Entwarnung an der Ludwig-Erhard-Straße: Einer Spezialfirma ist es am Dienstag in den Abendstunden gelungen, das umgestürzte Bohrfahrzeug von der Straße zu schaffen. Wie berichtet, hatte das riesige Gerät seit 8.30 Uhr die stadteinwärtigen Fahrspuren blockiert und lange Staus erzeugt. Jetzt sei dort zumindest wieder eine Spur nutzbar, erklärte eine Polizei-Sprecherin am Mittwochmorgen auf LVZ-Anfrage.

Während der Verkehr dort jetzt auch wieder stadteinwärts in Richtung Dresdner Straße rollen kann, ist die benachbarte Kreuzstraße weiter gesperrt. Teile des Bohrgeräts liegen auf der Baufläche neben der Straße.

Polizei und Landesdirektion Sachsen haben zur Ursache des Unglücks Ermittlungen aufgenommen. Dabei werde auch untersucht, ob der Arbeitsschutz eingehalten wurden, so die Polizei. Der Fahrer des Bohrkrans war bei dem Unglück kurzfristig eingeklemmt worden, er konnte sich aber selbst befreien. Mit leichten Verletzungen wurde er in eine Klink gebracht. Zur Höhe des entstandenen Schadens gibt es noch keine Angaben.

