Leipzig: Neue Baumreihe in Paunsdorf ruft Kritiker auf den Plan

Leipzig

In Heiterblick stößt eine Pflanzaktion der Stadt auf Verwunderung: Die Bäume kommen entlang der Straßenbahnlinie Heiterblick-Paunsdorfer Allee ungewöhnlich dicht an der Straßenbahntrasse in die Erde. Nach Ansicht von Anwohnern ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Bäume den Straßenbahnbetrieb ausbremsen. Die Stadtverwaltung sieht dies anders.

Rathaus: „Bäume sind Straßenbestandteile“

„Es ist ja richtig, dass in Leipzig mehr Bäume in die Erde kommen“, meint Anwohner Ronald Lennig. „Leipzig braucht neue Bäume. Aber muss man diese Bäume dann direkt neben den Straßenbahngleisen – an manchen Stellen keine fünf Meter von der Oberleitung entfernt – pflanzen? Was passiert in einigen Jahren, wenn ihnen wieder einmal ein Sturm richtig zusetzt, wie wir ihn vor Kurzem hatten?“ Aus Sicht des 66-Jährigen könnten dann nicht nur große Äste den Straßenbahnverkehr unterbinden, sondern vielleicht sogar ganze Bäume, die umknicken. Er nennt die Pflanzaktion deshalb einen „Schildbürgerstreich“.

Im Amt für Stadtgrün und Gewässer wird dies anders gesehen. Dort heißt es, die Baumarten und Pflanzstandorte würden so ausgewählt, dass es zu keinen Beeinträchtigungen kommen könne. Dafür hätten intern „entsprechende Vorplanungen, Abstimmungen und eine fachlicher Expertise entsprechend der vorhandenen Standortbedingungen und Gegebenheiten“ stattgefunden.

„Das Straßengesetz sieht explizit Bäume als Straßenbestandteile vor“, betont auch Amtsleiter Rüdiger Dittmar. „Bäume passen sich an die vorgefundenen Verhältnisse gut an und bilden eine individuelle Statik und Verwurzelung aus. Bei gesunder Entwicklung geht von ihnen keine Gefahr aus.“

„Rosen und Holunder mussten weichen“

Um die Verkehrssicherheit an den städtischen Bäumen zu gewährleisten, führe die Stadtverwaltung außerdem regelmäßige, verpflichtende Untersuchungen durch. Die speziell geschulten Baumkontrolleure würden dabei alle sichtbaren Schadsymptome und insbesondere Schadpilze und ihre Folgen am Baum bewerten. „Zur Sicherung eines vitalen Baumbestandes in der Stadt ist die Schaffung guter Standortbedingungen und vor allem die Vermeidung von Schädigungen, beispielsweise durch Aufgrabungen, Wurzelschädigungen, Verdichtungen oder Streusalzeinsatz als Gründe abnehmender Verkehrssicherheit besonders wichtig“, so Dittmar.

Den Paunsdorfer Lennig hat er damit nicht überzeugt. Die Antwort sei typisch für Leipzigs Verwaltungsapparat, meint er. „Die reden sich alles schön.“ Für die Baumreihe entlang der Paunsdorfer Allee hätten fünf bestehende Büsche weichen müssen. „Man hätte die Büsche – Rosen und Holunder – stehen lassen sollen und die Bäume an anderer Stelle pflanzen können“, sagt er. Die Stadt pflanze offenbar Bäume um jeden Preis, um ihre gesteckten hohen Ziele bei der Baumvermehrung zu erreichen. Aber leider nutze sie auch Stellen, die dafür nicht optimal geeignet seien.

Von Andreas Tappert