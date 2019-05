Leipzig

In der Luft lag der Geruch von frisch gebackenem Brot, ein historisches Karussell drehte sich, und Handwerker in historischen Gewändern boten ihre Dienste an. Der elfte Liebertwolkwitzer Maien-Markt begrüßte seine Gäste auch dieses Jahr mit einem bunten Treiben auf den Höfen Markt drei und elf. Trotz des trüben Wetters und leichtem Nieselregen herrschte unter den Mitgliedern der Hofgenossenschaft Stiftsgut Liebertwolkwitz gute Laune. „Die Stimmung ist wunderbar“, sagte Genossenschaftsvorstand Lutz Zerling. Er freute sich ganz besonders, auch die Gäste aus Westfrankreich auf dem Markt begrüßen zu dürfen, die aus der Ortschaft Les Epesses im Gemeindeverband Pays de Herbiers angereist waren. „Es ist das erste Mal seit 20 Jahren Partnerschaft, dass die ganze Gruppe auch den Maien-Markt sieht“, erzählte er.

Zur Galerie Die Mitglieder der Hofgemeinschaft spielten beim Maien-Markt das dörfliche Leben im Jahr 1813 in Liebertwolkwitz nach. Einige Impressionen.

Sehr intensive Freundschaften

Angekommen waren die 35 Franzosen bereits am Mittwoch. Untergebracht waren sie wie jedes Jahr bei ortsansässigen Gastfamilien. „So sind über die Jahre sehr intensive Freundschaften entstanden“, wie Gabriele Goldfuß vom städtischen Referat für internationale Zusammenarbeit berichtete. Beim diesjährigen Besuch habe die Gruppe unter anderem das Panometer und das Zeitgeschichtliche Forum besichtigt. Am Sonnabend stand dann der Besuch des historischen Maienmarkts an. „Die Reaktionen der französischen Gäste sind sehr positiv“, freute sich Lutz Zerling. Es sei ihm ein großes Anliegen, ihnen näher zu bringen, wie das dörfliche Leben vor über 200 Jahren vor Ort ausgesehen hat. Dazu gehörte auch dieses Jahr traditionelle Handwerkskunst: Unter anderem zeigten Parfumeure, Töpfer und Kranzbinder ihr Können und luden zum Mitmachen ein.

Leidenschaft für Geschichte und Tradition verbindet beide Orte

„Wir stellen hier ein Handwerk aus, das es heute so gar nicht mehr gibt“, erklärte der Seiler Jochen Grögor, an dessen Stand Besucher ihr eigenes Sprungseil drehen konnten. Ein Angebot, das auch die französischen Gäste gerne annahmen. „Es ist sehr sympathisch, wie die Menschen hier ihre Traditionen leben und weitergeben“, sagte Véronique Besse, Präsidentin von Pays de Herbiers und Bürgermeisterin von Les Epesses. Darin erkenne sie sich und ihre Gemeinde wieder. In Les Epesses gibt es den bekannten historischen Themenpark Puy du Fou, wo einmal im Jahr tausende Laienschauspieler zusammenkommen, um die Geschichte der Region darzustellen. „Dieses Historien-Spektakel ist ein großes Vorbild für uns“, sagte Lutz Zerling. Neben den tiefen persönlichen Freundschaften seien es auch die Leidenschaft für Geschichte und Tradition, die beide Orte miteinander verbinde, machte Bürgermeisterin Besse deutlich.

Neue Tafel steht für lange Freundschaft

Zusammen mit Ortsvorsteher Roland Geistert enthüllte Véronique Besse am Rathaus eine Tafel, die die Verbundenheit der beiden Orte symbolisiert. Der feierliche Akt wurde durch das Wolkser Orchester begleitet, das die Nationalhymnen der Länder spielte. Die Tafel wurde am Rathaus angebracht, die französischen Gäste erhielten als Geschenk ein ähnliches Exemplar aus „echtem Liebertwolkwitzer Ton“, wie Geistert sagte. Er blickte bei der anschließenden Feierstunde in der Kirche auf die gemeinsame Geschichte der beiden Orte zurück. Wie auch seine Mitrednerinnen Anke Wolf, Vorstand des Freundschaftsvereins Liebertwolkwitz – Pays des Herbiers und Marie-Thérèse Gauthier, Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, betonte er, dass sich die deutsch-französische Freundschaft auch nach all den Jahren noch sehr lebendig anfühle.

Von Julia Horn