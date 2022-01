Leipzig

Erneut haben Leipziger Initiativen für Montagabend zu verschiedenen Protest-Aktionen gegen die Demonstrationen von Kritikern der Corona-Regeln aufgerufen. Das Aktionsbündnis „Leipzig nimmt Platz“ hat unter dem Motto „Völki hört die Signale – AALE zum letzten Gefecht!“ um 18 Uhr zu einer Versammlung am Völkerschlachtdenkmal aufgerufen. Hier hatten sich am Samstagnachmittag bis zu 400 Menschen versammelt und einen unangemeldeten Demonstrationszug gegen die Corona-Maßnahmen in Richtung Innenstadt gestartet. Dieser wurde von der Polizei gestoppt.

Nach Angaben der Polizei sind für den 24. Januar insgesamt 13 Versammlungen in Leipzig und den Landkreisen angemeldet. Eine Sprecherin verwies jedoch darauf, dass ein Großteil der Proteste von den Kritikerinnen und Kritikern der Corona-Maßnahmen nicht angemeldet werden würden. Der geplante Polizeieinsatz werde sich auf das Stadtgebiet Leipzig konzentrieren.

Sächsische Bereitschaftspolizei unterstützt den Einsatz

Neben der Versammlung am Völkerschlachtdenkmal mit 300 angemeldeten Teilnehmenden wird es wie bereits am vergangenen Montag eine Demonstration auf dem Augustusplatz geben. Unter dem Motto „Haltung zeigen“ wollen sich hier erneut Menschen versammeln, um ein Zeichnen gegen die unangemeldeten Proteste der Corona-Leugner zu setzten. Außerdem wird es einen Fahrradzug vom Connewitzer Kreuz zum Völkerschlachtdenkmal geben. Daneben sind Demos am Adler in Kleinzschocher und auf der Könneritzstraße in Schleußig geplant.

Die Leipziger Polizei wird bei ihrem Einsatz von der sächsischen Bereitschaftspolizei unterstützt.

Von LVZ/lg