmen, weil sie nicht Rad fahren können oder nicht über die notwendigen motorischen Fähigkeiten verfügen. Oft haben sie auch gar kein Fahrrad, das ihrer Größe entspricht.

„Die motorischen und koordinativen Fähigkeiten der Kinder haben in den letzten Jahren deutlich abgenommen. Es ist wichtiger denn je, sie auf die Anforderungen im Straßenverkehr vernünftig vorzubereiten“, sagt Daniel Kapferer, Leiter Fachdienst Prävention bei der Polizeidirektion Leipzig. Um allen Kindern, unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund und ihren Vorkenntnissen, eine Teilnahme an der Fahrradprüfung zu ermöglichen und um sie damit sicher auf den Straßenverkehr vorzubereiten, hat die Ralf Rangnick Stiftung im Jahr 2019 das Projekt „Sattelfest“ ins Leben gerufen.

Mangel an Übungsplätzen

„Die Stadt Leipzig plant in diesem Jahr auf die neue Verteilung der Verkehrsmittel zu reagieren und zahlreiche Radstreifen neu zu markieren, sicherer zu machen und neu anzulegen“, sagt Kerstin Schmid, Geschäftsführerin der Ralf Rangnick Stiftung. Fahrradübungsplätze, die zur Abnahme der Radprüfung benötigt werden, gebe es allerdings kaum. „Für mehr als 80 Grundschulen stehen zu wenig Übungsplätze zur Verfügung, damit alle Kinder sich angemessen auf die Prüfung vorbereiten können“, sagt Kerstin Schmid. Um die Situation zu verbessern, startet die Ralf Rangnick Stiftung deshalb gemeinsam mit der Leipziger Volkszeitung am 15. Mai von 11 bis 16 Uhr auf dem Vorplatz des LVZ-Verlagsgebäudes am Peterssteinweg 19 eine Verkehrssicherheitsaktion.

Trainingsparcours mit Hindernisse

Mädchen und Jungen können einen Trainingsparcours mit verschiedenen Hindernissen durchfahren, um koordinative und motorische Fähigkeiten zu trainieren und um sich gezielt auf die Prüfung vorzubereiten. „Wir freuen uns, Teil der Sattelfest-Initiative zu sein und dadurch einen kleinen Beitrag zur Fahrsicherheit im Straßenverkehr zu leisten. Das Fahrrad ist und bleibt eine gesunde und nachhaltige Alternative zum Auto. Deshalb ist es auch so wichtig, schon die Kleinsten beizeiten an dieses Thema heranzuführen“, freut sich Alexandra Grothe, Leiterin Vertrieb & Marketing der LVZ. Die Veranstaltung wird dank der Unterstützung der Johanniter Leipzig abgesichert.

Eis zur Belohnung

Wer mit dem eigenen Rad vorbeikommen möchte, kann es vor Ort von der Polizei Leipzig auf seine Verkehrstauglichkeit überprüfen lassen. Die Ralf Rangnick Stiftung stellt auf dem LVZ-Vorplatz aber auch Fahrräder zur Verfügung. Alle Teilnehmenden, die den Parcours erfolgreich meistern, erhalten einen Gutschein für ein Eis, das direkt im Café Satz im LVZ-Foyer eingelöst werden kann.

Kinderfahrrad als Hauptgewinn

Außerdem haben alle die Chance, an einer Verlosung teilzunehmen. Als Hauptpreis winkt ein Gutschein von „Grupetto – Der Radprofi Leipzig“ für ein neues Kinderfahrrad. Darüber hinaus gibt es Eintrittskarten für den Zoo Leipzig (zur Verfügung gestellt von der LVZ) sowie Fahrradhelme (zur Verfügung gestellt von der Allianz Agentur Andreas Perner) zu gewinnen.

Die Preise werden am Sonntag, 15. Mai, ab 16 Uhr vor dem Gebäude der LVZ am Peterssteinweg 19 ausgelost.

