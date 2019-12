Leipzig-Mölkau hat wieder eine Poststelle

Leipzig

Wenige Wochen, nachdem der Servicepoint der Deutschen Post im Getränkemarkt neben Norma in der Zweinaundorfer Straße seine Türen schloss, hat Leipzig-Mölkau wieder eine Poststelle. Seit Montag nimmt Farhad Mirany Sagezi in seinem Kiosk gegenüber der Sparkasse des Ortsteils auch Briefe, Päckchen und Pakete entgegen. Der 50-Jährige betreibt in der Engelsdorfer Straße 102 schon seit geraumer Zeit einen Kiosk mit Lotto- und Toto-Annahmestelle. Nun macht er auch „auf Post“, wird in diesen Tagen angeleitet und in die Geschäftsgeheimnisse des gelben Riesen eingeweiht.

Unterstützung durch Ortschaftsrat

Dass dem so ist, hat Sagezi auch der Unterstützung durch den Mölkauer Ortschaftsrat zu verdanken – allen voran Ortschaftsratsmitglied Tom Schneider ( CDU), der dem gebürtigen Iraner bei der Bewerbung für die Übernahme der Filiale tatkräftig half. Vorteil für die Mölkauer: Die neue Poststelle befindet sich im Zentrum der einst selbstständigen Gemeinde. Die alte lag vergleichsweise abseits in einem Gewerbegebiet.

Von dom