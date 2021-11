Leipzig: Linke, Grüne und SPD planen Ankaufsstrategie für Kindertagesstätten

Leipzig

Viele Eltern in Schleußig glaubten schlicht an einen Albtraum, als sie im vergangenen Jahr nur durch Zufall erfuhren, dass der Mietvertrag für die Kindertagesstätte „Bärchenland“ gekündigt ist und die Betreuung ihrer Sprösslinge in Kürze auf der Kippe stehen würde. Der Eigentümer des Hauses in der Pistorisstraße hatte den Vertrag mit der Kita beendet, um seine Immobilie – wie es in der Branchensprache heißt – haftungsfrei verkaufen zu können. Erst nach einem öffentlichen Aufschrei gelang es der Kommune schließlich, bis Ende März 2023 einen Anschlussmietvertrag auszuhandeln – allerdings zum doppelten Preis.

Den Mietvertrag für die Bärchenland-Kita in der Pistorisstraße hatte der Vermieter vor dem Verkauf der Immobilie im vergangenen Jahr gekündigt. Quelle: André Kempner

„Es gibt einen Markt für Kita-Verkäufe“

„Das darf uns nicht wieder passieren“, sagt Steffen Wehmann, finanzpolitischer Sprecher der Linken im Stadtrat. Deshalb setzt seine Fraktion künftig auch auf den Erwerb von zum Verkauf stehenden Kita-Immobilien. „Es gibt einen Markt für solche Verkäufe, auch wenn der aktuell nicht sehr groß ist.“ Diese Mietverträge haben lange Laufzeiten, in der Regel sind es 25 Jahre und mehr. In dieser Zeit könnten sich Prioritäten der Eigentümer ändern. „Es gibt viele Gründe für diese Verkäufe“, erklärt Wehmann. „Wenn es Verkaufsangebote gibt, dann sind wir künftig gut beraten zu prüfen, wie wir für die Kommune die Rechte am Mietobjekt sichern können – unter der Maßgabe der Wirtschaftlichkeit, der Qualität und des Bedarfs“, so Wehmann. Er konnte inzwischen SPD und Grüne für einen entsprechenden Antrag seiner Fraktion mit ins Boot holen.

Steffen Wehmann (Linke) will, dass die Stadt zum Verkauf stehende Kita-Immobilien erwirbt. Quelle: Matthias Knoch

„Weniger Abhängigkeit von Vermietern und Investoren“

„Wir verfolgen mit dem Antrag das Ziel der langfristigen Sicherung von Kita-Plätzen“, erklärt SPD-Fraktionsvorsitzender Christopher Zenker. „Sollte ein privater Eigentümer ein Grundstück mit einer Kita verkaufen wollen, sollte die Stadt versuchen, dieses zu erwerben, sofern der Bedarf in diesem Gebiet es erfordert und ein Erwerb wirtschaftlich sinnvoll ist.“

Christopher Zenker (SPD): „Es geht um die langfristige Sicherung von Kita-Plätzen.“ Quelle: André Kempner

Das seht man auch bei den Grünen so. „Durch aktives Agieren am Grundstücks- und Immobilienmarkt und das konsequente Nutzen von Vorkaufsrechten wollen wir die Stadt gerade im Bereich der sozialen Infrastruktur weniger abhängig von Dritten, Vermietern und Investoren machen“, hebt Michael Schmidt, jugendpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion, hervor. Dies würde zudem die wieder verstärkt übernommene Eigenverantwortung der Stadt beim Bau von Kitas flankieren. Trotzdem wollen die Grünen an der „bewährten Kooperation“ mit Freien Trägern festhalten. Diese seien „Garanten für die gute und vielfältige Kita-Landschaft in Leipzig“. Die Zusammenarbeit mit ihnen soll auch dazu genutzt werden, um über Erbbaurecht beispielsweise multifunktionale Bauten zu ermöglichen.

Michael Schmidt (Grüne): „Wir wollen die Stadt weniger abhängig von Dritten, Vermietern und Investoren machen.“ Quelle: Martin Jehnichen

Ankauf von ein bis zwei Kitas pro Jahr kostet bis zu 10 Mio Euro

Wehmann geht von einem Ankauf von maximal ein bis zwei Kindertagesstätten innerhalb von zwei Jahren aus. „Es ist nicht so, dass wir damit rechnen, mit Kaufangeboten überflutet zu werden“, sagt er. Deshalb werde der Antrag, über den am Donnerstag (18. November) der Stadtrat entscheiden soll, den kommunalen Doppelhaushalt auch nicht überfordern. Es gehe damit um das Signal an die Eigentümer, dass die Stadt gegebenenfalls auch als Käufer zur Verfügung steht.

Die Stadtverwaltung schätzt das Ankaufsvolumen für ein bis zwei Kitas auf drei bis zehn Millionen Euro.

Stadt hat elf Kindertagesstätten angemietet

Von 54 kommunalen Kindertagesstätten mit rund 6300 Plätzen befinden sich nach Rathausangaben neun Kitas mit 866 Plätzen nicht im Besitz der Stadt (Stand: Ende 2020). Darüber hinaus habe die Kommune für Freie Träger zwei Kitas angemietet. In diesen elf Mietverträgen sei kein Vorkaufsrecht vereinbart. Darüber hinaus gibt es noch 133 Kindertagesstätten, die sich nicht im Eigentum der Stadt befinden und von Freien Trägern betrieben werden.

Der sächsische Rechnungshof hatte schon vor fünf Jahren die Praxis der Stadt Leipzig, Kitas anzumieten, gerügt. Grund: Mietverträge über Laufzeiten von mehr als zwei Jahrzehnten sind in der Regel für die Kommune teurer, als würde sie selbst bauen. Allerdings stand Leipzig wegen des Bevölkerungswachstums lange vor der besonderen Herausforderung, in kürzester Zeit Kita-Kapazitäten aufbauen zu müssen, ohne häufig im Besitz erforderlicher Grundstücke zu sein.

Von Klaus Staeubert