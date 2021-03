Nur sein Kanu war noch da: Ein 49-jähriger Mann aus dem Erzgebirge verschwand am Cospudener See. Auch Tage danach bleibt der Fall für die Polizei ein Rätsel.

Kanufahrer am Cospudener See bleibt verschwunden

