Leipzig

Technofans und die Leipziger Clubszene haben Grund zur Freude: Die Distillery kann länger als gedacht an ihrem jetzigen Standort in der Leipziger Südvorstadt bleiben. Der Mietvertrag für Ostdeutschlands ältesten Technoclub wurde nach Gesprächen zwischen der Stadt, Clubbetreiber Steffen Kache und der Buwog Group bis Ende Januar 2023 verlängert.

Eigentlich wäre der Vertrag bereits zum 31. März 2022 ausgelaufen. Hintergrund ist ein Großbauprojekt für Wohnungen der Buwog Group, dem der Club weichen soll. Nach dem Fund der bedrohten Wechselkröte sollen im April 2022 Artenschutzmaßnahmen beginnen, die auch den Club-Standort in der Kurt-Eisner-Straße umfassen sollten. Das hätte das Ende für den Club bedeutet. Weil das Leipziger Amt für Umweltschutz nun den Clubbetrieb im Hinblick auf das durchzuführende Artenschutzkonzept als unbedenklich einstufte, kann es in der Distillery noch etwas länger weitergehen. Zunächst soll die Fläche des Clubs bei den Maßnahmen zum Schutz der Kröten ausgespart werden.

Interimsstandort auf der Alten Messe gefunden

„Wir sind sehr glücklich und froh, dass wir unseren Standort nicht räumen müssen und auch über den März hinaus unsere Gäste an der Kurt-Eisner-Straße begrüßen können. Gerade nach der langen Coronapause war es wichtig, wieder in den Betrieb zurückkehren zu können. Damit ist der Verbleib des Clubs am Standort noch für weitere neun Monate gesichert, danach ist jedoch in der Südvorstadt definitiv Schluss“, so Distillery-Betreiber Steffen Kache.

Lange war nach einem Interimsstandort gesucht worden. Nun steht fest, dass die Distillery zum 31. Januar 2023 auf die Alte Messe umzieht. Derzeit werde das Baugenehmigungsverfahren dafür vorbereitet, heißt es. Längerfristig soll der Club im sogenannten „Gleisdreieck“ ein neues Zuhause finden. Das Club- und Kulturzentrum an der Arno-Nitzsche-Straße befindet sich derzeit im Aufbau. Auf Initiative von Distillery und dem studentischen TV-Club, der ebenfalls seinen Standort räumen muss, hat sich 2019 die Stiftung Leipziger Club- und Kulturstätten gegründet. Die Buwog hat der Stiftung nun 200.000 Euro gespendet. 

Von LVZ/lg