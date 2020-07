Leipzig

Derzeit werden in der Kinderklinik am Uniklinikum Leipzig wöchentlich drei bis vier Kinder behandelt, denen Gewalt angetan wurde. Nach den Worten von Professor Wieland Kiess, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder und Jugendmedizin am Uniklinikum Leipzig, gab es während der Corona-Zeit Wochen, in denen gar keine misshandelten Kinder in die Ambulanz kamen.

Der aktuelle Fall des zweijährigen Tim aus Querfurt, der sexuell missbraucht wurde und gewaltsam zu Tode kam, erschüttert viele Menschen. Gewalt gegen Kinder sei aber leider nicht selten. Sie waren der Initiator für das Childhood-Haus am Universitätsklinikum, einem Schutzraum für Kinder, denen Gewalt angetan wurde.

Pro Jahr 100 Kinder im Childhood-Haus

„Wir haben pro Jahr etwa 100 misshandelte, missbrauchte, vernachlässigte Kinder, die wir in der Kinderklinik behandeln“, so Kiess im Interview mit der LVZ. Das bedeute, dass jede Woche ein bis zwei Kinder ins Childhood-Haus kommen. Kiess: „Aber während der Zeit, als die Kinder wegen Corona nicht in die Kitas und die Schulen konnten, hatten wie keinen einzigen Kinderschutzfall. Jetzt haben wir umso mehr Fälle.“ Vergangene Wochen seien gleich vier Kinder gekommen, die misshandelt wurden.

Von Anita Kecke