Leipzig-Liebertwolkwitz: „Dorf 1813“ fällt wegen Corona aus

Leipzig

Sie gehört Jahr für Jahr zu einer der beliebtesten Veranstaltungen, die Leipzig im Oktober zu bieten hat: „ Liebertwolkwitz – ein Dorf im Jahre 1813“. Doch anno 2020 fällt die besondere Erinnerung an die Tage der Völkerschlacht 1813 aus. Die eingetragene Hofgenossenschaft Stiftsgut Liebertwolkwitz und der eingetragene Interessenverein Völkerschlacht bei Leipzig 1813 haben am Donnerstag die Absage des Events bekannt gegeben.

Ein Gedenken soll es dennoch geben

„Nach Abwägung allen Für und Wider auf der Basis der derzeitigen Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung und unter Berücksichtigung vielfältiger gesundheitlicher, organisatorischer und finanzieller Risiken haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, die diesjährigen Oktober-Veranstaltungen in Liebertwolkwitz abzusagen“, hieß es in einer Pressemitteilung der beiden Veranstalter. Es werde wohl „weiterhin darüber nachgedacht, in welcher Form und welchem Umfang wir trotzdem den Tagen der Völkerschlacht angemessen gedenken können“.

Anzeige

Ungewissheit zwingt zum Handeln

Wie Lutz Zerling von der Hofgenossenschaft auf Nachfrage von LVZ.de mitteilte, sei die gegenwärtige Ungewissheit, wie Großveranstaltungen im Freistaat ab dem 1. September unter Corona-Bedingungen ablaufen müssen, für beide Organisatoren „das größte Problem von vielen gewesen“. Zusätzliches Personal an den vier Eingängen des Festgeländes wegen der Erfassung von Namen und Adressen, das schwierige Unterfangen, die Abstandsregeln in den dörflichen Biwaks einzuhalten, die umfangreichen Hygieneauflagen für die Gastronomie: „Das alles lässt sich technisch nur sehr schwer oder gar nicht meistern. Da wir nicht bis zum 31. August warten können, wie sich alles entwickelt, blieb uns nichts anderes übrig, als abzusagen“, so Zerling. Zivilisten und Uniformierte seien gleichermaßen traurig. „Jetzt hoffen wir auf 2021.“

Von Dominic Welters