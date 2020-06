Leipzig-Lindenthal: Spezialkräfte fahnden nach bewaffneter Person

Leipzig

Eine womöglich bewaffnete Person hat am Sonntagnachmittag in Leipzig-Lindenthal einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie Behördensprecherin Mariele Koeckeritz auf LVZ-Anfrage mitteilte, erhielt die Polizei gegen 14.20 Uhr die Information, dass jemand mit einer Pistole durch die dortige Kleingartenanlage laufe. Ob es zu einer konkreten Bedrohung kam, war allerdings noch unklar. Als Polizeikräfte vor Ort eintrafen, stellte sich heraus: Die Person mit der Waffe soll bereits gegen 12 Uhr beobachtet worden sein.

Bisher kein Verdächtiger

Obwohl der betreffende Zeuge die Einsatzkräfte mit erheblicher Verzögerung angerufen hatte, sperrte die Polizei das Areal ab und durchsuchte es zu Fuß. Parallel dazu unterstützte ein Hubschrauber aus der Luft die Fahndung. An dem Einsatz waren auch Spezialkräfte für sogenannte Lebensbedrohliche Einsatzlagen (LebEl) beteiligt, bestätigte Koeckeritz.

Bis in die Nachmittagsstunden dauerte die Suche an. Einen Verdächtigen konnte die Polizei zunächst nicht finden. Es würden noch weitere mögliche Zeugen befragt, so die Sprecherin, um zu ermitteln, ob sich die Lage überhaupt so bestätigt.

