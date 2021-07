Leipzig

Es ist Brutzeit bei den Mauerseglern. Oft nisten die Vögel in Gebäudenischen, so auch in der Bornaischen Straße 68. Am Freitag wurde dort ein Baugerüst angebracht – und trennte die Jungvögel fast zwei Tage lang von den Elterntieren. Durch den beharrlichen Einsatz des Naturschutzbundes (Nabu) Leipzig konnten die Mauersegler gerettet werden. Die Tierschützer erstatten nun Anzeige.

In dem Gebäude in der Bornaischen Straße seien die Brutplätze von Mauersegler, Taube und Sperling bereits bekannt, erklärt Sabrina Rösch, Ehrenamtliche beim Nabu. Dennoch wurde am Freitag ein Baugerüst aufgebaut. Dadurch konnten die Alttiere nicht mehr die Jungtiere erreichen, um sie zu versorgen. Karstein Peterlein, Leiter der Wildvogelhilfe des Nabu, beobachtete, wie die Vögel stundenlang gegen die Netze und Gerüststangen flogen und sich dabei das Gefieder verletzten. „Gefiederschäden sind für Mauersegler, die an ein vollständiges Leben in der Luft angepasst sind, ein Todesurteil“, erklärt er. Mit einer Endoskopkamera stieg er auf das Gerüst und fand, was er bereits vermutet hatte: Hinter dem Baugerüst waren die Jungtiere der Mauersegler gefangen.

Behörden sind überfordert

Die Eigentümer des Hauses sowie der Gerüstbauer wurden informiert – jedoch folgte keine Reaktion. Die Ehrenamtlichen riefen den Stadtordnungsdienst, der nichts anweisen konnte. Dann die Feuerwehr, die eine amtliche Anordnung bräuchte. Dann die Polizei, die sich zunächst über das Naturschutzrecht informierte. Eigentlich liege die Verantwortung bei der Naturschutzbehörde, erklärt Karsten Peterlein. Diese sei aber am Wochenende nicht erreichbar. Doch der Nabu blieb beharrlich. „Wir müssen hier reagieren“, habe Karsten Peterlein gedacht. Am Samstagmittag wird schließlich von der Polizei das Technische Hilfswerk gerufen, um die oberen Etagen des Gerüsts abzubauen. Um 21.27 Uhr wurden schließlich wieder einfliegende Mauersegler beobachtet.

Anzeige wegen Tierquälerei

Solche Rettungsaktionen sind für den Nabu kein Einzelfall. „Jede Woche bekommen wir solche Meldungen“, sagt Karsten Peterlein. In der Pandemie hätte der Nabu vermehrt Hinweise zu eingesperrten Vögeln und Nestern erhalten. Die Menschen wären aufmerksamer in ihrer Umwelt, würden die Artenvielfalt mehr wertschätzen, vermutet er.

„Wir decken jedes Jahr mehr solche Fälle auf, als wir in unserer ehrenamtlichen Arbeit bearbeiten können“, erklärt er. Besonders bei der Immobilienfirma Hildebrand & Partner würde es immer wieder zu solchen Vorfällen kommen. Auf Nachfrage bei der Agentur könne momentan keine Auskunft gegeben werden. „Seien Sie versichert, dass wir bei unseren Objekten immer auf brütende Vögel Rücksicht nehmen und der Angelegenheit nachgehen werden“, so Geschäftsführer Heiko Leisten.

Hier wurde das Baugerüst bereits entfernt: An den markierten Stellen sitzen Jungvögel hinter Dach- oder Stuckelementen in einem Nest. In der Mitte (gelb) entdeckte Karsten Peterlein sogar das Ei einer Straßentaube. Quelle: Nabu Leipzig

Zu Konsequenzen kam es bisher nicht. „Die Beweislage ist schwierig. Tiere haben eben keine Lobby“, bemerkt Karsten Peterlein. Die Eigentümer wüssten, dass die Strafverfolgung im Tierschutz sehr schlecht sei. Und die Ehrenamtlichen nicht in der Lage sind, alle Baustellen zu kontrollieren.

Deshalb erstattet Karsten Peterlein nun Anzeige gegen „die verantwortlichen Personen“ wegen des Verstoßes gegen das Tierschutz- sowie das Bundesnaturschutzgesetz. „Es ist eine vorsätzliche Störung der Nistplätze und Tierquälerei.“ Bei wem die Verantwortung liegt, solle die Polizei einschätzen.

Artenschutz gesetzlich festgelegt

Der Nabu fordert alle Bauherren und Gebäudebesitzer auf, bei Sanierungs- und Abrissvorhaben die artenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten und frühzeitig in die Planungen einzubeziehen. „Bei jedem Gebäude sollte ein Artenschutzgutachten erstellt werden“, so Karsten Peterlein. Die Nistplätze und Brutstätten von geschützten Arten, zu denen auch der Mauersegler zählt, seien gesetzlich geschützt und dürften weder beschädigt noch zerstört werden.

Von Yvonne Schmidt