Leipzig-Lausen: Deutschlands größte Solarthermieanlage kommt voran

Leipzig

Das Projekt, im Leipziger Ortsteil Lausen die größte Solarthermieanlage Deutschlands zu errichten, kommt voran. Sowohl die dafür nötige Änderung des Flächennutzungsplans als auch den Entwurf zum Bebauungsplan 459 „Energiestandort Lausen“ hat die Stadtspitze jetzt für gut befunden. Diese Papiere aus dem Baudezernat werden nun an den Stadtrat weitergereicht, der über ihre öffentliche Auslegung (zur Bürgerbeteiligung) entscheidet.

Die Anlage zur Warmwasser-Erzeugung werde eine „Nennleistung von bis zu 37,5 Megawatt“ aufbringen können, teilten das Rathaus und die Leipziger Stadtwerke am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung mit. „Nach heutigem Kenntnisstand wäre sie damit die größte derartige Anlage in Deutschland.“

Feld für 49 Jahre gepachtet

Wie berichtet, hat das kommunale Unternehmen bereits ein 14 Hektar großes Feld nördlich der Gerhardt-Ellrodt-Straße für 49 Jahre gepachtet. Der Standort sei ideal, weil er neben der Fernwärmetrasse und neben einem Umspannwerk des Energieversorgers liegt, sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Karsten Rogall dazu. „Dadurch müssen wir keine neuen Leitungen bauen.“

Bei einer thermischen Solaranlage lenken Mini-Kollektoren die Sonnenstrahlen auf Wasser in gedämmten Leitungen. Die heiße Flüssigkeit wird ins Fernwärmenetz gepumpt. Die Stadtwerke wollen so Öko-Energie für ihre Wärmespeicher an der Arno-Nitzsche-Straße und Bornaischen Straße gewinnen. Zusammen mit anderen Maßnahmen lasse sich die Leipziger Wärmeversorgung damit bald im Sommerhalbjahr ohne fossile Brennstoffe sichern.

Artenvielfalt soll steigen

Laut Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) ist das Vorhaben ein Baustein zum Ziel, die Messestadt CO2-frei mit Energie zu versorgen. Jedoch müsse sich die großflächige Anlage auch in die Landschaft einfügen. Deshalb seien in den Solarfeldern und am Rand umfangreiche Begrünungen vorgesehen, welche die Bodenfruchtbarkeit erhalten und die Artenvielfalt erhöhen. Ein Teil der Flächen werde ökologisch bewirtschaftet.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach Ablauf der Betriebsdauer könne das Feld wieder landwirtschaftlich genutzt werden, hieß es weiter. Anfang 2022 wurden drei Varianten für die Anlage zur öffentlichen Diskussion gestellt. Aus den dazu eingegangenen Hinweisen entstand eine vierte Variante, die jetzt Grundlage des aktuellen Bebauungsplanentwurfs ist. „Wir hoffen, dass bis zum Jahresende alle Genehmigungen vorliegen, und möchten dann umgehend mit den Arbeiten beginnen“, so Stadtwerke-Sprecher Frank Viereckl.

Von Jens Rometsch