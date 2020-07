Leipzig

Jahrelang war sie geduldet, jetzt wurde die Mountainbike-Strecke auf der ehemaligen Mülldeponie in Möckern mit einem Bagger von einem Tag zum anderen geräumt. In der Szene trifft der Schritt auf Unverständnis – von Seiten der Stadt habe es im Vorfeld keine Informationen über den Rückbau gegeben. „Wenn man mit uns das Gespräch gesucht hätte, hätte man sich vielleicht einigen können“, bedauert Mountainbiker R. aus Leipzig. Er hat die Strecke regelmäßig genutzt, die von Privatpersonen angelegt und instand gehalten wurde. Seiner Aussage zufolge war der „Home-Trail“, wie er die Strecke nennt, auch ein Anlaufpunkt für viele Jugendliche.

Deponie-Sicherheit gefährdet

Die Stadtreinigung sowie das Amt für Stadtgrün und Gewässer sehen hingegen eine klare Notwendigkeit, die Mountainbike-Strecke zu schließen. Die Deponie gehöre der Stadt Leipzig, die Abfälle seien „ordnungsgemäß abgedeckt“. Die Nutzung als Cross-Strecke gefährde jedoch diese Abdeckung. Zudem seien für den Rampenbau auch Löcher gegraben worden – das stelle einen „massiven, widerrechtlichen Eingriff in den Deponiekörper“ dar, der die Halde zur Gefahr werden lasse, argumentieren die Behörden. Wenn etwas auf dem Gelände passiere, hafte aber die Stadt. Aufgrund dessen hat die Stadtreinigung die „illegal errichtete Cross-Strecke“ teilweise eingeebnet und unerlaubt entfernte Hinweisschilder wieder aufgestellt, die vor dem unbefugten Betreten des Geländes warnen, wie es weiter hieß.

Unverständnis über Zeitpunkt der Räumung

Für Mountainbiker R. bleibt trotzdem eine Fragen offen: „Es bleibt unklar, warum diese Maßnahmen jetzt auf einmal erfolgen.“ Die Strecke sei schließlich jahrelang hingenommen worden. Dass die Mountainbiker auf der Deponie in Möckern für das Austreten von Müll verantwortlich sein sollen, sieht er ebenfalls anders. Aus dem Berg trete an ganz anderen Stellen massiv Müll aus, das sei seit Jahren zu beobachten.

Dass das Gelände in der Vergangenheit unerlaubt betreten wurde, ist auch der Stadtreinigung bekannt. Dass es erst in dieser Woche zu einer Räumung der Mountainbike-Route gekommen ist, liegt vor allem an einem Aspekt: „Da durch die Fußgänger und Radfahrer bisher keine Beschädigungen und Eingriffe in den Deponiekörper erfolgt sind, mussten wir auch bisher nicht aktiv werden“, erklärte die Sprecherin der Stadtreinigung, Susanne Zohl. Nun liege der Behörde aber Bildmaterial vor, das Schäden an der Deponie zeige.

